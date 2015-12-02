Android'den iPhone'a geçenlerin oranı bu yıl rekor kırdı

Haber Editörü
Genelde akıllı telefon üreticilerinin en çok övündüğü konulardan birisi rakip işletim sistemlerinden kendisine geçen kullanıcılar. Zaman zaman farklı bir tecrübe denemek isteyen kullanıcılar farklı platformlar arasında geçiş yapabiliyor. Elbette en büyük geçişler Android ve iPhone arasında yaşanıyor.
Consumer Intelligence Research Partners tarafından yapılan yeni bir analize göre iPhone 6S serisinin piyasaya çıkışından itibaren ilk bir ay içerisinde, seriyi satın alanların yüzde 26'sı Android platformundan geldi. Yüzde 5'lik kesim ise ilk kez akıllı telefon alanlardan ve standart işletim sistemli telefon kullananlardan oluştu. Elbette iPhone'un dillere destan sadakat oranı burada da kendisini belli ediyor zira yüzde 70 civarında kullanıcı eski iPhone modelinden iPhone 6S serisine terfi etmiş.
iPhone tarihinde ilk kez bu kadar fazla bir kullanıcı oranının Android tarafından geçiş yaptığı görülüyor. Bundan önce en fazla geçiş iPhone 5S döneminde yüzde 23 ile gerçekleşmişti. Geçen yıl ise iPhone 6 serisine Android tarafından yüzde 12 civarında geçiş yaşanmıştı.
Android platformunda 4.5 inç ve üzeri ekranlar popüler olduğu için muhtemelen iPhone 6 serisine geçiş biraz sınırlı kalmıştı ancak iPhone 6S ile birlikte gelen yeni özellikler tüketicilerin oldukça ilgisini çekmiş görünüyor. Tabii ki iPhone 6S serisine geçen Android kullanıcılarının hangi modele sahip oldukları bilinmiyor.
Analizde diğer bir dikkat çeken nokta iPhone 6S Plus modeline olan ilginin artması. Geçen yıl iPhone 6 Plus modeline olan ilgi 25 civarındaydı. Bu yıl ise iPhone 6S serisinde tüketicilerin yüzde 37'si iPhone 6S Plus modeline ilgi göstermiş. Bu da iPhone tarafında 5.5 inçlik modelin daha fazla ilgi çekmeye başladığını gösteriyor.
http://bgr.com/2015/12/01/iphone-6s-vs-android-switch-2/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben yıllarca iPhone kullandım eylülde Note 5 aldım. Herşeyinden çok memnunum kamerası,ekranı,stabilitesi,pil ömrü , kalemi. Evet belki stabilite bu zamana kadar hiç keşke olsun demedim hep stabil telefonlar kullandım ama diğer konularda hep geriden geldiğimi anladım.
Sadece Samsung değil bir çok Android telefonu o kadar işlevsel o kadar iyi ki artık herşeyinizi fazlasıyla karşılıyor. Bugün Apple tarafında ise zaten keşfedilen şeyleri bir yenilikmiş gibi sunup sizin gibilerinde desteği ile inanılmaz reklamlarla adeta devrim yapmış algısı yaratılıyor.
Bu firmaların maalesef hiçbiri Türk firması değil. Bizler tüketiciyiz bugün bu hoşumuza gider yarın bir başkası. O yüzden fanatiklik yapmak çok gereksiz ve ayıpalanacak bir durum. Bugün piyasada nerdeyse kötü telefon kalmadı her telefon birbirinden güzel ve yeterli. Ama buna rağmen çıkıyorsunuz iPhone böyle şöylw diyorsunuz.
Geçtiğimiz günlerde i6s iki işlemci ile karşımıza çıktığı ve Samsung işlemcili olanın az pil ömrü verdiği ortaya çıktı. Suçlu Samsung oldu. Bakınız dikkatli bir şekilde okuyunuz. Apple uzun zamandır işlemcileri modifiye ediyor ve inanılmaz güzel sonuçlara ulaşıyor. Bu zamana kadar da TSMC veya Samsung işlemciyi ürettiyordu ama Apple modifikasyonu sayesinde tek çekirdekte çok yüksek sonuçları alıyordu. Çünkü bu iki firma işin sadece üretim kısmında varlar bu işin optimizasyonu da modifikasyonu da Apple'a ait. Apple tek çekirdekte inanılmaz puanlar alırken kimse TSMC veya Samsung'un başarısı demiyor. Doğal olarak ve haklı olarak Apple'ın başarısı diyor. Ancak bu sene karşılaşan sorunda suçlu Apple olmuyorda suçlu Samsung oluyor. Bu ironiktir. Burada müthiş bir algı yönetimi vardır. Apple kusursuzdur algısını bozmamak için kendi hatasını örtmeye çalışmaktadır. Mesele Samsung meselesi değildir. Apple Amerika'da yoğunlukla TSMC kullanmış ve bir şekilde Samsung'un üreteceği işlemciler diğer pazarlarda daha fazla olacağı için tabiri caizse önemsenmemiş ve hatalara yol açmış bu tam tersi bir durumda TSMC'nin de başına gelebilirdir. Şimdi soruyorum madem tüm suçlu Samsung o zaman kendi telefonları neden az ısınıyor ve pil ömürleri kendi sekmentlerinde üst sıralarda yer alıyor. Misal s6 2600 mah ile Lg G4'ten daha fazla pil ömrü veriyor. Bir diğer bakış açısı madem her şey Samsung ya da TSMC'de bitiyor o zamam neden Note 5 tek çekirdekte 1400 küsür puan alırken Apple'a ürettiği işlemci 2300 civarında alıyor. Mesele gayet basit çünkü Apple özelleştirme yapıyor ve bugüne kadar hep başarılı oldu 6s de dahi başarılı olsa da bu sefer bir ihmalden dolayı Samsung üretimi işlemcilerde optimizasyon hatası yapıyor. Şimdi suçlu kim ?
