Rovio'nun Star Wars temalı yeni Angry Birds oyunu "Angry Birds Star Wars II" uygulama marketlerindeki yerini aldı.

Google Play'de 0.99$ Appstore'da 1.79 TL Windows Store'da ise, 2 TL'den mobil oyuncularla buluşan yapımın her zamanki gibi ücretsiz sürümü de bulunuyor. Ancak, reklam içeren bu ücretsiz sürümün sadece Google Play'de yer edindiğini de belirtelim.

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