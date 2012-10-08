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Angry Birds Star Wars, 8 Kasım tarihinde yayınlanacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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47
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta yeni bir Angry Birds oyununun sinyallerini veren Rovio, bugün yapmış olduğu açıklama ile Angry Birds Star Wars'u resmen duyurdu.

Angry Birds serisi ile bütünleşen yapımcı, duyuru ile birlikte oyuna ait kısa bir fragman da yayınladı. Fragmanda Star Wars film serisinden alışık olduğumuz bir giriş bulunurken, Angry Birds karakterlerinden birinin elinde tutuğu ışın kılıcının sapana dönüştüğü görülüyor. Oyun hakkında şu an için detaylı bir bilgi bulunmasa da seriyi takip eden oyuncular ve Star Wars hayranları için oldukça ilgi çekici bir yapım olacağı kesin.

8 Kasım tarihinde iOS, Android, Mac ve Windows için yayınlanacak olan yapımın neler sunacağını hep birlikte göreceğiz. 

http://www.youtube.com/watch?v=lyB6G4Cz9fI&feature=player_embedded Yorum Yaz
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sleepnir 7 yıl en beğenilen
Sıradaki Angry Birds'de hangi kuşların kullanılacağını bilemem, ama ondan sonrakinde serçe ve güvercinler olacak. (Albird Einstein)
2 Yanıt Yanıtla +26
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Eric Cartman. 7 yıl
Cılkı çıkmadı mı arkadaşlar ?
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Aseudra 7 yıl
İyice saçmalamaya başladılar artık.Zaten sevmem şu oyunu,her hafta yeni bir sürüm çıkarıyorlar.
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EXios 7 yıl
Hadi bakalım hayırlısı umalımda yine kuşlarımızı sapan ile atmayalım veya atıcaksakta ellerindeki ışın kılıcı ile kutuları,taşı, kesip geçsinler.xD


Birde burda resimde gözüken kuş herhalde o sapan ile atıcak bu sefer kuşları burdaki siyah olan dev gibi bişey olucak diye tahmin ediyorum.
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Chromé 7 yıl
Bad Piggies çok iyi. Umarım devamını getirirler.


Star Wars sürümünü de merakla bekliyorum.
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tunewiki 7 yıl
androidde bedava oynayacağiz :-D bekliyoruz
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Smile75 7 yıl
Bunlar uçtu gidiyor ya. Yakında "Angry Birds GTA"da çıkar, herşey beklenir yani. .
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wildlove 7 yıl
millet angry birds'e üzülüyor, ben star wars'a üzülüyorum lan
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BerkcanÇalışkan 7 yıl
İlginç olucak
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Space güzeldi ya.
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serokar1 7 yıl
ne hale getirdiler oyunu ya :D
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Sproing 7 yıl
Angry Birds Twitter hesabından bir resim:
d3j5vwomefv46c.cloudfront.net/...
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Amedra 7 yıl
space guzeldi ne kötüsü..
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MrKattchup 7 yıl
umarım space deki gibi yeniliklerle gelirler
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Kotaless 7 yıl
İşin suyunu çıkarttılar.
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