Instagram’a “son görülme” özelliği geldi; ekran görüntüsü bildirimi yolda

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Uzun zamandır WhatsApp ve diğer platformlarda bulunan son görülme özelliği Instagram’ın mesajlaşma sayfasına eklendi. Instagram’ın Direct Message sayfasında kullanıcıların en son ne zaman aktif olduğunu görebiliyoruz.

Taraflar birbirini takip etse de etmese de son aktif olma zamanını görüntüleyebiliyor. Son aktif olma zamanını Şuan aktif, 7d önce aktifti, 2s önce aktifti, dün aktifti şeklinde gösteriyor. Bu özelliği kullanmak için uygulamayı güncellemeniz yeterli.

Instagram son görülme özelliği nasıl kapatılır?

Son görülme vaktinizi gizlemek için Ayarlar sayfasında "Hareket Durumunu Göster" seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz. Devre dışı bıraktığınızda diğer kişilerin son aktif olma zamanını göremeyeceksiniz.

İki yeni özellik yolda

WAbetainfo’nun paylaştığı verilere göre Instagram iki yeni özelliği test ediyor. Metin tabanlı hikaye özelliği Type ve ekran görüntüsü bildirimi.

Type isimli özellik, Facebook’ta bulunan metin tabanlı durum güncellemesine benziyor. Renkli arkaplan üzerine özelleştirilebilir metin ile arkadaşlarınıza paylaşımda bulunabilirsiniz.

Bir başka özellik ise pek çok kişinin korkulu rüyası olacak, yuvaların yıkılmasına sebep olacak. Snapchat’te bulunan ekran görüntüsü yakalandığında bildirim gitme özelliği Instagram’a da geliyor.

Hali hazırda DM’den atılan fotoğrafların ekran görüntüsü alındığında bildirim gidiyor. Artık herkese açık hikayelerin ekran görüntüsü alındığında da bildirim gidecek. Yukarıdaki görselde, ilk defa ekran görüntüsü aldığınızda karşılaşacağınız “Bundan sonra ekran görüntüsü aldığınızda karşı tarafa bildirim gidecek” uyarısını görebilirsiniz. Testler tamamlandıktan sonra bu iki özellik tüm kullanıcılara sunulacak.