Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Angry Birds'ün Android versiyonu için BETA testleri başladı!

8 yıl
8,8b
1
48
Mobil Uygulamalar
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Angry Birds'ün Android versiyonu için BETA testleri başladı!
Tam Boyutta Gör

Appstore'un ücret karşılığı temin edilebilen oyunları arasında Türkiye dahil 68 ülkede en popüler oyun olan Angry Birds, Nokia OVI ve PALM App Catalog ardından Android'in yazılım temin merkezi Android Market'de de yerini aldı.

Angry Birds'ün Android versiyonu için BETA testleri başladı!
Tam Boyutta Gör

Her şeyden değerli yumurtaları kötü niyetli domuzlar tarafından çalınan bir grup kuşun macerasının konu alındığı oyunda, birbirinden farklı güçlere sahip 6 farklı kuş türünü sapanımızla fırlatarak domuz kalelerini devirmeye çalışıyoruz.

Angry Birds'ün Android versiyonu için BETA testleri başladı!
Tam Boyutta Gör

İlk başta sadece tek tür kuş ile tahtadan ve buzdan inşa edilmiş kalelere karşı mücadele veriyorken, oyun ilerledikçe kullanabildiğimiz kuş türleri artarken domuzların kalelerinde taş ve benzeri güçlü metaryeller kullanmaya başladıklarını görüyoruz.

Angry Birds'ün Android versiyonu için BETA testleri başladı!
Tam Boyutta Gör

Konusu ve oynanış tarzından da anlaşılabileceği gibi detaylı grafikler ve gerçeklik hissinden daha çok eğlence üstüne odaklanılmış olan Angry Birds'ün satış başarısından da anlaşılıyor ki taşınabilir cihazlara yönelik yapılan oyunlarda kullanıcılar tercihlerini basitlik ve eğlenceden yana kullanıyor.

Angry Birds'ün Android versiyonu için BETA testleri başladı!
Tam Boyutta Gör

iPhone 4'ün lansmanından çok önce piyasaya sürülmüş olan oyun IOS işletim sisteminde 480x320 piksel çözünürlüğü desteklerken, Android platformunda 800x480 piksel çözünürlükte daha keskin grafikler sunuyor. Tabii önümüzdeki günlerde çıkması muhtemel bir güncelleme ile iPhone 4 ve yeni nesil iPod Touch için IOS altında 960x640 çözünürlük desteği sunulması da mümkün.

Angry Birds'ün Android versiyonu için BETA testleri başladı!
Tam Boyutta Gör

Şu an için BETA aşamasında olan ve kullanıcıların Android Market üzerinden ücretsiz temin edebildikleri Angry Birds'ü mutlaka denemenizi öneriyoruz.


http://www.rovio.com/index.php?page=angry-birds Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JonnyCaqe 8 yıl
Ipadimde var bu jb olmadigi icin sinirli 4-5 bolum sonra buy full versiyon dioree :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kirmizibulten 8 yıl
oyun buyuk ihtimalle bugun cikiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkLea 8 yıl

lord_danger

Ipadimde var bu jb olmadigi icin sinirli 4-5 bolum sonra buy full versiyon dioree :)


full versiyonunu tavsiye ederim kesinlikle ücretine değer bi oyun ve 100lerce bölüm geliyor full versiyonla beraber. Ve güncelleştirmelerle sürekli yeni bölüm ekleniyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 8 yıl
Geçen günlerde beta2 çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iphoneunu satan bilge 8 yıl
Biliyorum, ama Beta2'de bölüm ve içerik anlamında bir katkı yok..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
whtswrongstupid 8 yıl
Bu oyunu yuklemeyin oyundan cikamaz kiz arkadasinizla araniz bozulur 
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 8 yıl
Eğlenceli ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci541 8 yıl
Demek ki kaliteli oyun ve uygulamalar yapılabilse, ios ile android arasında o kadar da fark kalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lord__of_darkness 8 yıl
Dünden beri oynuyorum sonunda geldi yaa. .Az kalsin tekrar iphone alicaktim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 8 yıl
lord__of_darkness

Dünden beri oynuyorum sonunda geldi yaa. .Az kalsin tekrar iphone alicaktim


Dostum, sadece Angry Birds seni bu hale getirdi ise senin işin zor...
Epic Citadel'in videolarını bir seyret youtube'da falan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AhmedKaymakcı 8 yıl
Bu oyun benim favorim ya, cikarttiklari sesler cok fena ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kirmizibulten 8 yıl
alternatif linkler

h++p://uploading.com/files/bmbc2bae/com.rovio.angrybirds_lite.apk/

h++p://www.fileserve.com/file/GwPpeG9
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhan--k 8 yıl
angry birdsü yapan stüdyo oyunu diğer platformlar için üretmeyi düşünmediklerini söylemişlerdi.bu konuları takip eden herkes hatırlayacaktır eminim.ilginç bir durum


Evet bende okumuştum o haberi ama saçmaladıklarının farkına vardılar demekki gerçekten garika bir oyun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MeM-Tr 8 yıl
baktım markete gelmemiş daha.acaba benim versiyona mı uyumlu değil.(android 1.6 donut var)

edit:
androlib.com/...


gelmiş gibi gözüküyor ama barkodu tarattığımda inmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackEagle 8 yıl
Harika bir oyun ya. Özellikle çıkarttıkları sesler çok fena
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brainy 8 yıl
Süper Bir Haber Bu Holey Holey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
y@s@r 8 yıl

Blackeagle

Harika bir oyun ya. Özellikle çıkarttıkları sesler çok fena




aynen bazen sırf sesleri için açıp oynuyorum bu oyunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8787 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, market ve
8 etiket daha oyun android ücretsiz inceleme video ios nokia angry birds
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TG: Endeks Bilişim ile Teknoloji Sektörünün 2010 analizi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim