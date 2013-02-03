Android için Google+ güncellendi

Google'ın mobil platformlarda sosyal ağının yaygınlaşması amacıyla geliştirdiği Google+ uygulamasının Android versiyonu güncellendi.





Güncelleme ile önceden kaydırarak ortaya çıkan bildirim paneli, artık sağ üst köşeye eklenen bir butona basarak ortaya çıkacak ve tüm bildirimler bu panelde yer alacak. Ayrıca topluluklara üye ekleme, çıkarma, yükseltme, gönderileri kaldırabilme veya geri yükleyebilme gibi imkanlar sunan Communities ve gönderilere link ekleme imkanı da güncelleme ile sunulmaya başlıyor. Bu sayede topluluk yöneticilerine daha fazla yönetim imkanı verilmiş oluyor.















