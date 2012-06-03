Android platformunun en iyi uygulamalarından Any.DO artık iOS ve Chrome tarayıcısında

Birçok internet sitesi tarafından 2011 yılının en iyi Android uygulaması seçilen Any.DO, bugün nihayet iOS ve Chrome tarayıcısı için çıktı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 1 Milyon dolarlık bağışla Play Store 'da yayınlanan uygulama, kısa sürede Android'in en başarılı görev yöneticisi çözümü haline gelmişti.

Yapılacaklar listesi türünde çok sayıda rakibini geride bırakarak kullanıcıların beğenisini kazanan Any.DO uygulaması, liste düzenleme özelliğine ek olarak el hareketleriyle kontrol, otomatik metin tahmini ve sesi yazıya çevirebilme desteğine sahip. Üstelik sade tasarımı Any.DO'nun kolayca kullanılabilmesini sağlıyor.

Kendi alanında sunabileceği her türlü hizmeti tek içerikte toplamak için uğraş veren Any.DO geliştiricileri, yürüttükleri bu politika sayesinde belki de şimdiye kadar yayınlanmış en iyi to-do (yapılacaklar listesi) uygulamasını geliştirdiler.

Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar ya da diğer servislerle bütünleşme, platformlar arası senkronizasyon gibi avantajlar, Any.DO'nun Android versiyonunu 30 günde 500,000 indirme barajına ulaştırdı. Şuan firmanın açıklamalarında, kullanıcı sayısı milyonlarla ifade ediliyor.

Eric Schmidt'in yenilik çabaları adlı finansal organizasyonu, Facebook ve Twitter'ın da aralarında bulunduğu birçok yatırımcı tarafından desteklenen Any.DO'nun en büyük amacı; bir görev düzenleme uygulamasından çok daha öteye gidebilmek. Halihazırda detaylarını bilmediğimiz bir akıllı sistem üzerinde çalışılıyor. Geliştirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte uygulamada önemli yenilikler yapılacağı düşünülüyor.

Tamamen ücretsiz olan Any.DO hakkında detaylar için uygulama sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Aynı adlı bir başka iOS uygulaması daha bulunuyor. Doğru adresi buradadır . Eğer ne Android ne de iOS işletim sistemli bir cihaza sahip değilseniz Chrome eklentisini hemen Chrome Web Store 'a uğrayarak edinebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2012/6/3/3059220/any-do-tasks-app-ios-chrome-hands-on