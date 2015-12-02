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Android'den iPhone'a geçenlerin oranı bu yıl rekor kırdı

Kullanıcıların rakip işletim sistemi arasında geçiş yapması sıkça rastlanan bir olay. Zaman zaman bu geçişlerin analizlere konu olacak kadar fazla olduğunu görüyoruz.
3 yıl
7b
1
62
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Android'den iPhone'a geçenlerin oranı bu yıl rekor kırdı


Genelde akıllı telefon üreticilerinin en çok övündüğü konulardan birisi rakip işletim sistemlerinden kendisine geçen kullanıcılar. Zaman zaman farklı bir tecrübe denemek isteyen kullanıcılar farklı platformlar arasında geçiş yapabiliyor. Elbette en büyük geçişler Android ve iPhone arasında yaşanıyor.

Consumer Intelligence Research Partners tarafından yapılan yeni bir analize göre iPhone 6S serisinin piyasaya çıkışından itibaren ilk bir ay içerisinde, seriyi satın alanların yüzde 26'sı Android platformundan geldi. Yüzde 5'lik kesim ise ilk kez akıllı telefon alanlardan ve standart işletim sistemli telefon kullananlardan oluştu. Elbette iPhone'un dillere destan sadakat oranı burada da kendisini belli ediyor zira yüzde 70 civarında kullanıcı eski iPhone modelinden iPhone 6S serisine terfi etmiş. 

iPhone tarihinde ilk kez bu kadar fazla bir kullanıcı oranının Android tarafından geçiş yaptığı görülüyor. Bundan önce en fazla geçiş iPhone 5S döneminde yüzde 23 ile gerçekleşmişti. Geçen yıl ise iPhone 6 serisine Android tarafından yüzde 12 civarında geçiş yaşanmıştı. 

Android platformunda 4.5 inç ve üzeri ekranlar popüler olduğu için muhtemelen iPhone 6 serisine geçiş biraz sınırlı kalmıştı ancak iPhone 6S ile birlikte gelen yeni özellikler tüketicilerin oldukça ilgisini çekmiş görünüyor. Tabii ki iPhone 6S serisine geçen Android kullanıcılarının hangi modele sahip oldukları bilinmiyor. 

Analizde diğer bir dikkat çeken nokta iPhone 6S Plus modeline olan ilginin artması. Geçen yıl iPhone 6 Plus modeline olan ilgi 25 civarındaydı. Bu yıl ise iPhone 6S serisinde tüketicilerin yüzde 37'si iPhone 6S Plus modeline ilgi göstermiş. Bu da iPhone tarafında 5.5 inçlik modelin daha fazla ilgi çekmeye başladığını gösteriyor.  

http://bgr.com/2015/12/01/iphone-6s-vs-android-switch-2/ Yorum Yaz
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___Lawyer___ 3 yıl en beğenilen
Bugüne kadar sustum bazı noktalarda herkesin bir emeği var dedim her işin bazı zorlukları var dedim ama artık konuşmaktan kendimi tutamayacağım kusura bakmayın.

Ben yıllarca iPhone kullandım eylülde Note 5 aldım. Herşeyinden çok memnunum kamerası,ekranı,stabilitesi,pil ömrü , kalemi. Evet belki stabilite bu zamana kadar hiç keşke olsun demedim hep stabil telefonlar kullandım ama diğer konularda hep geriden geldiğimi anladım.

Sadece Samsung değil bir çok Android telefonu o kadar işlevsel o kadar iyi ki artık herşeyinizi fazlasıyla karşılıyor. Bugün Apple tarafında ise zaten keşfedilen şeyleri bir yenilikmiş gibi sunup sizin gibilerinde desteği ile inanılmaz reklamlarla adeta devrim yapmış algısı yaratılıyor.

Bu firmaların maalesef hiçbiri Türk firması değil. Bizler tüketiciyiz bugün bu hoşumuza gider yarın bir başkası. O yüzden fanatiklik yapmak çok gereksiz ve ayıpalanacak bir durum. Bugün piyasada nerdeyse kötü telefon kalmadı her telefon birbirinden güzel ve yeterli. Ama buna rağmen çıkıyorsunuz iPhone böyle şöylw diyorsunuz.

