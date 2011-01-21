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Android'li Samsung SCH-i100 Gem en sonunda resmiyet kazandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Android'li Samsung SCH-i100 Gem en sonunda resmiyet kazandı
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İlk kez 2010 yılının ağustos ayında internete fotoğrafları sızdırılan Android işletim sistemli Samsung SCH-i100 Gem, nihayet resmiyet kazandı.

Verizon Wireless tarafından satışa sunulması beklenen CDMA destekli telefon, 800 MHz saat hızında çalışan işlemciden güç alıyor; Android'in 2.1 ''Eclair'' sürümünü kullanıyor. Telefonun farklı tasarımı dışında göze çarpan diğer detayları arasında, 3.2 boyutunda WQVGA dokunmatik ekran, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, microSD kart girişi (16 GB'a kadar arttırılabilir), 124 MB dahili bellek, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth, GPS, sosyal ağlarla entegrasyon ve 800 saate varan bekleme, 410 dakikaya varan konuşma süresi vadeden batarya bulunuyor.

Samsung Gem'in Android 2.2 güncellemesi alıp almayacağı ve telefonun diğer ülkelere özel versiyonunun satışa çıkarılıp çıkarılmayacağı ise merak konusu.

Android'li Samsung SCH-i100 Gem en sonunda resmiyet kazandı
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http://www.samsung.com/us/mobile/cell-phones/SCH-I100ZKAXAR Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Kardeşim bi tahmininz varmı bunun fiyatı ne olur 480 i geçermi ..?
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Melih Vayvalak 8 yıl
Bir de NOKIA'ya laf ederler her cıkardığı telefonun ardından.
Donanım acısından bu ürüne eşdeğer en az 2 telefonu var SAMSUNG'un...
Tek artı yanı işletim sistemi diye düşünüyorum
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veleciraptor 8 yıl
Valla fiyatı uygun olursa güzel olur. Herkese Galaxy ya da Optimus türü şeyler gerekmiyor sonuçta. Şahsen benim için şu andaki sınır Motorola Defy. Fiyatına oranla sundukları gayet iyi.
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Batuist 8 yıl
artık bastırmatik telefon üretilmiyor sanırsam... tüm haberlerdeki telefonlar hep dokunmatik...!!! 2000li yılların nokiasının yerini samsung aldı.. o zaman biri bana bunu söyleseydi bir tarafımla gülerdim.. demek ki bir on sene sonra ne olacağını hiç kestiremeyiz..
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wentworthscofield 8 yıl
shark'ın dokunmatiğini yapmaya çalışmışlar ama hiç olmamış
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orjSin 8 yıl
e güzel olmuş ki bu .
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Seyhan.TUNA 8 yıl
Samsung S5620 Monte'yi andiriyo. :)
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