Haber Editörü
Rovio'nun Star Wars temalı yeni Angry Birds oyunu "Angry Birds Star Wars II" uygulama marketlerindeki yerini aldı.
Star Wars karakterlerini yeniden Angry Birds evrenine taşıyan Angry Birds Star Wars II, ilk oyunun otuz yıl öncesini konu alıyor. Jar Jar Binks, General Grievous ve Darth Maul gibi 30 yeni karakter ile bizleri karşılayan oyunda gücün karanlık tarafı da seçilebiliyor. Kızgın kuşlar yerine domuzcukları fırlattığımız karanlık tarafta hikayenin diğer yüzünün işleniyor.Oyunun en dikkat çeken yanı ise, Telepod adı verilen figürler sayesinde oyuna karakterler aktarılabiliyor olması. Bu aktarım işlemi ise, cihazın kamerası sayesinde gerçekleşiyor. Telepod destekleyen cihazların listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Google Play'de 0.99$ Appstore'da 1.79 TL Windows Store'da ise, 2 TL'den mobil oyuncularla buluşan yapımın her zamanki gibi ücretsiz sürümü de bulunuyor. Ancak, reklam içeren bu ücretsiz sürümün sadece Google Play'de yer edindiğini de belirtelim.
- Angry Birds Star Wars II, Appstore - 1.79 TL
- Angry Birds Star Wars II, Google Play - 0.99$
- Angry Birds Star Wars II, Google Play - Ücretsiz
- Angry Birds Star Wars II, Windows Store - 2 TL
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Aklın nasıl alıyorsa öyle olsun dostum