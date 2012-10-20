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Android için FPS ölçme uygulaması yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
16,2b
1
28
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Android platformunda ekranın saniyede görüntülediği kare sayısı birimi olan FPS değerini tespit etmek artık mümkün. Android Advanced Tools Team isimli bir geliştirici tarafından Google Play Store'da kullanıma sunulan FPS Meter uygulaması sayesinde telefon ya da tabletinizin ekranına bir saniyede düşen kare sayısını anlık olarak görebileceksiniz. 
Oyun ve uygulamaların yanı sıra işletim sisteminizin kullanıcı arayüzünün de hangi FPS değerinde görüntülendiğini kolayca belirleyebilecek, cihazın grafik biriminin gerçek hayatta nasıl bir performans sergilediğini istediğiniz işlem üzerinde test edebileceksiniz. Root erişimine ihtiyaç duyan ve yalnızca Android 2.2 Froyo - Android 4.0 Ice Cream Sandwich yazılımlarını destekleyen FPS Meter, Android'in ASLR açıklarını kullanan bir 'exploit' sayesinde çalıştırılabilir. 4.1 Jelly Bean ile gelen güvenlik önlemleri sebebiyle ekosistemin son sürümünde bu exploit yardımıyla FPS ölçümü gerçekleştirmek mümkün olmuyor. Ancak geliştirici ekip bu sürüm üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve en kısa süre içerisinde Android 4.1 ve üstü versiyonların da desteklenmeye başlayacağını bildirdi.
0.99$'lık uygulama, FPS göstergesinin konumunu, rengini ve font büyüklüğünü ayarlayabilmenize imkan tanıyor. Bulunduğu fiyat seviyesindeki en özgün içeriklerden biri olan ve kullanıcıların ürünlerinin gerçek performansını ölçebilmelerini sağlayan FPS Meter hakkında daha fazla detay için aşağıdaki videoya göz atabilir, kaynak bağlantısından Google Play Store sayfasına ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aatt.fpsm Yorum Yaz
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bozok_53_45 7 yıl en beğenilen
Bukalemun
İOS ipad 3 ve şuanda ip5 en iyi GPU performasını sergiliyor. 800 mhz ve 256 mb ram li İPOD TOUCH 4 bile oyunlarda başarılı. FPS testine gerek yok :))

iyi kardeş sana mik kadar ekranlı ıpod unla mutluluklar parmaklarından görebilirsen oynarsın oyunları biz 4.8 5.5 inçlerde takılıyoruz
BukalemunİOS ipad 3 ve şuanda ip5 en iyi GPU performasını sergiliyor. 800 mhz ve 256 mb ram li İPOD TOUCH 4 bile oyunlarda başarılı. FPS testi...
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2 Yanıt Yanıtla +38
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mk2kill 7 yıl
Rock_Rage
Orijinalden alıntı: Normandia_06
Orijinalden alıntı: muganlo
Orijinalden alıntı: Normandia_06 Android ve fps :D bence zeka testi uygulaması çıkarsınlar android kullanıcılarının 100/1 bile testi geçemez bırak geçmeyi test olduğunun bile farkına varmaz oyun sanarlar :D adı üstünde ANDROID :D
100/1 tuhaf olmuş tezatlık yok mu sence 1/100 (100de 1i)desen belki ciddiye alırdım
konuyu saptırmayalım ilginenler arkadaşlar için güzel bir haber bu.ios ya da android zevkler renkler tartışılmaz da denilebilir iki ucu b.klu değnek de denilebilir isteyen istediği yerden tutar
Bende ios kullanıcı değilim bu cihazlara o kadar para verecek kadarda aptal değilim :D ben hala nokia 8850 kullanıyorum yani ben kısaca telefon kullanıyorum abartılmış cihazlar değil :D ben gözlemlerim insanları değerlendirir tartarım gerçek ios kullanıcıları maddi durumları iyi tabii doğal olarak eğitim seviyesi yüksek kişilerden oluşuyor :) havalı oluyum diye karta taksit yapan aptal iphone kullanıcılarını saymayın :) Androide hiç girmem ezikler kullanır kredi kartına taksit yapan aptal iphone kullanıcısından bile daha beter durumdadırlar :D zaten haber başlığı özetliyor durumu bu tezimide ispatlıyor Android için FPS ölçme uygulaması :))))dikkat edin teknoloji ilerledikçe insanlar aptallaşıyor cihazlar akıllanıyorkendilerinide sattırdıklarına göre bence fazlasıyla akıllılar :D sene 1987 lerde biz çocukken startrek izler ordan öğrendiğimiz Android kelimesini arkadaşlarımıza şakasınada olsa hakaret etmede de kullanırdık :D ne haber Androidler :D
İnsanların aldıkları cihaza gore egitim ve gelir duzeyi hesaplamanızı gercekten takdir ettim.Amerikada taksit yoktur demekki hepsi zengin ve akıllı :) Turkiyede parası olan ve beyninde zeka kırıntısı bile tasımayan okadar cok mercedes ve bmw ye binen insan varki sizin tabirinizle zavallı android kullanıcıları bu adamların yanında bilim adamı sıfatını tasıyabilirler.İki cihazıda kullanıyorum iphone nakit aldım ,S3 müde taksitle hangi grubua giriyorum acaba acıklarmısınız :)SAYGILARLA