Geçtiğimiz günlerde i6s iki işlemci ile karşımıza çıktığı ve Samsung işlemcili olanın az pil ömrü verdiği ortaya çıktı. Suçlu Samsung oldu. Bakınız dikkatli bir şekilde okuyunuz. Apple uzun zamandır işlemcileri modifiye ediyor ve inanılmaz güzel sonuçlara ulaşıyor. Bu zamana kadar da TSMC veya Samsung işlemciyi ürettiyordu ama Apple modifikasyonu sayesinde tek çekirdekte çok yüksek sonuçları alıyordu. Çünkü bu iki firma işin sadece üretim kısmında varlar bu işin optimizasyonu da modifikasyonu da Apple'a ait. Apple tek çekirdekte inanılmaz puanlar alırken kimse TSMC veya Samsung'un başarısı demiyor. Doğal olarak ve haklı olarak Apple'ın başarısı diyor. Ancak bu sene karşılaşan sorunda suçlu Apple olmuyorda suçlu Samsung oluyor. Bu ironiktir. Burada müthiş bir algı yönetimi vardır. Apple kusursuzdur algısını bozmamak için kendi hatasını örtmeye çalışmaktadır. Mesele Samsung meselesi değildir. Apple Amerika'da yoğunlukla TSMC kullanmış ve bir şekilde Samsung'un üreteceği işlemciler diğer pazarlarda daha fazla olacağı için tabiri caizse önemsenmemiş ve hatalara yol açmış bu tam tersi bir durumda TSMC'nin de başına gelebilirdir. Şimdi soruyorum madem tüm suçlu Samsung o zaman kendi telefonları neden az ısınıyor ve pil ömürleri kendi sekmentlerinde üst sıralarda yer alıyor. Misal s6 2600 mah ile Lg G4'ten daha fazla pil ömrü veriyor. Bir diğer bakış açısı madem her şey Samsung ya da TSMC'de bitiyor o zamam neden Note 5 tek çekirdekte 1400 küsür puan alırken Apple'a ürettiği işlemci 2300 civarında alıyor. Mesele gayet basit çünkü Apple özelleştirme yapıyor ve bugüne kadar hep başarılı oldu 6s de dahi başarılı olsa da bu sefer bir ihmalden dolayı Samsung üretimi işlemcilerde optimizasyon hatası yapıyor. Şimdi suçlu kim ?

Amerikan firmaları doğal olarak tüm dünyaya hükmediyor ve inanılmaz reklamları yapılıyor. Bugün Lg v10 ön kamerada harikalar yaratıyor , General Mobile 4g bile stabilitesiyle adından bahsettiriyor sayabileceğim birçok örnekle beraber Android dünyası harikalar yaratıyor ama basit yenilikler olarak görülüyor. Ama aynılarını Apple kendi telefonlarına getirince devrim algısı yaratılıyor. Peki Android Google kökenli olmasına rağmen neden böyle oluyor. Cevabı gayet basit çünkü üreticiler Amerikan firması değil. Google istese en başından Android bir telefon ile en üst seviyeye hükmedebilir miydi ? Tabiki hükmedirdi ancak Apple'a zarar vermemek adına adeta sahada olmak yerine teknik hoca olma görevi üsleniyor.

Resme bakınca dünyanın en büyük firmalarının hep Amerikan firmaları olduğunu görüyoruz. Bazende rekabet adı altında yine tüm parayı kendi ülkelerine çekiyorlar. Windows mu Mac mi diye tüm dğnya tartışırken ikisininde Amerikan firması olduğunu ve hangisinin fanatikliğini yapsa kazanın aynı el olduğunu unuyor ve belkide koca koca adamlar bile eşini dostunu kırıyor. Bu ciddi bir şekilde sosyolojik mesele olma yolunda gidiyor.

DH kısmına gelirsek. Geçtiğimiz 6s lansmanına Türkiye'den sadece Shiftdelete'ye davet gönderildi. DH'ya da bizimle daha yakın olmanız gerek mesajı verildi. Shiftdelete yayınlarına baktığınızda davet edilmesi çokta garip gelmiyor. DH'da bunu dert edilmiş olacak ki Ekrem gibi elemanlarıyla her gün diğer firmaların en ufak negatif dedikoduları ve Apple'ın en ufak pozitif dedikodularını haber yapıyorlar ve hem birilerine açık yaranıyorlar hemde algı yönetiyorlar.

