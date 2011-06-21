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Android'in pazar payı Amerika'da 2009'dan bu yana ilk defa geriledi

7 yıl
8,7b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın popüler mobil işletim sistemlerinin başında gelen Android'in Amerika akıllı telefon pazarında 2009 yılından bu yana pozitif seyreden büyüme ivmesi, 2011'in ilk çeyreğinde ilk defa 0'ın altına indi.

Needham & Co. analistlerinden Charlie Wolf, IDC'i kaynak göstererek yaptığı analizde Android'in pazar payının ilk çeyrekte %52.4'den %49.5'e gerilediğini ve 2009'dan bu yana Android'in ilk defa pazar payını rakiplerine kaptırmış olduğunu söyledi. Wolf, Android'in bu düşüşün sebebi olarak aynı dönem içersinde Apple'ın Verizon Wireless ile iPhone 4 satışına başlamış olmasını gösterirken; verilere bakıldığında iPhone'un aynı dönemde %10'luk bir artışla pazar payını %29.5'e yükselttiği görülüyor. İleriye dönük tahminde ise analist, Haziran ve Eylül çeyreklerinde Android'in yeniden yükselişe geçeceğini ancak Apple'ın 5.nesil iPhone'u satışa sunmasıyla birlikte Android'in yeniden pazar payında bir düşme olacağını tahmin ediyor.

Android'in pazar payı Amerika'da 2009'dan bu yana ilk defa geriledi
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Amerika pazarında durum böyle ancak dünya pazarının geneline baktığımızda Android'in liderliğini koruduğunu, fakat önceki dönemlere göre ivmesinde azalma olduğu görülürken; Nokia'nın son dönemde pazarda ciddi kayıp yaşadığını ve koltuğunu Apple'a kaptırma ihtimalinin arttığını görüyoruz;

Android'in pazar payı Amerika'da 2009'dan bu yana ilk defa geriledi
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séquestre 7 yıl
toparlarlar yine ..
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Lordinarius 7 yıl
MAVİT
Nova.6 Adamlar zengin tabii ... Tabi İOS kullanacaklar
hocam aslında en mantıklısı ios kullanmak kafan rahat oluyor
touch kullanıyorum iphoneda ne eksıktır ne fazladır bılemem ancak işletim sistemi en iyisi

işletim sistemi güzel stabil ancak apple ın politikası ios dan beni soğuttu . müşterilerini koyun yerine koyup kendi isitediklerini kulladırtıyor resmen . allahtan jailbreak var yoksa ios çekilmez . ancak android in ciddi geleceği var
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Tokay 7 yıl
Stabil olan Nokia diye kıskanmayın

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manyakurt 7 yıl
android niye düşer ki ya, nerdeyse her marka, her türden, habire androidli telefon çıkartıyor :D
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Godolphin 7 yıl
Benide şaşırttı her çıkan 10 telefondan 5'inde Android var nasıl olurda düşer anlamadım
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aboxzux 7 yıl
BB burda düşmüş gözüküyor ama bizim burada ciddi bir BB artışı var.
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yunuss.10 7 yıl
BB ve WM çakılışlarda
Nokia zaten maşallah çok istikrarlı yerini hiç bırakmıyo kimseye
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