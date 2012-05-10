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Angry Birds bir milyardan fazla indirildi

7 yıl
7,5b
1
9
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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En hızlı büyüyen mobil oyun unvanı ile yapımcı firma Rovio'yı gözde teknoloji şirketlerinden biri haline getiren Angry Birds önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Rovio'nun resmi duyurusuna göre oyun dünya çapında bir milyardan fazla indirildi.
Son olarak Angry Birds Space versiyonuyla karşımıza çıkan oyun, bugün artık bir uygulama olmasının çok ötesinden oyuncuklardan beyaz perdeye uzanacak sinema filmine kadar kendine özgü bir eko-sistem oluşturmuş durumda. Rekor indirme sayısı için hazırlanan teşekkür videosu aynı zamanda oyunun fanatikleri için bir ipucu niteliğinde zira Rovio, bu video kapsamında Angry Birds serisi için daha fazla "harika" şeyin yolda olduğunu açıkladı.

 
 

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E_Aydin35 7 yıl
Evet, eğer Angry BIrds'un çizgi film, çıkarsa asla kaçırmam! :)
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DH Misafiri 7 yıl
DH Misafiri
adgdbu kadar dandik bir oyun şaka maka patlama yaptı ama biz türklerdende iyi şeyler çıkar umarım
Sende bir Türksün , sadece bir topu ekranda sağa sola çarptır söz marketten 10 dolara alıcam.

o dediğini ben yapıyorum alıcak mısın uygulamamı, sen alcaksan koyucam stora :)
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Silent Guardian 7 yıl
Ben angry birds Space'i 4 kere indirmiştim.
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Alibrk 7 yıl
DH Misafiri
adgdbu kadar dandik bir oyun şaka maka patlama yaptı ama biz türklerdende iyi şeyler çıkar umarım
Sende bir Türksün , sadece bir topu ekranda sağa sola çarptır söz marketten 10 dolara alıcam.

doğru söze boyum kıldan ince
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buraksendag 7 yıl
Biz Türklerden iki oyun size:
play.google.com/...
play.google.com/...
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mansurmarsak 7 yıl
Dünyada o kadar çok akıllı telefon varmıydı ya?
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DH Misafiri 7 yıl
adgd
bu kadar dandik bir oyun şaka maka patlama yaptı ama biz türklerdende iyi şeyler çıkar umarım

Sende bir Türksün , sadece bir topu ekranda sağa sola çarptır söz marketten 10 dolara alıcam.
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Alibrk 7 yıl
bu kadar dandik bir oyun şaka maka patlama yaptı ama biz türklerdende iyi şeyler çıkar umarım
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cagataykoroglu 7 yıl
iphone umda var. arkdaşların android cihazlarında denk gelirsem oynuyorum. arada facebook ta bile oynuyorum. bende bağımlılık yaptı.
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