Bizler DH'yı adeta kendi sitemiz gibi görüp içerik paylaşıp , içeriklerden yararlanıyoruz. Çünkü DH objektiftir , özgür bir basın grubudur diye düşünüyoruz. Ama bunu kaybederse DH biz kullancılarını kaybederler.

Mesele Apple kullanıp kullanmama meselesi değildir. Bir zamanlar ben sürekli Apple ürünleri kullanırken. Shiftdelete'yi takip ediyordum. Daha sonraları dertlerinin başka olduğunı öğrendiğimde Apple kulanmama rağmen artık yayınlarını gayet tabi bir kullancıı olarak izlememe kararı aldım.

İşte asıl mesele budur kullanmak ya kullanmamak değil. İzlediğiniz yayının veya içeriğinin dürüstlüğüne inanmak ve güvenmektir.

Saygılar..
Bugüne kadar sustum bazı noktalarda herkesin bir emeği var dedim her işin bazı zorlukları var dedim ama artık konuşmaktan kendimi tutamayacağım kusura bakmayın...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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kımyasal 3 yıl
Apple Türkiye'de çok satmak istiyorsa fiyatları biraz daha arttırsın,bizim milletimiz o zaman daha çok hevesleniyor.
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Lazeran 3 yıl
Soru: neden bu kadar çok apple haberi var?
Cevap: haberlerin tıklanıyor oluşu.

Soru: haberlerin tıklanıyor oluşunun bu kadar haber olmasıyla ne alakası var?
Cevap: donanımhaber tıklama üzerine reklamlar aracılığıyla para kazanan bir kuruluş.

Soru: DH appledan para alıyor mu?
Cevap: Bazı üst düzey DH editörlerine göre hayır, DHyi WWDC çağırmamaları bunu destekler nitelikte.

Soru: apple haberlerinde neden bu kadar hater var?
Cevap: aşağılık kompleksi.

Soru: android mi ios mu en mükemmel?
Cevap: en mükemmel diye bir şey yok. kişiye ihtiyaçlara göre değişir.

Soru: apple neden bu kadar pahalı?
Cevap: malın fiyatını alıcısı belirler satabiliyorsa vestelde 3000den satsın.

Soru: android daha özgür herkez android mi tercih etmeli?
Cevap: nasıl linux daha özgür opensource olmasına rağmen millet windows tercih ediyorsa bir kullanıcı da sırf daha özgür olduğu için android tercih etmek zorunda değil.
Soru: neden bu kadar çok apple haberi var?Cevap: haberlerin tıklanıyor oluşu.Soru: haberlerin tıklanıyor oluşunun bu kadar haber olmasıyla ne al...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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volkan3156 1 yıl
Android dünya akıllı telefon pazarının %85 ini temsil ediyor. İos ise %85 lik paya sahip. Herhalde %85 daha akılsız değildir.
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DH Misafiri 3 yıl
ahahahha fanfiriokçular tabloyu görmüyor galiba, hala mıymıymıymıy
komiksiniz başka ne denirki size. açın bluetoothlarınızı müzik atın birbirinize :D
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veteriner69 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ahahahha fanfiriokçular tabloyu görmüyor galiba, hala mıymıymıymıy
komiksiniz başka ne denirki size. açın bluetoothlarınızı müzik atın birbirinize :D

