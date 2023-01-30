Facebook akıllı telefonların pilini gizlice boşaltmakla suçlanıyor

Tam Boyutta Gör Popüler sosyal medya platformu Facebook hakkında çok önemli bir sır deşifre edildi. Veri işleme ve analizden sorumlu eski Meta çalışanı George Hayward, şirketin uygulamaları aracılığıyla kullanıcıların akıllı telefon pillerini kasıtlı olarak tükettiğini öne sürdü.

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Hayward'ın anlattığına göre bu tamamen negative testing (negatif test) adlı bir süreçle alakalı. Bu süreçte teknoloji firmaları, hizmetlerinin bazı özelliklerini gizlice test ediyor ve bu da akıllı telefona fazladan yük binmesine ve pilin boşalmasına neden oluyor.

George Hayward negatif testin Facebook'a ek olarak şirketin Messenger anlık mesajlaşma uygulamasında da yürütüldüğünü söyledi. Eski Meta çalışanı bunun yüzünden yöneticisiyle tartıştığını ancak "birkaç kişiye zarar vererek daha büyük kitlelere yardımcı olabiliriz" yanıtını aldığını belirtiyor.

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Karşı çıktığı için işten atıldı

Negatif test sürecine karşı olması nedeniyle işten kovulduğunu belirten Hayward, Meta aleyhine Manhattan Federal Mahkemesinde dava açtı. Söz konusu davanın temel dayanağı, Facebook kullanıcılarının en çok ihtiyaç duydukları anda telefonlarına erişemeyebilecek olmaları.

Avukat Dan Kaiser, kullanıcıların akıllı telefonlarındaki pil tüketiminin onlar için bir tehlike oluşturduğunu vurguladı ve ekledi: "Birinin telefonumun bataryasını manipüle edebilmesi yasa dışı ve çirkin."

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