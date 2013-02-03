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Android için Google+ güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android için Google+ güncellendi
Google'ın mobil platformlarda sosyal ağının yaygınlaşması amacıyla geliştirdiği Google+ uygulamasının Android versiyonu güncellendi.

Güncelleme ile önceden kaydırarak ortaya çıkan bildirim paneli, artık sağ üst köşeye eklenen bir butona basarak ortaya çıkacak ve tüm bildirimler bu panelde yer alacak. Ayrıca topluluklara üye ekleme, çıkarma, yükseltme, gönderileri kaldırabilme veya geri yükleyebilme gibi imkanlar sunan Communities ve gönderilere link ekleme imkanı da güncelleme ile sunulmaya başlıyor. Bu sayede topluluk yöneticilerine daha fazla yönetim imkanı verilmiş oluyor.



Android için Google+ güncellendi


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Peregrino 6 yıl
Hala çevremde Google+ ı bilmeyenler var. kullanıcı sayısı yüksek fakat kimse aktif değil. Bir Facebook olana kadar Android cihazların çok yaygınlasması ve gmail gibi telefonla bir gelmesi gerek diye düsünüyorum.
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V911 6 yıl
Platform güzel de keşke çok kullananı olsa, aktif bir yer olsa. Sonuçta sosyal medya sosyal bir toplum olmadan sosyal medya olamaz :)
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Brky 6 yıl
İyi bir platform aslında..Umarım face apaçileri dadanmaz.
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Zenci Forvet 6 yıl
Bunun bile haberi çıkıyor.
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