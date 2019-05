Android'den iPhone'a geçenlerin oranı bu yıl rekor kırdı

Genelde akıllı telefon üreticilerinin en çok övündüğü konulardan birisi rakip işletim sistemlerinden kendisine geçen kullanıcılar. Zaman zaman farklı bir tecrübe denemek isteyen kullanıcılar farklı platformlar arasında geçiş yapabiliyor. Elbette en büyük geçişler Android ve iPhone arasında yaşanıyor.





Consumer Intelligence Research Partners tarafından yapılan yeni bir analize göre iPhone 6S serisinin piyasaya çıkışından itibaren ilk bir ay içerisinde, seriyi satın alanların yüzde 26'sı Android platformundan geldi. Yüzde 5'lik kesim ise ilk kez akıllı telefon alanlardan ve standart işletim sistemli telefon kullananlardan oluştu. Elbette iPhone'un dillere destan sadakat oranı burada da kendisini belli ediyor zira yüzde 70 civarında kullanıcı eski iPhone modelinden iPhone 6S serisine terfi etmiş.





iPhone tarihinde ilk kez bu kadar fazla bir kullanıcı oranının Android tarafından geçiş yaptığı görülüyor. Bundan önce en fazla geçiş iPhone 5S döneminde yüzde 23 ile gerçekleşmişti. Geçen yıl ise iPhone 6 serisine Android tarafından yüzde 12 civarında geçiş yaşanmıştı.





Android platformunda 4.5 inç ve üzeri ekranlar popüler olduğu için muhtemelen iPhone 6 serisine geçiş biraz sınırlı kalmıştı ancak iPhone 6S ile birlikte gelen yeni özellikler tüketicilerin oldukça ilgisini çekmiş görünüyor. Tabii ki iPhone 6S serisine geçen Android kullanıcılarının hangi modele sahip oldukları bilinmiyor.





Analizde diğer bir dikkat çeken nokta iPhone 6S Plus modeline olan ilginin artması. Geçen yıl iPhone 6 Plus modeline olan ilgi 25 civarındaydı. Bu yıl ise iPhone 6S serisinde tüketicilerin yüzde 37'si iPhone 6S Plus modeline ilgi göstermiş. Bu da iPhone tarafında 5.5 inçlik modelin daha fazla ilgi çekmeye başladığını gösteriyor.