pek emin olamadim ama sanirim bu durumda "i boy" ve "androzort" un karisimi olan " i zort " oluyorsunuz.
Rock_RageOrijinalden alıntı: Normandia_06Orijinalden alıntı: muganloOrijinalden alıntı: Normandia_06 Android ve fps :D bence z...
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ulasates 5 yıl
Ne saglam savas dönmüs yalniz, iOS'cular ne kadar sacmalamis
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Bytekno 5 yıl
most wanted 50fps ortalama lg g2 de :D
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senersongur 5 yıl
2014 yılına geldik hala root isteyen uygulama geliştiriyorlar.


Root yapmayan kullanıcılar için de bu uygulamaları ayarlasınlar. Android açık bir sistem hala root olayına takılmaması lazım.
3 Yanıt Yanıtla
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-forumber- 5 yıl senersongur
senersongur
2014 yılına geldik hala root isteyen uygulama geliştiriyorlar.


Root yapmayan kullanıcılar için de bu uygulamaları ayarlasınlar. Android açık bir sistem hala root olayına takılmaması lazım.

Üreticiler /system dizinini r/w (Okunur/Yazılır) biçimde piyasaya sürerse bir problem kalmaz. O zaman root hem daha kolay olur, hemde garantiyi bozmaz. Ama gel gör ki bu tür işleri yapabilmek için uygulamanın servisleri kontrol alması gerekiyor, buda root gerektiriyor.
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hacı1992 5 yıl senersongur
senersongur

2014 yılına geldik hala root isteyen uygulama geliştiriyorlar.


Root yapmayan kullanıcılar için de bu uygulamaları ayarlasınlar. Android açık bir sistem hala root olayına takılmaması lazım.

Aslında söylediğiniz doğru ve eksik istekte bulunmuşsunuz :)
Bence root ve rom işleri serbest olmalı ve garantiyi bozmamalı.Hatta garanti kapsamında servisin yapması lazım.Özellikle firmalar güncelleme vermediği cihazlar için hiç değilse bunu yapmalı.Kök dizine erişim izni isteyen uygulamalar her sene yapılıyor yapılmalı da.Ancak öyle açık kaynağın kaymağının tadına biraz bakılıyor.

Eğer jelly bean sürümüne sahip bir cihaza sahipseniz kolay root yöntemleri var garantiyi bozmayan ve çok kolay olan.Onları denemenizi tavsiye ederim.
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Hi Guy 5 yıl senersongur
senersongur

2014 yılına geldik hala root isteyen uygulama geliştiriyorlar.


Root yapmayan kullanıcılar için de bu uygulamaları ayarlasınlar. Android açık bir sistem hala root olayına takılmaması lazım.

Bende android'e geçeli fazla olmadı az önce root attım.Sonra hızımı alamadım CM yükledim android ne güzel bişeymiş böyle
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fatihburak95 7 yıl
Bu benim aklıma gelmişti ama bilmiyorduk yazmayı...
en stabil en performanslı romu bulmak için ideal
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SystemApps 7 yıl
herşey güzelde niye paralı?bu tür programlar parayla satılacak kadar zor programlarmı?Demekkş açık kaynağın pratikte bir espirisi yok.
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acmtncy 7 yıl
Normandia_06
muganlo
Normandia_06 Android ve fps :D bence zeka testi uygulaması çıkarsınlar android kullanıcılarının 100/1 bile testi geçemez bırak geçmeyi test olduğunun bile farkına varmaz oyun sanarlar :D adı üstünde ANDROID :D
100/1 tuhaf olmuş tezatlık yok mu sence 1/100 (100de 1i)desen belki ciddiye alırdım
konuyu saptırmayalım ilginenler arkadaşlar için güzel bir haber bu.ios ya da android zevkler renkler tartışılmaz da denilebilir iki ucu b.klu değnek de denilebilir isteyen istediği yerden tutar
Bende ios kullanıcı değilim bu cihazlara o kadar para verecek kadarda aptal değilim :D ben hala nokia 8850 kullanıyorum yani ben kısaca telefon kullanıyorum abartılmış cihazlar değil :D ben gözlemlerim insanları değerlendirir tartarım gerçek ios kullanıcıları maddi durumları iyi tabii doğal olarak eğitim seviyesi yüksek kişilerden oluşuyor :) havalı oluyum diye karta taksit yapan aptal iphone kullanıcılarını saymayın :) Androide hiç girmem ezikler kullanır kredi kartına taksit yapan aptal iphone kullanıcısından bile daha beter durumdadırlar :D zaten haber başlığı özetliyor durumu bu tezimide ispatlıyor Android için FPS ölçme uygulaması :))))dikkat edin teknoloji ilerledikçe insanlar aptallaşıyor cihazlar akıllanıyorkendilerinide sattırdıklarına göre bence fazlasıyla akıllılar :D sene 1987 lerde biz çocukken startrek izler ordan öğrendiğimiz Android kelimesini arkadaşlarımıza şakasınada olsa hakaret etmede de kullanırdık :D ne haber Androidler :D

