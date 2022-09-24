Twitter'a giriş yapamıyorum sorunu çözümü

Twitter, Türkiye ve Dünya gündemini takip etmek için en iyi sosyal medya platformlarından biri. 300 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcıya sahip olan Twitter’da ara ara kesilmeler olabiliyor, kullanıcılar hesaplarına erişmede sorun yaşayabiliyor. Twitter'a giriş yapamıyorum sorunu, çoğu zaman sosyal medya platformunun sunucularından kaynaklı oluyor ancak bazen kullanıcıların kendisinden de kaynaklı olabiliyor. Twitter giriş yapma sırasında uyarı mesajıyla karşılaşanlar, Twitter'a giremiyorum diyenler için çözüm yolları bu yazıda.

Twitter’a giremiyorum sorunu nasıl çözülür 👇🏻

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1. Twitter çöktü mü ❓ kontrol edin Bilgisayardan veya telefondan Twitter’a giriş yapamamanızın, tweetleri görüntüleyememenizin nedeni, sunucu kaynaklı olabilir. Twitter, Türkiye’de de en çok ziyaret edilen sosyal ağlardan biri olduğundan zaman zaman bağlanma sorunları yaşatabiliyor. Twitter’a giriş yapamıyorum diyorsanız, öncelikle Twitter’ın sunucu durumunu kontrol edin. Downdetector, bu konuda çok başarılı bir site. Dilediğiniz bir sitenin sunucu durumunu gerçek zamanlı görebiliyorsunuz. Twitter uygulaması için de buradan bilgi alabilirsiniz. Twitter hesabınıza siz mi giriş yapamıyorsunuz yoksa dünya genelinde bir kesinti mi söz konusu? Twitter o gün hangi saat aralıklarında hizmet verememiş? 24 saat içinde kullanıcılar tarafından rapor edilen kesintileri grafiksel, basit bir arayüzden görebiliyorsunuz. Twitter tarafında bir sorun olduğunda genelde çözümü hızlı oluyor, uzun süreli kesinti yaşanması durumunda da sonradan açıklama geliyor.

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2. Şifrenizi değiştirin ve tekrar giriş yapın 🔐 Tam Boyutta Gör Twitter hesabınızın giriş bilgilerinden emin değilseniz, şifrenizi sıfırlamayı deneyin. Şifreyi değiştirmiş olabilirsiniz, tarayıcının veya uygulamanın otomatik doldurma özelliği güncellememiş olabilir. Neyse ki, Twitter'a giriş yapamıyorum diyenler için hızlı şifre sıfırlama imkanı veriyor. Şifre yenileme için tek yapmanız gereken, Twitter giriş sayfasını açmak ve “Şifremi unuttum” butonuna tıklamak. Kullanıcı adınızı unuttuysanız, telefon numaranız veya e-posta adresinizle de hesabınızı bulup yönergeleri takip ederek şifrenizi değiştirebilirsiniz. Şifre sıfırlamadan sonra Twitter giriş sayfasına dönün ve hesabınıza erişmeye çalışın. Twitter şifre değiştirme adımları: Masaüstünde, gezinme çubuğunda Daha Fazla'ya tıklayın ve Ayarlar gizlilik'i seçin. Hesabınızda bölümünde, Şifrenizi değiştirin'e tıklayın. Mevcut şifrenizi girin. Yeni şifreyi girin. Yeni şifrenizi tekrar girin. Kaydet'e tıklayın. Tam Boyutta Gör Telefonunuza veya e-posta adresinize erişemiyorsanız, şifrenizi kurtaramazsınız, yeni hesap oluşturmanız gerekir. Doğru ve güncel bir e-posta adresi veya telefon numarası varsa Twitter hesabınıza erişiminizi asla kaybetmezsiniz. Bu bilgileri güncel tutarsanız, hesabınızı ve parolanızı sıfırlamanız kolaylaşır.

