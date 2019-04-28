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Android için Chrome sonunda Karanlık Mod güncellemesini aldı

Android için Google Chrome son güncellemesi karanlık modu sonunda getirse de ufak birkaç değişiklik yapmadan özellik hâlâ kullanılamıyor. Detaylar ve uygulama basamaları yazıda.
3 hf.
8,5b
1
7
Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Kullanıcıların uzun süredir beklediği Android için Chrome güncellemesi sonunda geldi. Karanlık modu içeren 74.0.3729.112 versiyon numaralı güncelleme, stabil kanaldan yayınlanıyor. Özellik uygulamaya eklenmiş olsa da Google hâlâ direkt aktive etme ayarını açmış değil, bu sebeple ufak bir işlem gerekiyor. 
Ufak işlem ise gâyet basit:
  • Tırnaklar olmadan “chrome://flags/#enable-android-night-mode” adres çubuğuna yapıştırıp listenin açılması sağlanmalı.
  • Açılan listede “Android Chrome UI dark mode” öğesi bulunup üzerine dokunulmalı ve ardından “Enabled” seçeneği işaretlenmeli.
  • İşlemler tamamlandığında Chrome uygulamasını yeniden başlatıp Ayarlar içerisinde Karanlık Mod seçeneğini aktive edebilirsiniz.
Eğer bu seçeneklerden birini bile görmüyorsanız Google Play Store’dan doğru sürüme sahip olup olmadığınızı kontrol etmenizde fayda var.

https://chromereleases.googleblog.com/2019/04/chrome-for-android-update.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
chtsydn 3 hf.
Karanlık modda forumdaki emojiler bi garip görünüyor, o sorun olmasa forumun kendi gece modundan çok daha iyi olurdu
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Askaparta 3 hf.
Hepimiz karanlık tarafa geçmeye başladık. İçimizdeki iyiliği unutmayalım. Force be with you.
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akbirkurt 3 hf.
Uzay çağı bu olsa gerek.
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kayamtky 3 hf.
Hayır, anlamıyorum ben, arka planı veya nesneleri siyah yapmak çok mu büyük bir olay.
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Tommy Shelby 3 hf. kayamtky
Doğru
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alemburda34 3 hf.
Henüz güncelleme yayınlanmamış v73.0.3683.90 sürümü mevcut.
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smart1978 3 hf.
Tam karanlik denmez ona gri tonlama.
Chrome tabanli ve daha fazlasini barindirmaktadir gercek tam siyah ile gercek karanlik modu icin sunu tavsiye ederim :
play.google.com/...
Kivi Tarayicisini sahsen aylardir kullanmaktayim...
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