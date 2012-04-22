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Android için Facebook uygulaması güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Instagram satın almasıyla gündemde olan Facebook, Android uygulamasını güncelledi. 1.9.0 sürümüne yükseltilen uygulamada hem daha önce rapor edilen çeşitli hatalar giderilirken hem de performans iyileştirmeleri ve yeni özellik eklemeleri yapıldığı rapor ediliyor. 
Android için Facebook uygulamasının yeni sürümünde kullanıcılar mesaj oluşturma ve var olan sohbetlere katılımcı ekleme özelliğine kavuşurken aynı zamanda ana ekrandan fotoğraf paylaşımı ve mesajlara hızlı erişim sağlayan kısayıl atamları gerçekleştirebiliyorlar.
iOS platformu ile kıyaslandığında performans açısından eleştri oklarının hedefine haline gelen Android için Facebook uygulamasının 1.9.0 sürümüyle hızlandığı da üzerinde durulan bir başka detay. Uygulamanın yeni versiyonu Google PlayStore'daki yerini almış durumda.


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Farwynd 7 yıl en beğenilen
e-mutlu
Facebook kullanan kaldımı yaw

"Yaw" diye yazan kaldı mı? Ben MSN döneminin bitmesiyle kaybolmuştu diye hatırlıyorum...
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Erdal Baggal 7 yıl
galaxy minide güncelledim bu sürüme ama sohbette çevrimiçi olamıyorum ,çevrimdışı görünüyorum.bu sorunu nasıl giderebilirim
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DH Misafiri 7 yıl
Facebook uygulamasını yavaş bulanlar Fast Facebook'u kullanabilir.
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darkaura 7 yıl
bazen dusunmuyor degilim, facebook android uygulamasinin bu kadar kotu olmasi icin appledan parami aliyor diye. bu kadar rezalet bir uygulama ancak kasitla mumkun.
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Barbaroscakir 7 yıl
Bağlantı yok , tekrar dene diyip diyip duruyor ..
Bi şunu raya oturtamadılar
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omer.f 7 yıl
Xperia telefonlarda Facebook senkronizasyonu bozuldu bu sürümle. Ya Sony yeni bir güncelleme çıkaracak ya da kaldıracağız 'Xperia içindeki Facebook' eklentisini.
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escapethelife 7 yıl
Eski programdan daha iyi olmuş. Daha stabil ve daha hızlı. Ama hala insanların profil sayfaları geç geliyor. Bildirimleri okumanız için bekletiyor. Birde karşılaşan varmı bilmiyorum ama ben güncelledikten sonra telefonumda 2 tane facebookmessenger oldu. Biraz enteresan.
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E_Aydin35 7 yıl
"var olan sohbetlere katılımcı ekleme" kesinlikle çok iyi oldu bu kesinlikle böyle benım gibi arkadaşlarımla aynı anda toplu konusmayı sevenler için iyi bir haber..
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cgdincer 7 yıl
rezalet bir uygulama
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thepersonyouhavecalled 7 yıl
ben bu sorunları yaşamıyorum.Anlamıyorum ya ben yalancıyım ya aşırı süper internetim var ya da başkaları abartıyor.Bildirimler,sohbet,foto yükleme akıcı bir şekilde mevcut.(güncellemeyi de yaptım) ben memnunum.
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alpa07 7 yıl
Her gün kullanıyorum
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