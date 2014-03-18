Angry Birds Epic, bazı ülkelerin Appstore'larındaki yerini aldı





Geçtiğimiz hafta duyurulan Angry Birds Epic, beklenildiği üzere Kanada, Avusturalya ve Yeni Zelanda Appstore'larındaki yerini aldı.





Ortaçağ temalı sıra tabanlı bir RPG oyunu olan Angry Birds Epic, bizleri yine yumurtalarını kurtarmak için domuzların peşine düşen kuşların hikayesine ortak ediyor. İki boyutlu bir oyun dünyasına sahip olan Epic, serinin diğer oyunlarından alışık olduğumuz bir görsel deneyim sunuyor. Epic'in RPG unsurları fazlasıyla yüzeysel olsa da eğlenceli ve akıcı hikaye sunumu durumu kurtarmayı başarıyor.





Bölümler arasındaki geçişlerde karşımıza çıkan hikaye parçaları Epic'de de hikaye anlatısının bel kemiğini oluşturuyor. Her oyunda farklı bir uyarlamasını işittiğimiz Angry Birds tema müziği ise, bu kez ortaçağ atmosferini başarıyla yansıtıyor. Oyun, tek bir dokunuşla rahatlıkla kontrol edilebiliyor.





Free to play yapıdaki oyunda ilerlemek için illa para harcamak gerekmiyor. Ancak, gittikçe zorlaşan rakipler para harcamadığınız taktirde oyunda daha fazla zaman harcamanıza neden oluyor. RPG tutkunlarını pek fazla tatmin etmeyecek olan yapım, daha çok türü ilk kez deneyecek olan oyunculara hitap ediyor.





Henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmasa da Angry Birds Epic'in yakın bir zaman tüm Appstore'larda ve diğer mobil platformlarda boy göstermesi bekleniyor.

https://itunes.apple.com/ca/app/angry-birds-epic/id767319014?mt=8