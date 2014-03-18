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Angry Birds Epic, bazı ülkelerin Appstore'larındaki yerini aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,5b
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta duyurulan Angry Birds Epic, beklenildiği üzere Kanada, Avusturalya ve Yeni Zelanda Appstore'larındaki yerini aldı.

Ortaçağ temalı sıra tabanlı bir RPG oyunu olan Angry Birds Epic, bizleri yine yumurtalarını kurtarmak için domuzların peşine düşen kuşların hikayesine ortak ediyor. İki boyutlu bir oyun dünyasına sahip olan Epic, serinin diğer oyunlarından alışık olduğumuz bir görsel deneyim sunuyor. Epic'in RPG unsurları fazlasıyla yüzeysel olsa da eğlenceli ve akıcı hikaye sunumu durumu kurtarmayı başarıyor.

Bölümler arasındaki geçişlerde karşımıza çıkan hikaye parçaları Epic'de de hikaye anlatısının bel kemiğini oluşturuyor. Her oyunda farklı bir uyarlamasını işittiğimiz Angry Birds tema müziği ise, bu kez ortaçağ atmosferini başarıyla yansıtıyor. Oyun, tek bir dokunuşla rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

Free to play yapıdaki oyunda ilerlemek için illa para harcamak gerekmiyor. Ancak, gittikçe zorlaşan rakipler para harcamadığınız taktirde oyunda daha fazla zaman harcamanıza neden oluyor. RPG tutkunlarını pek fazla tatmin etmeyecek olan yapım, daha çok türü ilk kez deneyecek olan oyunculara hitap ediyor.

Henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmasa da Angry Birds Epic'in yakın bir zaman tüm Appstore'larda ve diğer mobil platformlarda boy göstermesi bekleniyor.  

https://itunes.apple.com/ca/app/angry-birds-epic/id767319014?mt=8 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
amazing alex tutmayınca angry den devam ediyorlar. samsung un telefon çıkarma anlayışına sahipler
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Tha Alumni 5 yıl
Tr ye gelsinde oynayalim
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clopin 5 yıl
Modası geçti artık
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DH Misafiri 5 yıl
Adamlar yeni bişey sürmüyor ama dövseydiniz bari ben angry birds serilerini beğeniyorum
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darkest earth 5 yıl
Son çırpınışlar ve Son oyunlarının Google Play'deki indirme sayısı 10,000,000 - 50,000,000 arası.

Ben göremiyorum açıkçası bir çırpınış.
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DH Misafiri 5 yıl
Ne kadar salakca yorumlar goruyorum burda.
Ulan bu adamlar Finlandali.Teknoloji derken bu adamlara sorucaksin.
Angry Birds`i ta para kazanalim deye yapmiyorlar sadece. Angry Birds tarihe damgasini vurdu, hami simdi zamani gecdi ,gitsin demekle bitmez bu is.
Dunyada halen bu oyunu ve diger turlerini seven bilyonlarca kisi var.
Elinizden bir sey gelmeden oyle "gitsin arkadas","Bu nasil bir oyun" diye yazilan yorumlari ben de yazabilirim.Dunya sizin etrafinizda donmuyor, bundan emin olun
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okan_cehapelioglu 5 yıl
zamanınd 2 milyar dolara burun kıvırıyorlardı
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Master_Evil 5 yıl
bunun da suyu çıktı
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olağan_şüpheli 5 yıl
WP de paralı AB. Xbox var diye sildim star wars 2yi ama tekrar yüklediğimde bütün veriler silinmişti. Çok sinir oldum 😈
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ouzqan 5 yıl
Lan yeter artık ya ne kuşlar mış arkadaş
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mmxcakir 5 yıl
Heroes of Might and Magic oyunundan esinlenilmiş gibi geldi bana yanlış mı? düşünüyorum acaba!
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carter 5 yıl
Şu kuşların yerine adam akıllı karakterler yapıp oyunu o şekilde sürseler eminim daha fazla tutar.
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Just Smile 5 yıl
ne zaman yenilikçi bir oyun daha yapacaklar çok merak ediyorum
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StoryLine 5 yıl
Angry birds xxx adı altında kaç tane sürüm çıkarıcaklar merak ediyorum
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