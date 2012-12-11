Angry Birds, üçüncü yaş günü şerefine 30 yeni seviye ile güncellendi

Bir fenomen haline gelen Agry Birds'ün oyun dünyasındaki üçüncü yılını kutlayan Rovio, bunun şerefine yeni bir güncelleme yayınladı.

http://androidcommunity.com/angry-birds-turns-3-celebrates-a-happy-birdday-with-30-new-levels-20121211/

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Güncellemeyle birlikte 30 yeni seviye kazanan yapımın yeni seviyeleri arasında bir doğum günü pastası da yer alırken, ''en şen şakrak kuş'' olarak adlandırılan Pink Bird de oyuna eklenmiş oldu. Oyuna eklenen 30 yeni seviye iki farklı bölüm altında sunulurken, 15 seviye ''Birdday Cake'' olarak adlandırılırken, diğer 15 bölüm ise Bad Piggies temesıyla geliyor.Üçüncü yaş günü şerefine güncellenerek 3.0.0 sürümüne erişen ve 30 yeni bölümle daha eğlenceli bir hale gelen Angry Birds'e aşağıdaki market linkleri üzerinden erişebilirsiniz.