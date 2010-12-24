Android platformu için referans Snapdragon telefon tasarımı satışa sunuldu

Qualcomm'un üst seviye akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan Snapdragon platformu üzerinde Android uygulaması geliştirmek isteyenler için hazırlanan akıllı telefon referans platformu satışa sunuldu. Bsquare firması tarafından Snapdragon Mobil Geliştirme Platformu adı altında sunulan akıllı telefon tasarımında, 1GHz hızında çalışan ikinci nesil Snapdragon MSM8655 işlemci, 3.8-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik ekran ve 12MP çözünürlüğünde kamera ile birlikte çok sayıda gelişmiş özelliğe yer veriliyor.

Snapdragon Mobil Geliştirme Platformu için hazırlanan referans telefon tasarımında, 512MB RAM ve 4GB yerleşik depolama kapasiteisne yer veriliyor. Aynı zamanda microSD kart desteği ile daha yüksek depolama alanı sunabilen telefonda 8GB kapasiteli hafıza kartına yer veriliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 3.8-inç ekrana ve 12MP çözünürlüğünde kameraye yer verilen telefon için Bsquare firması, 720p video işleme ve çözümlemenin mümkün olduğunu, görüntülerin HDMI üzerinden aktarılabildiğini söylüyor.

Qualcomm Snapdragon MSM8655 çipsetinin bir parçası olarak Adreno 205 GPU'su ile gelen ve bu sayede 2D/3D hızlandırma yapabilen telefon, WiFi, Bluetooth ve GPS ile birlikte ivmeölçer, pusula, yakınlık ve ışık sensörü ile birlikte ısı ve basınç sensörlerine yer verildiği belirtiliyor. 16mm stereohoparlörler ile birlikte 3.5mm kulaklık girişine ve SIM konnektörüne sahip olan referans tasarım telefonda, microUSB portuna da yer veriliyor. Öte yandan fiziksel kamera butonu da telefondaki detaylar arasında yer alıyor.

Telefonun amacı, Snapdragon platformu kullanılarak yeni Android uygulamaları geliştirmek olduğundan, yazılım ve donanım optimzasyonlarına yönelik bazı geliştirme kitleri de telefonla birlikte sunuluyor. İşte bunlardan biri olan Bsquare firmasının Trepn Profiler app uygulaması ile uygulamaların güç tüketimi optimize edilebiliyor. Öte taraftan Adreno Profile aracı kullanılarak 3D grafik performansının optimize edilmesi de mümkün. TestQuest Pro ve CountDown gibi otomasyon ürünleri de cihazla sunulan detaylar arasında.

Referans telefon tasarımıyla sunulan detaylar arasında, Qualcomm'un Deep Sea 3D arayüzü ve Power Profiling uygulamasına da yer veriliyor. Ek olarak Tactel'in navigasyon yazılımı ve SouthEnd Interactive firmasının ilomilo OpenGL ES oyunu da sunulan aplikasyonlar arasında yer alıyor. Daha çok Windows Mobile ve Windows CE ile anılan Bquare firması, Linunx tabanlı Android işletim sistemi için sunduğu Snapdragon Mobil Geliştirme Platformu ile pazarda yükselen platform trendine de göz kırpmış oldu.