yahu troll dediğin az da olsa zeka kırıntısı içerir. madem yapamıyorsun niye kasıyorsun kardeşim? olmuyor işte.
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napolyon94 7 yıl
şu hale bak ..DH nin kullanıcı portföyü ne kadar gerilemiş,yukuberk ve isyankar emre trolleri bile dah mantıklı trollüyordu
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ozqur333 7 yıl
yav çok pardon bir arkadaş ipod touch 4 ile her oyun oynanaır demiş ben neden oynayamıyorum acaba dead trigger ios 5 de çok güzel çalışıyordu ama ios6 da hiç çalışmıyor böyle saçma şey mi olur ya
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mk2kill 7 yıl
Rock_Rage
Orijinalden alıntı: Normandia_06
Orijinalden alıntı: muganlo
Orijinalden alıntı: Normandia_06 Android ve fps :D bence zeka testi uygulaması çıkarsınlar android kullanıcılarının 100/1 bile testi geçemez bırak geçmeyi test olduğunun bile farkına varmaz oyun sanarlar :D adı üstünde ANDROID :D
100/1 tuhaf olmuş tezatlık yok mu sence 1/100 (100de 1i)desen belki ciddiye alırdım
konuyu saptırmayalım ilginenler arkadaşlar için güzel bir haber bu.ios ya da android zevkler renkler tartışılmaz da denilebilir iki ucu b.klu değnek de denilebilir isteyen istediği yerden tutar
Bende ios kullanıcı değilim bu cihazlara o kadar para verecek kadarda aptal değilim :D ben hala nokia 8850 kullanıyorum yani ben kısaca telefon kullanıyorum abartılmış cihazlar değil :D ben gözlemlerim insanları değerlendirir tartarım gerçek ios kullanıcıları maddi durumları iyi tabii doğal olarak eğitim seviyesi yüksek kişilerden oluşuyor :) havalı oluyum diye karta taksit yapan aptal iphone kullanıcılarını saymayın :) Androide hiç girmem ezikler kullanır kredi kartına taksit yapan aptal iphone kullanıcısından bile daha beter durumdadırlar :D zaten haber başlığı özetliyor durumu bu tezimide ispatlıyor Android için FPS ölçme uygulaması :))))dikkat edin teknoloji ilerledikçe insanlar aptallaşıyor cihazlar akıllanıyorkendilerinide sattırdıklarına göre bence fazlasıyla akıllılar :D sene 1987 lerde biz çocukken startrek izler ordan öğrendiğimiz Android kelimesini arkadaşlarımıza şakasınada olsa hakaret etmede de kullanırdık :D ne haber Androidler :D
İnsanların aldıkları cihaza gore egitim ve gelir duzeyi hesaplamanızı gercekten takdir ettim.Amerikada taksit yoktur demekki hepsi zengin ve akıllı :) Turkiyede parası olan ve beyninde zeka kırıntısı bile tasımayan okadar cok mercedes ve bmw ye binen insan varki sizin tabirinizle zavallı android kullanıcıları bu adamların yanında bilim adamı sıfatını tasıyabilirler.İki cihazıda kullanıyorum iphone nakit aldım ,S3 müde taksitle hangi grubua giriyorum acaba acıklarmısınız :)SAYGILARLA

pek emin olamadim ama sanirim bu durumda "i boy" ve "androzort" un karisimi olan " i zort " oluyorsunuz.
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FERFEROS 7 yıl
Bakıyorum da seviye yerlerde. iPhone'cular saldırıya geçmiş.
Bu arada Bilal hocamı tebrik ederim. Uygulama çok yeni olmasına rağmen hemen haber yapmış.
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