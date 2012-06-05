'Angry Birds' artık kredi kartı temalarında





Rovio tarafından geliştirilen 'Angry Birds' kısa bir sürede fenomen haline gelmiş ve karakterleriyle birçok alanda karşımıza çıkmıştı.

Rusya’da 10 milyondan fazla indirilen Angry Birds'ün kredi kartları ne kadar ilgi görür bilinmez ancak Rovio’nun artık Angry Birds karakterleri ile birçok alanda olduğu gibi cüzdanlarda da yerini alacağı kaçınılmaz bir gerçek.

http://newsfeed.time.com/2012/05/30/angry-birds-looks-to-cash-in-with-themed-credit-card/

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Bu seferde kredi kartı olarak karşımıza çıkan kızgın kuşların, bir Rus bankası olan 'Promsvyazbank' tarafından dağıtılacak kredi kartlarının temalarında yer alacağı belirtildi. 4 Haziran’da kullanıcılara sunulmaya başlayan kredi kartlarından ilk etapta 50 bin adet basılacak ve talep görmeleri halinde kartların yeniden basılacağı da belirtiliyor. Angry Birds ürünlerinde %10’luk indirim sağlayacak olan kartların 25-35 yaş aralığına hitap edeceği de dile getiriliyor.