Yazık evladım sana.
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DH Misafiri 3 yıl
cok guzel yıne herzamankı gıbı ıos ve androıd tartısması . eglencelı olunca ınsan okumaya doyamıyor o ayrı ..
ben 3 yıldır note 2 kullanıyorum . esımde de ıphone5 var ıkısınıde yakın zamanlarda yakın paralara aldık . sımdı note 2 300 tl eder mı bılmem ama ıphone 5 500 - 600 tl eder heralde ( bunu yenı telefon sıparısı verdım yarın obur gun gelıcek ısteyen olursa satarız dıye yazdım :))
bence ıhtıyacın olcusunde her ıkı ısletım sıstemı de butun ıhtıyaclarını karsılıyor . ben ozgur olma hıssınden ve verdıgım parayla daha pahalı donanım almıs olma hıssınden dolayı androıd kullanmaya devam edecegım .
aklıma hep su gelıyor . su anda mumkun olmasa da yarın obur gun bırı gelıp ıos u apple olmayan bı telefona kurmayı basarırsa samsung galaxy s bıle bı ıphone 6 kadar hızlı olmaz mı :))
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x2yk 3 yıl
infom@n
salamander19 apple 4200 tl ye telefon satıyorsa kimse kusura bakmasın o telefonun bana her sabah kahvaltı hazırlaması lazım. bu firma işi çözmüş. teknoloji felan hikaye. ne kadar pahalı ve az satarsa o kadar tutulur. istese samsung gibi her sınıfa telefon üretebilir. ama yapmaz. çünkü apple karizması apple statüsü biter. ee elmayı gösterip kendini zengin hissetmek isteyenler almaz. şu firma hakkında tek bildiğim şey varsa eğer at pisliğinin üstüne logosunu koyup 500 dolardan satışa çıkarsa milyonlar satar rekor üstüne rekor kırar. malesef insanlığın zayıf yönlerine saldırmışlar ve bir algı oluşturmuşlar. ne diyim helal olsun.
iPhone 6S Plus 64GB Amerika fiyatı: 849$ Note 5 64GB Amerika fiyatı: Operatörlerde 790$dan başlıyor. Samsungun kendisi amazon vs siteden satarken 999$a satıyor. ilk çıktığında alan enayiler 1299$ ödemiş :D amazon.com/... iPhonelar Türkiyede pahalı arkadaşım. Dolar neredeyse olmuş 3TL. Eğer ABD vergisi ile ödemiş olsaydık. 849$ X 2,89? = 2402?ye alacaktık. Eğer 1$ = 1? olsaydı 849?ye bu telefonu alabilecektik. ABDde asgari ücretin saati 6$ ve bir iPhone için 142 saat (18 gün) çalışmak yetecekti. Türkiyede asgari ücretin saati 4,16? ve Aynı iphoneu almak için 697 saat (88 gün yani 3 ay) çalışmak gerekiyor. Her şeyin suçlusu alım gücümüzü düşüren hırsızlardır.

