Android için Chrome güncellemesiyle şifre üretici ve kolay ulaşılan karanlık mod geldi

Nisan ayındaki versiyon 74 güncellemesinde karanlık mod desteği alan Google Chrome, bu özelliği aktive etmek için biraz çaba harcamayı gerektiriyordu. Bu sebeple çoğu kullanıcı özelliğin farkında bile değildi. Bunu düzeltmek için Google, versiyon 75 ile karanlık modu ayarlar içerisine ekledi. Aynı versiyon ile gelen bir diğer güncelleme ise şifre üretici oldu.

Şifre üretici ile, artık bir web sitesine kayıt olurken şifre kutucuğuna tıkladığınızda altta bir alan açılacak ve sizin için bir şifre önerecek. Bu şifreyi kullanmayı tercih ettiğinizde Chrome sizin için bunu kaydedecek ve Google hesabınızda saklayacak.

Chrome 75 ile gelen diğer özellik olan Seviye 2 Web Share API sayesinde, web siteleri artık görseller ya da diğer dosyaları Android’in yerel paylaş menüsüne ekleyebilecek. Şimdiye kadar bu durum sadece adresler için geçerliydi.

https://www.androidpolice.com/2019/06/06/chrome-75-improves-dark-theme-adds-password-generator-lets-web-apps-share-files-and-more/

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