Amerikan firmaları doğal olarak tüm dünyaya hükmediyor ve inanılmaz reklamları yapılıyor. Bugün Lg v10 ön kamerada harikalar yaratıyor , General Mobile 4g bile stabilitesiyle adından bahsettiriyor sayabileceğim birçok örnekle beraber Android dünyası harikalar yaratıyor ama basit yenilikler olarak görülüyor. Ama aynılarını Apple kendi telefonlarına getirince devrim algısı yaratılıyor. Peki Android Google kökenli olmasına rağmen neden böyle oluyor. Cevabı gayet basit çünkü üreticiler Amerikan firması değil. Google istese en başından Android bir telefon ile en üst seviyeye hükmedebilir miydi ? Tabiki hükmedirdi ancak Apple'a zarar vermemek adına adeta sahada olmak yerine teknik hoca olma görevi üsleniyor.
Resme bakınca dünyanın en büyük firmalarının hep Amerikan firmaları olduğunu görüyoruz. Bazende rekabet adı altında yine tüm parayı kendi ülkelerine çekiyorlar. Windows mu Mac mi diye tüm dğnya tartışırken ikisininde Amerikan firması olduğunu ve hangisinin fanatikliğini yapsa kazanın aynı el olduğunu unuyor ve belkide koca koca adamlar bile eşini dostunu kırıyor. Bu ciddi bir şekilde sosyolojik mesele olma yolunda gidiyor.
DH kısmına gelirsek. Geçtiğimiz 6s lansmanına Türkiye'den sadece Shiftdelete'ye davet gönderildi. DH'ya da bizimle daha yakın olmanız gerek mesajı verildi. Shiftdelete yayınlarına baktığınızda davet edilmesi çokta garip gelmiyor. DH'da bunu dert edilmiş olacak ki Ekrem gibi elemanlarıyla her gün diğer firmaların en ufak negatif dedikoduları ve Apple'ın en ufak pozitif dedikodularını haber yapıyorlar ve hem birilerine açık yaranıyorlar hemde algı yönetiyorlar.
Bizler DH'yı adeta kendi sitemiz gibi görüp içerik paylaşıp , içeriklerden yararlanıyoruz. Çünkü DH objektiftir , özgür bir basın grubudur diye düşünüyoruz. Ama bunu kaybederse DH biz kullancılarını kaybederler.
Mesele Apple kullanıp kullanmama meselesi değildir. Bir zamanlar ben sürekli Apple ürünleri kullanırken. Shiftdelete'yi takip ediyordum. Daha sonraları dertlerinin başka olduğunı öğrendiğimde Apple kulanmama rağmen artık yayınlarını gayet tabi bir kullancıı olarak izlememe kararı aldım.
İşte asıl mesele budur kullanmak ya kullanmamak değil. İzlediğiniz yayının veya içeriğinin dürüstlüğüne inanmak ve güvenmektir.
Saygılar..
Cevap: haberlerin tıklanıyor oluşu.
Soru: haberlerin tıklanıyor oluşunun bu kadar haber olmasıyla ne alakası var?
Cevap: donanımhaber tıklama üzerine reklamlar aracılığıyla para kazanan bir kuruluş.
Soru: DH appledan para alıyor mu?
Cevap: Bazı üst düzey DH editörlerine göre hayır, DHyi WWDC çağırmamaları bunu destekler nitelikte.
Soru: apple haberlerinde neden bu kadar hater var?
Cevap: aşağılık kompleksi.
Soru: android mi ios mu en mükemmel?
Cevap: en mükemmel diye bir şey yok. kişiye ihtiyaçlara göre değişir.
Soru: apple neden bu kadar pahalı?
Cevap: malın fiyatını alıcısı belirler satabiliyorsa vestelde 3000den satsın.
Soru: android daha özgür herkez android mi tercih etmeli?
Cevap: nasıl linux daha özgür opensource olmasına rağmen millet windows tercih ediyorsa bir kullanıcı da sırf daha özgür olduğu için android tercih etmek zorunda değil.