'Angry Birds Space' 100 milyon indirilme barajını aştı





Rovio tarafından geliştirilen ‘Angry Birds’ serisinin son oyunu olan Angry Birds Space’in indirilme sayısının 100 Milyon’u aştığı belirtildi.

https://twitter.com/AngryBirds/status/210363760307732481

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Çıkış yaptığı her platformda büyük başarılar elde eden serinin diğer oyunlarına göre daha farklı bir fizik sunan 'Space' Mart ayında yayınlanmış, Nisan ayında 50 milyondan fazla indirilmişti.18 Haziranda çıkış yapması beklenen Angry Birds’ün Formula 1 temalı yeni oyunu 'Heikki' ile devam edecek olan serinin farklı oyun dinamikleriyle eğlenceyi kaldığı yerden devam ettirmesi ve başarılarını sürdürmesi bekleniyor.