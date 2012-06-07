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'Angry Birds Space' 100 milyon indirilme barajını aştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Rovio tarafından geliştirilen ‘Angry Birds’ serisinin son oyunu olan Angry Birds Space’in indirilme sayısının 100 Milyon’u aştığı belirtildi.

Çıkış yaptığı her platformda büyük başarılar elde eden serinin diğer oyunlarına göre daha farklı bir fizik sunan 'Space' Mart ayında yayınlanmış, Nisan ayında 50 milyondan fazla indirilmişti.

18 Haziranda çıkış yapması beklenen Angry Birds’ün Formula 1 temalı yeni oyunu 'Heikki' ile devam edecek olan serinin farklı oyun dinamikleriyle eğlenceyi kaldığı yerden devam ettirmesi ve başarılarını sürdürmesi bekleniyor.
https://twitter.com/AngryBirds/status/210363760307732481 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fontomizer 7 yıl
Tanesi 1 dolardan 100 milyon dolar vaay a....


Cılar gelir simdi :D
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buLdy 7 yıl fontomizer
fontomizer

Tanesi 1 dolardan 100 milyon dolar vaay a....


Cılar gelir simdi :D

100.000.000 $ vay anasını sayın seyirciler....
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Patria o Muerte 7 yıl
güzel oyun ama bir süre sonra sıkıyor
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reeflavee 7 yıl
Telefonlarda evet zevkli oluyordur da ne bilim sanki basit oyunmuş gibi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ulerte 7 yıl
100 milyona özel ücretsiz olsa daha da güzel olacak :D
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engin9103 7 yıl
100 milyonun 80 milyonu oynamaya tenezzül bile etmemiştir, merak edip indirdim 5 dk oynayamadan kapattım, öyle rezil bir versiyon olamaz..
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Burning Desire 7 yıl
Zevkli ama belirli bir zaman sonra sıkıyor.
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sadrazam18 7 yıl
Adamlar yapmışlar ki indiriliyor
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RevivaL 7 yıl
100 milyon rakamı güzel fakat oyundan memnun kalan kişi sayısı diğerlerine göre düşük
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sas34 7 yıl
cadılar bayramı süper
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LKLC 7 yıl
çok para kazanıyorlar çok...
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orhankara95 7 yıl
Helal olsun.
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