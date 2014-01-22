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Angry Birds serisi, 2 milyarlık indirilme sayısını geride bıraktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Angry Birds serisi, 2 milyarlık indirilme sayısını geride bıraktı
Rovio CMO'su Peter Vesterbacka, Londra'da gerçekleşen Pocket Gamer Connects'de(Mobil Oyunlar Konferansı) Angry Birds serisiyle ilgili bazı istatistikler paylaştı. 
CMO, açıklamasında şimdiye kadar 2 milyardan fazla Angry Birds oyunu sattıklarını dile getirirken; her ay 200 milyon kişinin Angry Birds oyunları oynadığını da belirtti. Bundan 10 yıl önce bir mobil oyun şirketi olarak yola koyulduklarını belirten Vesterbacka, Angry Birds'den önce 51 tane oyun yarattıkları bilgisini de paylaştı. 
Angry Birds'ün marka olgusundan da bahseden CMO, yaratıkları markanın ABD'deki her 10 kişiden 9'u ve Çin'in nüfusunun %93 tarafından bilindiğini de sözlerine ekledi. Candy Crush'ın yarım milyarlık indirilme sayısına da değinen Vesterbacka, bunun iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

http://www.mcvpacific.com/news/read/angry-birds-has-as-many-active-players-as-people-registered-on-twitter/0127024 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DoomKing 5 yıl
İndirilmesine indiriliyor ama full bitiren kişi sayısı azdır.
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LegendM 5 yıl
2 milyara ulaşmasındaki en büyük etken neredeyse tüm ücreticilerin son model telefonlara angry birds yükletip bakın ne güzel çalışıyor demesinden

Aynı şekilde youtube'da yeni telefon testi yapanlarıda unutmayalım
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Yeni Mühendis 5 yıl DoomKing
DoomKing
İndirilmesine indiriliyor ama full bitiren kişi sayısı azdır.

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TRSOF 5 yıl
İndirip baştan oynayasım geldi
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rvn_10 5 yıl
haddinden fazla tuttu bu oyun
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4RedSea 5 yıl

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Master_Evil 5 yıl
adamlar müthiş bi akım başlattılar hala ekmeğini yiyorlar
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darkest earth 5 yıl
Tiny Thief rovionundu sanırım. O da güzeldi baya ben çok sevmiştim.
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Umutcan 5 yıl
İlk 2-3 oyundan sonra space, star wars derken cıvkı çıktı. Ama son bad piggies ve kart racing oyunu diğer oyunlarından farklı ve zevkli, hakkını yemeyelim.
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Limon- 5 yıl
En son geçen sene oynadım
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heryum 5 yıl

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Lagionaire67 5 yıl
Talih kuşları :)
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Bradley Cooper 5 yıl
hakettiler bence
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Fenomenon 5 yıl
android'de bedava ki bunlar nasıl 2 milyar satmış :)
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muccos 5 yıl Fenomenon
Fenomenon
android'de bedava ki bunlar nasıl 2 milyar satmış :)

2 milyar satmiş değil 2 milyar kez indirilmiş başlığı okuyaydın iyiydi
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Guaximo 5 yıl
çok güzel bir başarı hikayesi :) bu arada candy crush yarım milyon değil yarım milyar demek istediniz sanırm
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Son of Gloin 5 yıl Guaximo
öyle demişler zaten
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