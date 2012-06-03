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Android platformunun en iyi uygulamalarından Any.DO artık iOS ve Chrome tarayıcısında

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,6b
1
18
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Birçok internet sitesi tarafından 2011 yılının en iyi Android uygulaması seçilen Any.DO, bugün nihayet iOS ve Chrome tarayıcısı için çıktı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 1 Milyon dolarlık bağışla Play Store'da yayınlanan uygulama, kısa sürede Android'in en başarılı görev yöneticisi çözümü haline gelmişti.
Yapılacaklar listesi türünde çok sayıda rakibini geride bırakarak kullanıcıların beğenisini kazanan Any.DO uygulaması, liste düzenleme özelliğine ek olarak el hareketleriyle kontrol, otomatik metin tahmini ve sesi yazıya çevirebilme desteğine sahip. Üstelik sade tasarımı Any.DO'nun kolayca kullanılabilmesini sağlıyor.
Kendi alanında sunabileceği her türlü hizmeti tek içerikte toplamak için uğraş veren Any.DO geliştiricileri, yürüttükleri bu politika sayesinde belki de şimdiye kadar yayınlanmış en iyi to-do (yapılacaklar listesi) uygulamasını geliştirdiler.
Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar ya da diğer servislerle bütünleşme, platformlar arası senkronizasyon gibi avantajlar, Any.DO'nun Android versiyonunu 30 günde 500,000 indirme barajına ulaştırdı. Şuan firmanın açıklamalarında, kullanıcı sayısı milyonlarla ifade ediliyor.
Eric Schmidt'in yenilik çabaları adlı finansal organizasyonu, Facebook ve Twitter'ın da aralarında bulunduğu birçok yatırımcı tarafından desteklenen Any.DO'nun en büyük amacı; bir görev düzenleme uygulamasından çok daha öteye gidebilmek. Halihazırda detaylarını bilmediğimiz bir akıllı sistem üzerinde çalışılıyor. Geliştirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte uygulamada önemli yenilikler yapılacağı düşünülüyor.
Tamamen ücretsiz olan Any.DO hakkında detaylar için uygulama sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Aynı adlı bir başka iOS uygulaması daha bulunuyor. Doğru adresi buradadır. Eğer ne Android ne de iOS işletim sistemli bir cihaza sahip değilseniz Chrome eklentisini hemen Chrome Web Store'a uğrayarak edinebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2012/6/3/3059220/any-do-tasks-app-ios-chrome-hands-on Yorum Yaz
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dost1984 7 yıl en beğenilen
ayrıca diğer arkadaşlarımızın oyunu yüklemesine gerek de yok bluetooth la yolluyoz
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|M|N|Ç| 7 yıl
Yavaş yavaş herşey ilk android e çıkmaya başlıyor..
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BurakYuvruk 4 yıl
Evet şu an baktım 3mart 2014 den beri app store da uygulama mevcut. Haberde bir yanlışlık var. İos dan androide gelmiş olmalı ben 5-6 aydır kullanıyorum
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emmrree1990 7 yıl
@terran48
O sadece Türkiye kullanıcı sayısı buradaki haber dünyadan bahsediyor.
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Guest-E7308EAF1 7 yıl
ANDROID !
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Prequel 7 yıl
bir programla geleceği çizdiğiniz için teşekkür ederiz.
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terran48 7 yıl
play.google.com/...
Ben bu linke baktım.Ancak indirme sayısı milyonlar değil sadece 20.000 civarı.
Acaba benmi yanlış yere bakıyorum?
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DH Misafiri 7 yıl
Program iyi ancak çöküyor. Swipe to delete yapınca çöküyor
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neilsonqt 7 yıl
başlığı iki kez okudum..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Black_Tower 7 yıl
Şimdi indirdim ve gerçekten çok temiz çok sade güzel bir uygulamaymış.Aslında Clear kullanıyorum ama bunu biraz kurcalayayım bu daha kapsamlı birşey.Teşekkür ederim...
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Black_Tower 7 yıl
Program hakkında hiç kimse yorum yapmamış !
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12 Angry Men 7 yıl
Android candır gerisi patlicandır.
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mbugra19 7 yıl
başlığı iki kez okudum...acaba yanlış mı okudum iostan androide geçiyodur fln diye düşünmüştüm ama androidden iosa geçerek androidin iosu geçmeye başlamasının resmi belgesi olmuş haber...
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BurakYuvruk 4 yıl mbugra19
mbugra19

başlığı iki kez okudum...acaba yanlış mı okudum iostan androide geçiyodur fln diye düşünmüştüm ama androidden iosa geçerek androidin iosu geçmeye başlamasının resmi belgesi olmuş haber...


Haber yanlış yazılmış 3 mart 2014 den beri uygulama app store da. Uygulama bilgisinde yazıyor
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