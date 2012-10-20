Android için FPS ölçme uygulaması yayınlandı





Android platformunda ekranın saniyede görüntülediği kare sayısı birimi olan FPS değerini tespit etmek artık mümkün. Android Advanced Tools Team isimli bir geliştirici tarafından Google Play Store'da kullanıma sunulan FPS Meter uygulaması sayesinde telefon ya da tabletinizin ekranına bir saniyede düşen kare sayısını anlık olarak görebileceksiniz.

Oyun ve uygulamaların yanı sıra işletim sisteminizin kullanıcı arayüzünün de hangi FPS değerinde görüntülendiğini kolayca belirleyebilecek, cihazın grafik biriminin gerçek hayatta nasıl bir performans sergilediğini istediğiniz işlem üzerinde test edebileceksiniz. Root erişimine ihtiyaç duyan ve yalnızca Android 2.2 Froyo - Android 4.0 Ice Cream Sandwich yazılımlarını destekleyen FPS Meter, Android'in ASLR açıklarını kullanan bir 'exploit' sayesinde çalıştırılabilir. 4.1 Jelly Bean ile gelen güvenlik önlemleri sebebiyle ekosistemin son sürümünde bu exploit yardımıyla FPS ölçümü gerçekleştirmek mümkün olmuyor. Ancak geliştirici ekip bu sürüm üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve en kısa süre içerisinde Android 4.1 ve üstü versiyonların da desteklenmeye başlayacağını bildirdi.

0.99$'lık uygulama, FPS göstergesinin konumunu, rengini ve font büyüklüğünü ayarlayabilmenize imkan tanıyor. Bulunduğu fiyat seviyesindeki en özgün içeriklerden biri olan ve kullanıcıların ürünlerinin gerçek performansını ölçebilmelerini sağlayan FPS Meter hakkında daha fazla detay için aşağıdaki videoya göz atabilir, kaynak bağlantısından Google Play Store sayfasına ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aatt.fpsm