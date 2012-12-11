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Angry Birds, üçüncü yaş günü şerefine 30 yeni seviye ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Bir fenomen haline gelen Agry Birds'ün oyun dünyasındaki üçüncü yılını kutlayan Rovio, bunun şerefine yeni bir güncelleme yayınladı.

Güncellemeyle birlikte 30 yeni seviye kazanan yapımın yeni seviyeleri arasında bir doğum günü pastası da yer alırken, ''en şen şakrak kuş'' olarak adlandırılan Pink Bird de oyuna eklenmiş oldu. Oyuna eklenen 30 yeni seviye iki farklı bölüm altında sunulurken, 15 seviye ''Birdday Cake'' olarak adlandırılırken, diğer 15 bölüm ise Bad Piggies temesıyla geliyor.

Üçüncü yaş günü şerefine güncellenerek 3.0.0 sürümüne erişen ve 30 yeni bölümle daha eğlenceli bir hale gelen Angry Birds'e aşağıdaki market linkleri üzerinden erişebilirsiniz.
Google Play
Appstore


http://androidcommunity.com/angry-birds-turns-3-celebrates-a-happy-birdday-with-30-new-levels-20121211/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
trsinapsis 6 yıl
O değilde Star Wars hala internetsiz çalışan restart yapıyor.
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Nerevarine 6 yıl
Şu Star Wars temalı Angry Birds'ü JB de bir türlü bulamadım.
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OKANATLI 6 yıl
Star wars temalı olana da gelse ya yeni bölümler sanırsam sadece ilk cıkan oyuna geldi yeni bölümler.
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