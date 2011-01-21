Android'li Samsung SCH-i100 Gem en sonunda resmiyet kazandı

İlk kez 2010 yılının ağustos ayında internete fotoğrafları sızdırılan Android işletim sistemli Samsung SCH-i100 Gem, nihayet resmiyet kazandı.

Verizon Wireless tarafından satışa sunulması beklenen CDMA destekli telefon, 800 MHz saat hızında çalışan işlemciden güç alıyor; Android'in 2.1 ''Eclair'' sürümünü kullanıyor. Telefonun farklı tasarımı dışında göze çarpan diğer detayları arasında, 3.2 boyutunda WQVGA dokunmatik ekran, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, microSD kart girişi (16 GB'a kadar arttırılabilir), 124 MB dahili bellek, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth, GPS, sosyal ağlarla entegrasyon ve 800 saate varan bekleme, 410 dakikaya varan konuşma süresi vadeden batarya bulunuyor.

Samsung Gem'in Android 2.2 güncellemesi alıp almayacağı ve telefonun diğer ülkelere özel versiyonunun satışa çıkarılıp çıkarılmayacağı ise merak konusu.

http://www.samsung.com/us/mobile/cell-phones/SCH-I100ZKAXAR