3. VPN’i kapatın 🌐 Tam Boyutta Gör Güvenlik için VPN servisi mi kullanıyorsunuz? VPN programları/uygulamaları, verilerinizi kendi sunucularından birine yönlendirerek ağınızı korur ve sizinle ilgili hassas bilgileri gizlemek için filtreler. VPN’ler ağınızı korumak için harika olsa da, bağlantınızda gecikmeye, beklemelere neden olarak bilgisayarınızın, telefonunuzun Twitter sunucularıyla iletişim kurmasını zorlaştırabilir. VPN’i devre dışı bırakıp Twitter hesabınıza erişmeyi deneyin.

4. Güncellemeleri denetleyin 👍🏻 Tam Boyutta Gör Mobilden (telefondan) Twitter’a giriş yapamıyorum nasıl bir yol izlemeliyim? derseniz, uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. Geliştiriciler, hataları düzeltmek, güvenlik iyileştirmesi için zaman zaman güncellemeler yayınlıyor. Telefonunuzda yüklü Twitter’ın sürümü çok eski olduğundan giriş sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Android telefon kullanıyorsanız Google Play Store’dan, iPhone kullanıyorsanız App Store’dan Twitter uygulaması için güncelleme yayınlanıp yayınlanmadığını, son sürümü kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Uygulamayı güncelledikten sonra Twitter hesabınıza tekrar erişmeyi deneyin.

5. Tarayıcı önbelleğini ve çerezleri temizleyin 💻 Tam Boyutta Gör İnternet tarayıcıları, daha önce ziyaret ettiğiniz web sitelerinin yükleme sürelerini kısaltmak için önbellekleri ve çerezleri kullanır. Tarayıcı üzerinden Twitter’a giriş yapamıyorum nasıl çözebilirim? derseniz önerimiz; önbelleği ve çerezleri temizlemeyi deneyin. İnternet tarayıcının önbelleği kullanım sırasında bozulmuş olabilir, bu da diğer web sitelerinin açılmamasına neden olabilir. Tarayıcı önbelleğini temizlemek için, Ayarlar’a gidin, Gizlilik ve güvenlik altında Tarama verilerini temizle seçeneğine tıklayın. Zaman aralığını “tüm zamanlar” olarak değiştirin ve tüm kutucukların işaretli olduğundan emin olun. Twitter’a geri dönün ve hesabınıza giriş yapmayı deneyin.

6. Tarayıcı uzantılarını devre dışı bırakın veya başka bir tarayıcı deneyin 🧐 Tam Boyutta Gör Tarayıcı eklentileri, bilgisayarınıza yüklenen ve belli web sitelerine işlevsellik ekleyen üçüncü parti programlardır. Anca bu uzantılar, web sitelerinin işlevselliğini de etkileyerek sorun yaşamanıza neden olabilir. Twitter’a giriş yapamıyorsanız, tarayıcı uzantılarınızı devre dışı bırakıp girmeyi deneyin. Tarayıcı eklentilerini devre dışı bıraktıktan sonra Twitter’a geri dönün ve hesabınıza giriş yapın. Başka bir tarayıcıdan da hesabınıza erişmeyi deneyin. Mevcut tarayıcınız için hata düzeltmelerini içeren güncelleme yolda olabilir.

7. Twiter’ı yeniden yükleyin ❌ Tam Boyutta Gör Bozuk dosyalar da sosyal ağ platformuna giriş yapamamanızın nedeni olabilir. Sisteminizdeki sorunlu dosyaları bulmak yerine, uygulamayı telefonunuzdan kaldırıp yeniden yüklemeniz yeterli olacaktır. Twitter simgesine basılı tutarak çıkan seçeneklerden Kaldır’ı seçerseniz Twitter’ı telefonunuzdan silmiş olursunuz. Android uygulaması mağazası Google Play Store (APK olarak indirmeyin) veya iOS App Store’dan Twitter’ı indirip yükleyin. Uygulamayı yeniden yüklemek çok basit bir işlem gibi görünebilir ancak sorununuzu çözebilir.