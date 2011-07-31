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Anonymous FBI'ın güvenlik ortağını hackledi, 400MB veri internete sızdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin en korkulan hacker grubu haline gelen Anonymous hayati öneme sahip pek çok kurum ve firmanın sitesini hackleyerek milyonlarca kişisel veriyi internete sızdırdı. Özellikle askeri ve istihbari kurumlara saldırma amacı güden grubun son hedefi yine bir istihbarat örgütüne yakın bir firma oldu.

Dünyanın en büyük güvenlik şirketlerinden birisi olan ve aynı zamanda FBI'ın da güvenlik ortağı konumunda bulunan ManTech firması Anonymous tarafından hacklendi ve firmaya ait 400MB boyutundaki veri internete sızdırıldı.

ManTech firması uzun süredir ABD hükümeti ile sıkı ilişkiler içindeydi ve FBI'ın siber güvenlik istihbaratını korumak için 100 milyon dolarlık bir ihale almıştı. Ancak bu da Anonymous'u durdurmaya yetmedi. Grubun torrent sitelerine verdiği 400MB'lik verinin içerisinde FBI ve NATO'yla ilgili binlerce döküman, fotoğraf, isim, mail adresi gibi gizlilik derecesi yüksek bilgi bulunuyor.

Anonymous'un bu saldırısının en büyük sebebi ABD çapında grubun üyelerine karşı FBI'ın başlattığı operasyonlarda pek çok tutuklama olması ve tutuklanan üyelerin 15 yıldan 500 000$'a kadar farklı cezalara çarptırılması olduğu belirtiliyor. 

Anonymous saldırının ardından yayınladığı mesajda halktan alınan vergileri kullanarak devlet sırlarına üst düzey koruma sağladığını iddia eden ManTech firmasının bu paraları nasıl kullandığını halka anlatmak amacında olduklarını belirtiyor. Görünen o ki Anonymous ve FBI arasındaki bu kavga hiç bitmeyecek.

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Castiel 8 yıl en beğenilen
helal olsun, bızım sözde hackerlar anca porno sıtelerını ıslam karsıtı sıtelerı hacklerler
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alito 8 yıl
hatırlarsanız 22 agustos yasağı için türkiye'de eylem yürüten anonymous 'u bizimkiler o zaman ayyıldız team diye bir grupla karşılaştırıyordu.
ayyıldız team anonymous u hackledi falan gibi saçma sapan haberler cıkıyordu bizim facebook'daki türk elemanlarda alkış tutuyordu ayyıldız team'e. aklı sıra milli duygu sömürüsü yapıyor daha neyi protesto ettiğini bilmeyen kafası basmayan o elemanlar.
o zaman çok dil döktüm bakın bu anonymous bunlara sesini çıkarmıyor isterse bizim devlet sitelerini maymun eder diyordum ama adamlar bana gülüyorlardı.
bütün bunların ışığında 22 agustos da bu anonymous grubunun değeri daha iyi anlaşılacak ama çok geç olacak diyorum.
hatırlarsanız 22 agustos yasağı için türkiye'de eylem yürüten anonymous 'u bizimkiler o zaman ayyıldız team diye bir grupla karşılaştırıyordu.ayyıldız tea...
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rofiteta 8 yıl
Bu torrentin linkini de verseniz daha güzel olurdu :D
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northernlights 8 yıl
Ceza alacaklar mı acaba?
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murekkep yalamis 8 yıl
şu maske bana v for vendettayı hatırlattı
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TearsForFears 8 yıl
Bizi hackleseler destek çıkacak , sevinecek bir milletiz.Adam gitmiş helal olsun yazmış ne diyeyim ben size.Yarın birgün bize aynısını yaparlarsa ne olacak?
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met@lrock 8 yıl
Anymouse miş :) Yiyorsa şu maskelerini çıkarsınlarda görelim :)
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alpa07 8 yıl
torrent siteside uçmuş
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superposition 8 yıl
hiçbir hacker grubunun nato standartlarında gizli bir belgeyi ele geçirme imkanı yok eğer içeriden doğrudan fiziksel metodlarla kaçırılmadıysa ki o da sıfıra yakınsayan bir ihtimal:D

