Android için Chrome sonunda Karanlık Mod güncellemesini aldı

Kullanıcıların uzun süredir beklediği Android için Chrome güncellemesi sonunda geldi. Karanlık modu içeren 74.0.3729.112 versiyon numaralı güncelleme, stabil kanaldan yayınlanıyor. Özellik uygulamaya eklenmiş olsa da Google hâlâ direkt aktive etme ayarını açmış değil, bu sebeple ufak bir işlem gerekiyor.

Tırnaklar olmadan “chrome://flags/#enable-android-night-mode” adres çubuğuna yapıştırıp listenin açılması sağlanmalı.

Açılan listede “Android Chrome UI dark mode” öğesi bulunup üzerine dokunulmalı ve ardından “Enabled” seçeneği işaretlenmeli.

İşlemler tamamlandığında Chrome uygulamasını yeniden başlatıp Ayarlar içerisinde Karanlık Mod seçeneğini aktive edebilirsiniz.

https://chromereleases.googleblog.com/2019/04/chrome-for-android-update.html

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Ufak işlem ise gâyet basit:Eğer bu seçeneklerden birini bile görmüyorsanız Google Play Store’dan doğru sürüme sahip olup olmadığınızı