Sen at hırsızlara lafı hemen ne kadar kolay değil çamur atmak sorarım sana bir iphone üretebilecek halk mı(yız)sın işin garibi ise ABD ile Türkiye 'yi bir cep telefonu ile karşılaştırmaya kalkan bir şahısla karşı kaşıya kalıyoruz..
ABD üretiyor ihracat yapıyor Türkiye üretmiyor ithalat yapıyor ağzının suyu akarcasına iphone alacaklar kimler diye donanımhaber 'de konular açıyor sonra her şeyin suçlusu olan hırsızlar oluyor inşallah öyledir düşündüğün gibidir yoksa hırsız dediğiniz insanlar var ya ne helallik kazanıyor olacaklar..
Geçen akşam yaşadım bir abimiz mahalle den bir kaç ay önce ne telefon önerirsin demişti bana abi bu ara Ascend G7 iyi satıyor fiyatına göre tam performans telefonu dedim bir bak öyle karar ver al internette aratmış google 'da herhalde g7 çok bahsediliyormuş ve gitti aldı şarj yerinden sıvı teması olmuş 1 ay da bozuldu telefon gönderdi servise sıvı teması deyip firma kullanıcı hatalı dedi 400 tl verdi yaptırdı bir iki gün önce telefon elime geçti whatsapp facebook instagram falan kur dedi bana tamam dedim telefon 999 tl 'ye alındı 400 tl 'ye serviste board mı ne değişmiş bu abimiz 1299 tl 'lere mal etti diyelim bu telefonu ama nedense kullanmayı bilmiyor internet yok mu dedim yok dedim benim " kontür 'lü dedi " onun deyişi ile yazdım neyse bulduk bir wi-fi ağı kurduk her şeyi google hesabı aldım teslim ettim.. Kendim de 3 yıla yaklaştı ölmek üzere olan bir galaxy s advance var ve 4 gb interneti rahat harcayamıyorum telefonun yavaşlığından ben şimdi istesem gidip iphone 6s alamaz mıyım alırım ama işte öyle olmuyor bu işler yani heee diyeceksindir şunu diyeyim biz ülke olarak çin de nasıl iphone için böbreğini satışa çıkaranlar var ise biz de maalesef böyle insanlar var interneti yok 1299 tl 'ye telefon mal eden insanlar var sonra neden hırsılar alım gücümüzü düşürüyorlar biz sadece almayı biliriz ne aldığımızı bilmeyiz ve bu insan 2000-3000 arası maaşı var para sorun değil faturalı hat alabilir kendisine ama ben bu insanın böyle olacağını bilemedim o yüzden kendisine bu telefonu önermezdim kendim gibi görerek yanlış yaptım, daha telefondan bir haber insanlarımız o çıkıyor bu çıkıyor diye saldırırcasına telefon alırsa ABD 'de saati 6$ olur çalışmanın biz de 5 tl olur üstüne 182 gün çalışmaya devam ederiz inşallah okuduğun belalar tutar tutmazsa çekeceğin var yazdıkların gibi..
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atilim77 3 yıl
Bu androiddeki hafıza olayına kılım hem hafıza kartı takıyorum hem uygulamaları oraya taşıyamıyorum.Telefonda 8gb dahili hafıza var yarısını sistem kullanıyor. İlla root yapmakmı gerekiyor onda bile bazı programla hafız kartına atman gerekiyor ne anladım o işten ozaman. Bende yıllardır android cihazlar kullandım apple ön yargım vardı ama ipad alınca iş değişti. Telefon mefta olunca ilk iş iphone almak.
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foreveriphone 3 yıl
Herkes Apple'dan nefret ediyor görünen ama ne işse firmanın borsa değeri ve nakit varlıkları hem Microsoft hem Google'a tur bindiriyor ikisini toplasan bir Apple etmiyor.Bu da demek ki dünya Dh'den farklı düşünüyor :) Şunu unutmayın yorum yaparken Apple ürünlerini kullanan kitlenin %98'inin umurunda değil şurada konuşulanlar.Ben 5 senedir Apple'ın sonu Blackberry Nokia gibi olacak salatasını yiyorum baydı artık batacağına katlayarak büyüyor.Objektif olmayı deneyin birazda bişey kaybetmezsiniz.
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BekirTemel 3 yıl
Derler ya ölüsü bile iş yapıyor diye aynı hesap
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Benerci34 3 yıl
apple candır neden mi?
telefonları 1 sene sonra yavaşlamıyor ve teknik servisleri diğer markaların teknik servisleri gibi arızalı cihazı daha da beter hale getirip göndermiyor bu iki nedenden dolayı başka marka telefon yada bilgisayar almam
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CozgurY 3 yıl
cengizhan72
Ben androidden iosa geçeli 3 ay oldu sırf ios deneyimim olsun diye inanın bana merakımıda giderdim açıkçası sıka sıka boğazına dayanan bir işletim sistemi bırakında rahat çalışsın yani her şey kısıtlı.Androidi özlüyorum en kısa zamanda tekrar androide geçmek istiyorum nedeni malum çok özgür bir yazılım her yönde,mesela bir tanesinden bahsedeyim iosa müzik atmak için icloud kur, müzikleri işaretle,iosa yüklemeden sonrada silemiyon tekrar bilgisayara bağlanman gerek vs vs iş o çok uzuyor.Androidde aynı işlemi saniyeler içerisinde yapıyorsun ve klasör açarak adlandır bitti. Android yetkilileri size sesleniyorum 12 çekirdekli işlemciye ayıracağınız zamanı akıcı android X yazılımına harcayın ki android ailemiz genişlesin.

