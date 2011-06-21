Android'in pazar payı Amerika'da 2009'dan bu yana ilk defa geriledi

Dünyanın popüler mobil işletim sistemlerinin başında gelen Android'in Amerika akıllı telefon pazarında 2009 yılından bu yana pozitif seyreden büyüme ivmesi, 2011'in ilk çeyreğinde ilk defa 0'ın altına indi.

Needham & Co. analistlerinden Charlie Wolf, IDC'i kaynak göstererek yaptığı analizde Android'in pazar payının ilk çeyrekte %52.4'den %49.5'e gerilediğini ve 2009'dan bu yana Android'in ilk defa pazar payını rakiplerine kaptırmış olduğunu söyledi. Wolf, Android'in bu düşüşün sebebi olarak aynı dönem içersinde Apple'ın Verizon Wireless ile iPhone 4 satışına başlamış olmasını gösterirken; verilere bakıldığında iPhone'un aynı dönemde %10'luk bir artışla pazar payını %29.5'e yükselttiği görülüyor. İleriye dönük tahminde ise analist, Haziran ve Eylül çeyreklerinde Android'in yeniden yükselişe geçeceğini ancak Apple'ın 5.nesil iPhone'u satışa sunmasıyla birlikte Android'in yeniden pazar payında bir düşme olacağını tahmin ediyor.

Amerika pazarında durum böyle ancak dünya pazarının geneline baktığımızda Android'in liderliğini koruduğunu, fakat önceki dönemlere göre ivmesinde azalma olduğu görülürken; Nokia'nın son dönemde pazarda ciddi kayıp yaşadığını ve koltuğunu Apple'a kaptırma ihtimalinin arttığını görüyoruz;