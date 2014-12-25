Andromium projesi Android telefonlara gerçek masaüstü deneyimini sunmayı amaçlıyor





Geçmiş yıllarda Motorola Webtop gibi akıllı telefonları bir masaüstü bilgisayar gibi kullanmanızı sağlayan pek çok aksesuara şahit olduk. Andromium projesi biraz daha kompakt bir cihaz ile karşımızda.





Kickstarter üzerinde bağış desteği arayan Andromium bir dock ünitesi ve özel bir uygulamadan oluşuyor. Dock ünitesi HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanıyor ve USB girişleri ile çevrebirimleri bağlamanızı sağlıyor. Ünitede microUSB ucu mevcut ve cihazınızı buraya takıyorsunuz. Aynı zamanda da şarj edebiliyorsunuz.





İşin püf noktası ise elbette yazılımda yatıyor. Webtop benzeri bir arayüz yazılımı geliştiren ekip OS X ve Windows 7 arayüzlerinden en işe yarar ögeleri biraraya toplamaya çalışmış. Ekip arayüzün gerçek bir Linux masaüstü gibi çalıştığını belirtiyor ve web sitelerine girdiğinizde masaüstü sistemlerden girilmiş algısı oluşturuluyor.





Arayüz içerisinde pencere yönetimi, çoklu görev yönetimi, bellek yönetimi, web tarayıcı ve video oynatıcı yer alıyor. Ekip GTA, Super Smash Bros gibi pek çok oyunu akıcı bir şekilde oynayabileceğinizi belirtiyor. Proje için bir yazılım geliştirme aracı da hazırlanıyor ve üçüncü taraf geliştiricilerin beğenisine sunulacak.





Projenin başında Google'dan ayrılan eski bir yazılım mühendisi bulunuyor. Set olarak 40$ perakende satış fiyatı olan ürün kampanya kapsamında 35$ ve üzeri bağışlarda global olarak kargolanabiliyor. Proje gerçekleşirse Nisan 2015 tarihinde dağıtıma başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/andromium/andromium-the-next-evolution-computing-platform/description