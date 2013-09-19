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Angry Birds Star Wars II uygulama marketlerindeki yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
1
52
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Angry Birds Star Wars II uygulama marketlerindeki yerini aldı
Rovio'nun Star Wars temalı yeni Angry Birds oyunu "Angry Birds Star Wars II" uygulama marketlerindeki yerini aldı.

Star Wars karakterlerini yeniden Angry Birds evrenine taşıyan Angry Birds Star Wars II, ilk oyunun otuz yıl öncesini konu alıyor. Jar Jar Binks, General Grievous ve Darth Maul gibi 30 yeni karakter ile bizleri karşılayan oyunda gücün karanlık tarafı da seçilebiliyor. Kızgın kuşlar yerine domuzcukları fırlattığımız karanlık tarafta hikayenin diğer yüzünün işleniyor.Oyunun en dikkat çeken yanı ise, Telepod adı verilen figürler sayesinde oyuna karakterler aktarılabiliyor olması. Bu aktarım işlemi ise, cihazın kamerası sayesinde gerçekleşiyor. Telepod destekleyen cihazların listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Google Play'de 0.99$ Appstore'da 1.79 TL Windows Store'da ise, 2 TL'den  mobil oyuncularla buluşan yapımın her zamanki gibi ücretsiz sürümü de bulunuyor. Ancak, reklam içeren bu ücretsiz sürümün sadece Google Play'de yer edindiğini de belirtelim. 


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sahankazim 6 yıl en beğenilen
Windows markete dün gece geldi. Ama siz apple'ın kılını tüyünü haber yapmaktan muhtemelen görmemişsinizdir. Diğer windows phone hakkındaki gelişmeleri haber yapmadığınız gibi konuya windows'u yazmamışsınız bile. Fanboy değilim sadece neden bu sitede 100 tane apple haberi yapılıyorsa 5 tane de wp haberi yapılıyor?
Windows markete dün gece geldi. Ama siz apple'ın kılını tüyünü haber yapmaktan muhtemelen görmemişsinizdir. Diğer windows phone hakkındaki gelişmeleri haber yap...
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2 Yanıt Yanıtla +28
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Guest-FC9A03247 6 yıl Alcatraz
Alcatraz
ahmethan46100
Windows Phone Market dede var

windows phone market dede mi olmuş?

Aklın nasıl alıyorsa öyle olsun dostum
Alcatrazahmethan46100Windows Phone Market dede varwindows phone market dede mi olmuş?Aklı...
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cengizhan1903 6 yıl
Oyunu satin aldim 10 numara bence
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Vahşi Hindi Süprizi 6 yıl
Ücretsizle bir başlayalım
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Nelson Muntz 6 yıl MAVİT
MAVİT



 

Rovio'nun Star Wars temalı yeni Angry Birds oyunu "Angry Birds Star Wars II" uygulama marketlerindeki yerini aldı.

Star Wars karakterlerini yeniden Angry Birds evrenine taşıyan Angry Birds Star Wars II, ilk oyunun otuz yıl öncesini konu alıyor. Jar Jar Binks, General Grievous ve Darth Maul gibi 30 yeni karakter ile bizleri karşılayan oyunda gücün karanlık tarafı da seçilebiliyor. Kızgın kuşlar yerine domuzcukları fırlattığımız karanlık tarafta hikayenin diğer yüzünün işleniyor.Oyunun en dikkat çeken yanı ise, Telepod adı verilen figürler sayesinde oyuna karakterler aktarılabiliyor olması. Bu aktarım işlemi ise, cihazın kamerası sayesinde gerçekleşiyor. Telepod destekleyen cihazların listesine buradan ulaşabilirsiniz.


 

Google Play'de 0.99$ Appstore'da 1.79 TL Windows Store'da ise, 2 TL'den  mobil oyuncularla buluşan yapımın her zamanki gibi ücretsiz sürümü de bulunuyor. Ancak, reklam içeren bu ücretsiz sürümün sadece Google Play'de yer edindiğini de belirtelim. 





Bu oyundan zevk alamıyorum.
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kemaloztin 6 yıl
Bugün denedim oyun felaket sariyor
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II. Aragorn 6 yıl
en beğendiğim angry birds oyunu.
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j500com 6 yıl
Bu sefer Rovio dahada zorlaŞtırmış bazı levelllerde 3 yıldız almak dahada zor belkı bır level için bir saat uğraştığımı biliyorum.

