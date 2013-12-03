Angry Birds Friends güncellendi: 9 - 29 Aralık tarihlerinde yeni "Tatil Turnuvası"

Angry Birds Friends, bu tatilde büyük mücadelelere sahne olacak.

Kızgın kuşlarımız ile Facebook’taki arkadaşlarımızla sıkı yarışa girdiğimiz oyun “Angry Birds Friends” ADB’deki tatil dönemi için güncellendi. Yeni güncelleme ile birlikte 18 farklı tatil temalı yeni turnuva 9 Aralık’tan itibaren başlayacak.

9-29 Aralık tarihleri arasında her hafta 6 farklı bölümün açılacak tatil turnuvasında Facebook arkadaşlarınızla yarışabileceğiniz oyunda ayrıca yeni noel sapanı ile domuzlara süs eşyalarıyla daha fazla zarar verebilir, hatta kar yağdırabilirsiniz.

Ücretsiz olan Angry Birds Friends’in App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: