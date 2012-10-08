Angry Birds Star Wars, 8 Kasım tarihinde yayınlanacak

Geçtiğimiz hafta yeni bir Angry Birds oyununun sinyallerini veren Rovio, bugün yapmış olduğu açıklama ile Angry Birds Star Wars'u resmen duyurdu.

http://www.youtube.com/watch?v=lyB6G4Cz9fI&feature=player_embedded

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Angry Birds serisi ile bütünleşen yapımcı, duyuru ile birlikte oyuna ait kısa bir fragman da yayınladı. Fragmanda Star Wars film serisinden alışık olduğumuz bir giriş bulunurken, Angry Birds karakterlerinden birinin elinde tutuğu ışın kılıcının sapana dönüştüğü görülüyor. Oyun hakkında şu an için detaylı bir bilgi bulunmasa da seriyi takip eden oyuncular ve Star Wars hayranları için oldukça ilgi çekici bir yapım olacağı kesin.8 Kasım tarihinde iOS, Android, Mac ve Windows için yayınlanacak olan yapımın neler sunacağını hep birlikte göreceğiz.