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Instagram’a “son görülme” özelliği geldi; ekran görüntüsü bildirimi yolda

Instagram'a kritik özellikler eklenmeye devam ediyor. WhatsApp'ta bulunan son görülme özelliğinin bir benzerini DM sayfasına getirdi. Hikayelerin ekran görüntüsünü alınca bildirim özelliği yolda.
1 yıl
11,3b
1
17
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Instagram’a “son görülme” özelliği geldi; ekran görüntüsü bildirimi yolda
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Uzun zamandır WhatsApp ve diğer platformlarda bulunan son görülme özelliği Instagram’ın mesajlaşma sayfasına eklendi. Instagram’ın Direct Message sayfasında kullanıcıların en son ne zaman aktif olduğunu görebiliyoruz.

Taraflar birbirini takip etse de etmese de son aktif olma zamanını görüntüleyebiliyor. Son aktif olma zamanını Şuan aktif, 7d önce aktifti, 2s önce aktifti, dün aktifti şeklinde gösteriyor. Bu özelliği kullanmak için uygulamayı güncellemeniz yeterli.

Instagram son görülme özelliği nasıl kapatılır?

Son görülme vaktinizi gizlemek için Ayarlar sayfasında "Hareket Durumunu Göster" seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz. Devre dışı bıraktığınızda diğer kişilerin son aktif olma zamanını göremeyeceksiniz.

İki yeni özellik yolda

WAbetainfo’nun paylaştığı verilere göre Instagram iki yeni özelliği test ediyor. Metin tabanlı hikaye özelliği Type ve ekran görüntüsü bildirimi.

Type isimli özellik, Facebook’ta bulunan metin tabanlı durum güncellemesine benziyor. Renkli arkaplan üzerine özelleştirilebilir metin ile arkadaşlarınıza paylaşımda bulunabilirsiniz.

Bir başka özellik ise pek çok kişinin korkulu rüyası olacak, yuvaların yıkılmasına sebep olacak. Snapchat’te bulunan ekran görüntüsü yakalandığında bildirim gitme özelliği Instagram’a da geliyor.

Instagram’a “son görülme” özelliği geldi; ekran görüntüsü bildirimi yolda
Hali hazırda DM’den atılan fotoğrafların ekran görüntüsü alındığında bildirim gidiyor. Artık herkese açık hikayelerin ekran görüntüsü alındığında da bildirim gidecek. Yukarıdaki görselde, ilk defa ekran görüntüsü aldığınızda karşılaşacağınız “Bundan sonra ekran görüntüsü aldığınızda karşı tarafa bildirim gidecek” uyarısını görebilirsiniz. Testler tamamlandıktan sonra bu iki özellik tüm kullanıcılara sunulacak.

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1 Avatar
35plt35 1 yıl
Renkli arkaplan üzerine özelleştirilebilir metin özelliği umarım gelmez.
Zira okumayan insanların yazmasına karşıyım.
Ve görmek istemiyorum.
Çıktığı an fotoğraf paylaşmadığım bu platforma veda ederim.
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ÖZELKUVVET 1 yıl
eyvahlar olsun
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Kerim5100 1 yıl
Note serisinin farkı burada başlıyor :D
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Fakirdepocu 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Note serisinin farkı burada başlıyor :D

?
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BekirTemel 1 yıl
erkek-kadın stalker sincaplar üzgün.
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Barni Moloztaş 1 yıl
İyi, kıza bakarım paranoyak gibi
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megalomania. 1 yıl
Arkadaşlar ben instagramda öne çıkanları göremiyorum ve hikayeleri önr çıkaramıyorum nadıl çözerim bu sorunu.
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Frobisher 1 yıl
sorun yok beyler. instagramı telefondan plus tarzı uygulamalarla ekran görüntüsünü bildirimsiz alabilirsiniz pcde ise daha meşakkatli tarayıcıda instagram açıp hikayeleri görebiliyoruz bildiğiniz gibi, f12 tuşu ile html5 kodlarına erişip ordan hikayede video yada foto bilgisayara indirilebiliyor.
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kingo_disco 1 yıl
Hikeye ve normal resimleri kullanıcıya bildirim gitmeden görmek ve indirmek için bir sürü 3.cü parti uygulamalar var zaten. Benim için değişen bişey olmadı.
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volkan9705 1 yıl
Kötü oldu ya bu valla iki üç kıza yazıyodum birine yazmayıp rezde saklıyodum öff :D
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cosica 1 yıl
Saçmalık. Millet ekran görüntüsü almak için sahte hesap açacak ve kullanıcı sayısı şişecek.
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