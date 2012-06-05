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'Angry Birds' artık kredi kartı temalarında

6 yıl
3,8b
1
16
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Rovio tarafından geliştirilen 'Angry Birds' kısa bir sürede fenomen haline gelmiş ve karakterleriyle birçok alanda karşımıza çıkmıştı.

Bu seferde kredi kartı olarak karşımıza çıkan kızgın kuşların, bir Rus bankası olan 'Promsvyazbank' tarafından dağıtılacak kredi kartlarının temalarında yer alacağı belirtildi. 4 Haziran’da kullanıcılara sunulmaya başlayan kredi kartlarından ilk etapta 50 bin adet basılacak ve talep görmeleri halinde kartların yeniden basılacağı da belirtiliyor. Angry Birds ürünlerinde %10’luk indirim sağlayacak olan kartların 25-35 yaş aralığına hitap edeceği de dile getiriliyor.

Rusya’da 10 milyondan fazla indirilen Angry Birds'ün kredi kartları ne kadar ilgi görür bilinmez ancak Rovio’nun artık Angry Birds karakterleri ile birçok alanda olduğu gibi cüzdanlarda da yerini alacağı kaçınılmaz bir gerçek.

http://newsfeed.time.com/2012/05/30/angry-birds-looks-to-cash-in-with-themed-credit-card/ Yorum Yaz
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YGA 6 yıl
Tuvalet kagidina kadar gider bu. Oyundan daha fazla kazandiriyor yatirimcilarina
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Yunba53 6 yıl
garanti minibank kartı gibi görünmüş.
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DH Misafiri 6 yıl
Bunlarıdamı görecektik
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Riobolt 6 yıl
Hala apple hala iOS diyen yok hayret.
O değilde abarttılar hakkatten ya.
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mert1907 6 yıl
Saçmalıktan başka birşey değil.
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cengizhan72 6 yıl
Çocukların eli giricek çeplere angry angry diye :)
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YoğunBelKası 6 yıl cengizhan72
cengizhan72
Çocukların eli giricek çeplere angry angry diye :)




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Erasmus78 6 yıl
Valla çok şirin... 33 yaşındayım. Türkiye'de olsa tereddüt etmeden alırım yeminle. :D
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Silent Guardian 6 yıl
İşin cılkı çıktı.
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mrhusnu 6 yıl
Tamam parasını hakeden bir oyun ama böyle yavaştan yavaştan insanların cüzdanına kadar girmesi hiç iyiye işaret değil ...
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FrioVentus 6 yıl mrhusnu
mrhusnu
Tamam parasını hakeden bir oyun ama böyle yavaştan yavaştan insanların cüzdanına kadar girmesi hiç iyiye işaret değil ...

Katılıyorum. Tamam oyunu güzel, yaratıcı ama paraya doymuyorlar arkadaş. Yakında Angry birds konsolları çıkacak. Fps, tps, rpg, mmorpg oyunlarını göreceğiz.
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