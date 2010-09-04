Angry Birds'ün Android versiyonu için BETA testleri başladı!

Appstore'un ücret karşılığı temin edilebilen oyunları arasında Türkiye dahil 68 ülkede en popüler oyun olan Angry Birds, Nokia OVI ve PALM App Catalog ardından Android'in yazılım temin merkezi Android Market'de de yerini aldı.

Her şeyden değerli yumurtaları kötü niyetli domuzlar tarafından çalınan bir grup kuşun macerasının konu alındığı oyunda, birbirinden farklı güçlere sahip 6 farklı kuş türünü sapanımızla fırlatarak domuz kalelerini devirmeye çalışıyoruz.

İlk başta sadece tek tür kuş ile tahtadan ve buzdan inşa edilmiş kalelere karşı mücadele veriyorken, oyun ilerledikçe kullanabildiğimiz kuş türleri artarken domuzların kalelerinde taş ve benzeri güçlü metaryeller kullanmaya başladıklarını görüyoruz.

Konusu ve oynanış tarzından da anlaşılabileceği gibi detaylı grafikler ve gerçeklik hissinden daha çok eğlence üstüne odaklanılmış olan Angry Birds'ün satış başarısından da anlaşılıyor ki taşınabilir cihazlara yönelik yapılan oyunlarda kullanıcılar tercihlerini basitlik ve eğlenceden yana kullanıyor.

iPhone 4'ün lansmanından çok önce piyasaya sürülmüş olan oyun IOS işletim sisteminde 480x320 piksel çözünürlüğü desteklerken, Android platformunda 800x480 piksel çözünürlükte daha keskin grafikler sunuyor. Tabii önümüzdeki günlerde çıkması muhtemel bir güncelleme ile iPhone 4 ve yeni nesil iPod Touch için IOS altında 960x640 çözünürlük desteği sunulması da mümkün.

Şu an için BETA aşamasında olan ve kullanıcıların Android Market üzerinden ücretsiz temin edebildikleri Angry Birds'ü mutlaka denemenizi öneriyoruz.

http://www.rovio.com/index.php?page=angry-birds