Merhaba:)
yorumunuza istinaden iphoneu aslında hiç kullanmadığınızı düşünüyorum:)
1. Telefon üzerinden müzikleri silebiliyorsunuz istediğiniz şarkıyı silebiliyorsunuz.
2. Eğer korsan içerik değilde orjinal içerik kullanıyorsanız müzik olayı en rahat apple cihazlarında oluyor. Mesela ben windows pcmde dahil olmak üzere hesabımı kullandığım yada aile üyem olan herhangi bir cihazdan (windows ve mac farketmez) bir albüm satın aldığım an bu otomatik olarak bütün cihazlarıma geliyor bunun içinde tekrar ediyorum 3 adet windows pc 2 adet mac bir ipad 2 iphone ve kardeşlik sisteminden gelen bir ipad ve 2 iphone da dahil. tabi bu arada eğer itunes ve appstore ayarlarından hücresel veriyi kullanma kapalı ise bu işlemi wifi ye bağlanır bağlanmaz yapıyor. Bence asıl rahatlık işte budur ben en son bir yerden bir yere müzik taşıdığımı bile unuttum. (bu arada bildiğiniz gibi ituneste şarkılar 0.89 kr albümler ise 8-12tl arası değişiyor) sadece ve sadece arabamda kullandığım USB belleğe şarkı atıyorum başkada hiç bir şekilde şarkı taşımıyorum tabi istediğim kadar çoğaltabilmemde cabası(yani bugüne kadar bir sınırla karşılaşmadım).
mesela bir başka rahatlıkta icloud gene istediğim taktirde tüm cihazlarıma çektiğim foto hemen hemen aynı anda yükleniyor. 6 plus ımı aldığımdan beri hiç bir şekilde pcye bağlamadım belki bir tek şarz için bağlamış olaiblirim:))
tabi sorunları yok değil sorunlarıda çok burada bir sürü yazabilriim kullanıcı olarakama siz çok yanlış yerden örnek vermişsiniz bence:))
Mesela benim en büyük eleştirim yağ gibi kayan 64gb plus telefonum ios9 dan sonra zaman zmana beni delirtiyor telefonu bir yerlere çarpasım geliyor zaten ios kullanmakta ana sebebim buydu bir kaç kez android vve öncelerde symbian telefon parçalamışlığım var iyi para verdiğim bir cihazın aptal saptal basit bir işlemde kasılmasına tahammül edemiyorum. ama ios 9 dan sonra ara ara bu telefonuda fırlatasım geliyor o derece rezil bir iş oldu bence senelerden beri kullanırım ilk defa bömyle sorunlarla karşılaşmaya başladım.
Bence İOS eskisi gibi akıcı çalışmıyor...
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infom@n 3 yıl
salamander19

apple 4200 tl ye telefon satıyorsa kimse kusura bakmasın o telefonun bana her sabah kahvaltı hazırlaması lazım. bu firma işi çözmüş. teknoloji felan hikaye. ne kadar pahalı ve az satarsa o kadar tutulur. istese samsung gibi her sınıfa telefon üretebilir. ama yapmaz. çünkü apple karizması apple statüsü biter. ee elmayı gösterip kendini zengin hissetmek isteyenler almaz. şu firma hakkında tek bildiğim şey varsa eğer at pisliğinin üstüne logosunu koyup 500 dolardan satışa çıkarsa milyonlar satar rekor üstüne rekor kırar. malesef insanlığın zayıf yönlerine saldırmışlar ve bir algı oluşturmuşlar. ne diyim helal olsun.


iPhone 6S Plus 64GB Amerika fiyatı: 849$
Note 5 64GB Amerika fiyatı: Operatörlerde 790$'dan başlıyor. Samsung'un kendisi amazon vs siteden satarken 999$'a satıyor. ilk çıktığında alan enayiler 1299$ ödemiş :D
amazon.com/...

iPhone'lar Türkiyede pahalı arkadaşım. Dolar neredeyse olmuş 3TL. Eğer ABD vergisi ile ödemiş olsaydık. 849$ X 2,89₺ = 2402₺'ye alacaktık.
Eğer 1$ = 1₺ olsaydı 849₺'ye bu telefonu alabilecektik.

ABD'de asgari ücretin saati 6$ ve bir iPhone için 142 saat (18 gün) çalışmak yetecekti.

Türkiyede asgari ücretin saati 4,16₺ ve Aynı iphone'u almak için 697 saat (88 gün yani 3 ay) çalışmak gerekiyor.

Her şeyin suçlusu alım gücümüzü düşüren hırsızlardır.
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Master_Evil 3 yıl
apple 4300tlye sadece telefon satmıyor, iphone isminden sonra hangi sayının geldiği insanlar için daha önemli
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