gizli veriler internete bağlı bilgisayarlarda tutulmaz,gizli verilerin açık hallerini içeren bilgisayarlar tempest standartlarındadır,eğer erişilebilir haldeyseler kesinlikle kriptoludur ki evinizde devasa bir süper bilgisayarınız yoksa dünyanın en sağlam hackeri olsanız ancak yüzüne bakarsınız,o tip işlem gücündeki bilgisayarları pazardan bakkaldan alamaz,satamazsınız,keza em dinleme yapacaksanız yine ekipmanı alamazsınız.hatta gizli veri içeren bilgisayarların internete bağlanabilen bir bilgisayara belirli bir mesafede olması gerekir,yani dinleyemezsiniz bile:D anlattım ki anlayasınız gizli sınıflandırılmış veriler nasıl işleniyor,sonra bu tip komik haberlere inanıp inanmamak size kalmış.

ki zaten bu bahsi geçen belgelerden birini indirdim,çok açık biçimde taranmış bir pdf.fiziksel olarak gerçekliği tartışılır ki taranmış bir gizli verinin olduğu gibi resim formatlı pdfsinin şifrelenmemiş olarak ve internete bağlı bir bilgisayarda tutuluyor olmasına inanmak için gerizekalı olmak lazım afedersiniz:D
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i3e 8 yıl
alito
hatırlarsanız 22 agustos yasağı için türkiyede eylem yürüten anonymous u bizimkiler o zaman ayyıldız team diye bir grupla karşılaştırıyordu. ayyıldız team anonymous u hackledi falan gibi saçma sapan haberler cıkıyordu bizim facebookdaki türk elemanlarda alkış tutuyordu ayyıldız teame. aklı sıra milli duygu sömürüsü yapıyor daha neyi protesto ettiğini bilmeyen kafası basmayan o elemanlar. o zaman çok dil döktüm bakın bu anonymous bunlara sesini çıkarmıyor isterse bizim devlet sitelerini maymun eder diyordum ama adamlar bana gülüyorlardı.bütün bunların ışığında 22 agustos da bu anonymous grubunun değeri daha iyi anlaşılacak ama çok geç olacak diyorum.

bizde vatan-millet-sakarya esastır.
devlet domaltsa milleti (ki zaten domaltıyor), gene vatan-millet-sakarya.
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alito 8 yıl
hatırlarsanız 22 agustos yasağı için türkiye'de eylem yürüten anonymous 'u bizimkiler o zaman ayyıldız team diye bir grupla karşılaştırıyordu.
ayyıldız team anonymous u hackledi falan gibi saçma sapan haberler cıkıyordu bizim facebook'daki türk elemanlarda alkış tutuyordu ayyıldız team'e. aklı sıra milli duygu sömürüsü yapıyor daha neyi protesto ettiğini bilmeyen kafası basmayan o elemanlar.
o zaman çok dil döktüm bakın bu anonymous bunlara sesini çıkarmıyor isterse bizim devlet sitelerini maymun eder diyordum ama adamlar bana gülüyorlardı.
bütün bunların ışığında 22 agustos da bu anonymous grubunun değeri daha iyi anlaşılacak ama çok geç olacak diyorum.
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Godolphin 8 yıl
Bunlar isinma turlari sanirim..
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McGhoosT 8 yıl
142 seed 22 peers :D 142 hıyar varmış demek :D
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X-FI 8 yıl
valla iyiymiş güvenlik şirketindne 400mb veri sızdırmak ha hemde top secret :D bulsamda indirmem şimdi FBI la başımız derde girmesiz okuyoz biz bea :D
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CeCi___35 8 yıl
helal olsun valla :)
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Recharged 8 yıl
"15 yıldan 500 000$'a kadar farklı cezalara çarptırılması olduğu belirtiliyor. "
Bitti adamın hayatı o zaman.
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