Tüm oynanış vıdeoları için buraya bakabılirsiniz.

youtube.com/...

ayrıca Gizlenmiş altın box ların videosu



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Ev Hamsteri 6 yıl
Şahsen ben oyunu çok beğendim ama Yoda berbat ya sırf o yüzden sildim güzelim oyunu
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kemaloztin 6 yıl
Denerim
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Little big Metal 6 yıl
Bıkmadıkmı bu kuşlardan artık, adamlar ısıtıp ısıtıp koyuyor.
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Albus Dumbledore 6 yıl
Bir guzel yani da ilk kez oyun evrensel cikmis. iPhone iPad ortak. Eski oyunlari Hd diye iPad'e ayrica kaktiriyorlardi.
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Smile75 6 yıl
Direk satın aldım. Angry Birds serileri ben hep mutlu eder.
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DARTH_BLACK 6 yıl
Oyun güzel tavsiye ederim,diğer serilere göre grafiklerde iyileştirilmiş.Oyunun mantığı belki aynı ama yeni karektlerler ve oynanabilecek stratejilerin çoğaltılması güzel.3 yıldız kasmak için yine deliricez işte :)
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Brky 6 yıl
cagataykoroglu
CoMMaNDeRCX Android e herşey beleş.
O kadar reklam yayınlayınca ücret istemelerine gerek kalmıyor. Angry Birds ü sırf reklamlar delirttiği için kaldırmıştım. Her bölüm tekrarında reklam çıkıyordu.

Reklam istemiyorsanız ücretli versiyonunu indirebilirsinz. Maksat androidi eleştirmek olmasın.
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cagataykoroglu 6 yıl Brky
Orijinalden alynty: Brky

Orijinalden alynty: cagataykoroglu

Orijinalden alynty: CoMMaNDeRCX Android e her?ey bele?.
O kadar reklam yayynlayynca ücret istemelerine gerek kalmyyor. Angry Birds ü syrf reklamlar delirtti?i için kaldyrmy?tym. Her bölüm tekrarynda reklam çykyyordu.


Reklam istemiyorsanyz ücretli versiyonunu indirebilirsinz. Maksat androidi ele?tirmek olmasyn.

Android i ele?tirmeme gerek yok. Hepimiz ne oldu?unu biliyoruz. Daha 5 dakika önce hangouts hata verip kapandy :) Yani sanki android piyasadaki en stabil sistem gibi hikayeler anlatma olur mu? Ben foto?raflaryma bakarken galerisi hata verip kapanan i?letim sistemine küfür bile ederim
2 Yanıt Yanıtla +2
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cank1981 6 yıl
WP8 markette ücretsiz deneme sürümü de mevcut DroidHaber
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Uygulama yazsam android e yazmazdım şahsen.Android kullanana değil hırsız olana beleş uygulamalar.Emek hırsızlığı Heryerde.Bir dosya uzantısı ile bitiyor hırsızların işleri.Yazık uygulama yazanlara.
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sahankazim 6 yıl en beğenilen
Windows markete dün gece geldi. Ama siz apple'ın kılını tüyünü haber yapmaktan muhtemelen görmemişsinizdir. Diğer windows phone hakkındaki gelişmeleri haber yapmadığınız gibi konuya windows'u yazmamışsınız bile. Fanboy değilim sadece neden bu sitede 100 tane apple haberi yapılıyorsa 5 tane de wp haberi yapılıyor?
2 Yanıt Yanıtla +28
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seven44 6 yıl sahankazim
sahankazim

Windows markete dün gece geldi. Ama siz apple'ın kılını tüyünü haber yapmaktan muhtemelen görmemişsinizdir. Diğer windows phone hakkındaki gelişmeleri haber yapmadığınız gibi konuya windows'u yazmamışsınız bile. Fanboy değilim sadece neden bu sitede 100 tane apple haberi yapılıyorsa 5 tane de wp haberi yapılıyor?

+1
nokta
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Nerevarine 6 yıl sahankazim
sahankazim

Windows markete dün gece geldi. Ama siz apple'ın kılını tüyünü haber yapmaktan muhtemelen görmemişsinizdir. Diğer windows phone hakkındaki gelişmeleri haber yapmadığınız gibi konuya windows'u yazmamışsınız bile. Fanboy değilim sadece neden bu sitede 100 tane apple haberi yapılıyorsa 5 tane de wp haberi yapılıyor?

Yine Apple'a çamur atmalar.

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