Instagram’a “son görülme” özelliği geldi; ekran görüntüsü bildirimi yolda

Taraflar birbirini takip etse de etmese de son aktif olma zamanını görüntüleyebiliyor. Son aktif olma zamanını Şuan aktif, 7d önce aktifti, 2s önce aktifti, dün aktifti şeklinde gösteriyor. Bu özelliği kullanmak için uygulamayı güncellemeniz yeterli.
Instagram son görülme özelliği nasıl kapatılır?
İki yeni özellik yolda
WAbetainfo’nun paylaştığı verilere göre Instagram iki yeni özelliği test ediyor. Metin tabanlı hikaye özelliği Type ve ekran görüntüsü bildirimi.
Type isimli özellik, Facebook’ta bulunan metin tabanlı durum güncellemesine benziyor. Renkli arkaplan üzerine özelleştirilebilir metin ile arkadaşlarınıza paylaşımda bulunabilirsiniz.
Bir başka özellik ise pek çok kişinin korkulu rüyası olacak, yuvaların yıkılmasına sebep olacak. Snapchat’te bulunan ekran görüntüsü yakalandığında bildirim gitme özelliği Instagram’a da geliyor.
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Zira okumayan insanların yazmasına karşıyım.
Ve görmek istemiyorum.
Çıktığı an fotoğraf paylaşmadığım bu platforma veda ederim.
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