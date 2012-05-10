Angry Birds bir milyardan fazla indirildi

En hızlı büyüyen mobil oyun unvanı ile yapımcı firma Rovio'yı gözde teknoloji şirketlerinden biri haline getiren Angry Birds önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Rovio'nun resmi duyurusuna göre oyun dünya çapında bir milyardan fazla indirildi.

Son olarak Angry Birds Space versiyonuyla karşımıza çıkan oyun, bugün artık bir uygulama olmasının çok ötesinden oyuncuklardan beyaz perdeye uzanacak sinema filmine kadar kendine özgü bir eko-sistem oluşturmuş durumda. Rekor indirme sayısı için hazırlanan teşekkür videosu aynı zamanda oyunun fanatikleri için bir ipucu niteliğinde zira Rovio, bu video kapsamında Angry Birds serisi için daha fazla "harika" şeyin yolda olduğunu açıkladı.



