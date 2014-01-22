Angry Birds serisi, 2 milyarlık indirilme sayısını geride bıraktı

Rovio CMO'su Peter Vesterbacka, Londra'da gerçekleşen Pocket Gamer Connects'de(Mobil Oyunlar Konferansı) Angry Birds serisiyle ilgili bazı istatistikler paylaştı.

CMO, açıklamasında şimdiye kadar 2 milyardan fazla Angry Birds oyunu sattıklarını dile getirirken; her ay 200 milyon kişinin Angry Birds oyunları oynadığını da belirtti. Bundan 10 yıl önce bir mobil oyun şirketi olarak yola koyulduklarını belirten Vesterbacka, Angry Birds'den önce 51 tane oyun yarattıkları bilgisini de paylaştı.

Angry Birds'ün marka olgusundan da bahseden CMO, yaratıkları markanın ABD'deki her 10 kişiden 9'u ve Çin'in nüfusunun %93 tarafından bilindiğini de sözlerine ekledi. Candy Crush'ın yarım milyarlık indirilme sayısına da değinen Vesterbacka, bunun iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

http://www.mcvpacific.com/news/read/angry-birds-has-as-many-active-players-as-people-registered-on-twitter/0127024