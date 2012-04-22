Android için Facebook uygulaması güncellendi

Instagram satın almasıyla gündemde olan Facebook, Android uygulamasını güncelledi. 1.9.0 sürümüne yükseltilen uygulamada hem daha önce rapor edilen çeşitli hatalar giderilirken hem de performans iyileştirmeleri ve yeni özellik eklemeleri yapıldığı rapor ediliyor.

Android için Facebook uygulamasının yeni sürümünde kullanıcılar mesaj oluşturma ve var olan sohbetlere katılımcı ekleme özelliğine kavuşurken aynı zamanda ana ekrandan fotoğraf paylaşımı ve mesajlara hızlı erişim sağlayan kısayıl atamları gerçekleştirebiliyorlar.

iOS platformu ile kıyaslandığında performans açısından eleştri oklarının hedefine haline gelen Android için Facebook uygulamasının 1.9.0 sürümüyle hızlandığı da üzerinde durulan bir başka detay. Uygulamanın yeni versiyonu Google PlayStore'daki yerini almış durumda.



