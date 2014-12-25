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Andromium projesi Android telefonlara gerçek masaüstü deneyimini sunmayı amaçlıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Andromium projesi Android telefonlara gerçek masaüstü deneyimini sunmayı amaçlıyor

Geçmiş yıllarda Motorola Webtop gibi akıllı telefonları bir masaüstü bilgisayar gibi kullanmanızı sağlayan pek çok aksesuara şahit olduk. Andromium projesi biraz daha kompakt bir cihaz ile karşımızda. 

Kickstarter üzerinde bağış desteği arayan Andromium bir dock ünitesi ve özel bir uygulamadan oluşuyor. Dock ünitesi HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanıyor ve USB girişleri ile çevrebirimleri bağlamanızı sağlıyor. Ünitede microUSB ucu mevcut ve cihazınızı buraya takıyorsunuz. Aynı zamanda da şarj edebiliyorsunuz. 

İşin püf noktası ise elbette yazılımda yatıyor. Webtop benzeri bir arayüz yazılımı geliştiren ekip OS X ve Windows 7 arayüzlerinden en işe yarar ögeleri biraraya toplamaya çalışmış. Ekip arayüzün gerçek bir Linux masaüstü gibi çalıştığını belirtiyor ve web sitelerine girdiğinizde masaüstü sistemlerden girilmiş algısı oluşturuluyor. 

Arayüz içerisinde pencere yönetimi, çoklu görev yönetimi, bellek yönetimi, web tarayıcı ve video oynatıcı yer alıyor. Ekip GTA, Super Smash Bros gibi pek çok oyunu akıcı bir şekilde oynayabileceğinizi belirtiyor. Proje için bir yazılım geliştirme aracı da hazırlanıyor ve üçüncü taraf geliştiricilerin beğenisine sunulacak. 

Projenin başında Google'dan ayrılan eski bir yazılım mühendisi bulunuyor. Set olarak 40$ perakende satış fiyatı olan ürün kampanya kapsamında 35$ ve üzeri bağışlarda global olarak kargolanabiliyor. Proje gerçekleşirse Nisan 2015 tarihinde dağıtıma başlayacak.  

https://www.kickstarter.com/projects/andromium/andromium-the-next-evolution-computing-platform/description Yorum Yaz
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fatsali1 4 yıl
O parayi verdikten sonra Android box alinir ne gerek var buna.
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ikista 4 yıl
Ubuntu'nun projesini devam ettirmiş olabilirler.
en.wikipedia.org/...
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th3_majestik 4 yıl
Bu güzel bir haber işte,
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umut_baris 4 yıl
Zaten bu vardı ki?

Yani telefonunu bir aparatla takmaktan başka farkı yok.

Android tv var (box olanından değil tv ile gömülü geleninden bahsediyorum)

Philips üretiyor şu an. Vestel ise cebit te gösterdi devamını getirmedi.

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knife130 4 yıl
Windows ile ilgili söylenenlere katılıyorum.
Koskoca yazılım devi şirketsin binlerce yazılımcın falan filan var.
Bir işletim sistemi yapıyorsun adam edemiyorsun üstüne çıktığı günden beri sürekli güncelleme veriyorsun yine adam edemiyorsun.
Yav arkadaş orjinal 8.1 kullanıyorum Hoşgeldiniz yazısından sonra Kullanıcı Şifremi yazıp giriyorum 2dk bekleyip tekrar başa atıyor. Salak salak şeyler ya
Neyse bu gelişme iyi olmuş umarım geliştir'de artık farklı yazılımlar kullanırız.
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simbolmina 4 yıl
Taşınabilir pc olayı 100 dolarlık güzel bir çözümle önceki haberde verilmişti zaten. Android'in (aslında komple mobil, ios dahil yani) web deneyimini hiçbir zaman tutmadım. Neyse android gene de güzel bir işletim sistemi, 5.0 ile de daha güzel oldu fakat masaüstüne gelmesin. Yeter artık her tarafta google görmekten sıkıldım. Gizlilik vs konusunda en kötü firmalardan biri. Kesinlikle "tutması" taraftarı değilim.
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DeistSuat 4 yıl
@Neyinkafasi
Bu neyin kafası ? Hangi bilgisayar 5snde chrome açıyor. Benim pc bile açılma süresi daha kısa sürüyor.
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etnaxy 4 yıl
Ubuntu edge
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onur01651 4 yıl
herşeyi mağaza uygulama ve oyunlardan ibaret sanan ergenleri ayakta alkışlıyorum...
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Görüyoruz telefonlarını ama. Çekirdek çekirdek işlemci 4gb ram ile rehbere kameraya 5 saniyede giriyor. PC'mi yok kalsın ben almayım
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Neyinkafasi 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
Görüyoruz telefonlarını ama. Çekirdek çekirdek işlemci 4gb ram ile rehbere kameraya 5 saniyede giriyor. PC'mi yok kalsın ben almayım


Çok cahilsin keşke ölsen.
Windows Pc de Chrome'ada 5 sn de giriyorsun ama Crysis 3 te oynuyorsun demi?
İleri zeka seviyene hayran kaldım mühendis bey.




Sen buralarda harcanıyorsun kardeş bu zeka ile çok şey yaparsın kardeş.

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Guest-D7F4BA6BC 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

Görüyoruz telefonlarını ama. Çekirdek çekirdek işlemci 4gb ram ile rehbere kameraya 5 saniyede giriyor. PC'mi yok kalsın ben almayım


madem 5 saniyeniz bile değerli

neden store'a her girdiğinizde şifre yazmakla uğraşıyorsunuz ?
neden bilgisayardan direk müzik atamıyorsun da saatlerce uğraşıyorsunuz ?
neden telefondaki fotoğrafları bilgisayara atmak için saatlerce uğraşıyorsunuz ?

iclouda gir de onu oraya at da ölme eşşeğim ölme . 5 saniyesi bile değerli insan bunları yapmaz
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