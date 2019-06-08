Google analitik uzmanı Looker’ı 2.6 milyar dolara satın aldı

Günümüzde web ve uygulama analitikleri büyük önem taşıyor. En küçük uygulama geliştiricisinden buluta ve büyük web platformlarına kadar hemen her noktada aktivitelerin analiz edilmesi aranan bir özellik haline geldi. Google bu sektörde etki alanını genişletiyor.

Önemli hamle

Gelen bilgilere göre Google, web analitiği konusunda son dönemin gözde girişimlerinden Looker’ı satın aldı. Geçtiğimiz aylarda 280 milyon dolar yatırım alarak dikkat çeken Looker toplam değerini 1.6 milyar dolara çıkarmıştı. Google’ın Looker için ödeyeceği miktar 2.6 milyar dolar.

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Looker sunduğu analitik araçları ile 1600 civarında kurumsal müşteriye sahip ve 100 milyon dolar civarında da gelir elde etmişti. Bu yıl gelirin yüzde 70 civarında artacağı tahmin ediliyor.

Looker ve Google zaten uzun bir süredir ortaklık yapıyordu. İki firmanın ortak 350 müşterisi bulunuyor. Bu bakımdan Looker’ın satın alınması sürpriz olmadı. Google Cloud platformuna entegre edilecek Looker teknolojilerinin bulut altyapısı sektöründe Google’ın elini oldukça güçlendireceği ifade ediliyor.