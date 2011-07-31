Anonymous FBI'ın güvenlik ortağını hackledi, 400MB veri internete sızdı

İnternetin en korkulan hacker grubu haline gelen Anonymous hayati öneme sahip pek çok kurum ve firmanın sitesini hackleyerek milyonlarca kişisel veriyi internete sızdırdı. Özellikle askeri ve istihbari kurumlara saldırma amacı güden grubun son hedefi yine bir istihbarat örgütüne yakın bir firma oldu.





Dünyanın en büyük güvenlik şirketlerinden birisi olan ve aynı zamanda FBI'ın da güvenlik ortağı konumunda bulunan ManTech firması Anonymous tarafından hacklendi ve firmaya ait 400MB boyutundaki veri internete sızdırıldı.





ManTech firması uzun süredir ABD hükümeti ile sıkı ilişkiler içindeydi ve FBI'ın siber güvenlik istihbaratını korumak için 100 milyon dolarlık bir ihale almıştı. Ancak bu da Anonymous'u durdurmaya yetmedi. Grubun torrent sitelerine verdiği 400MB'lik verinin içerisinde FBI ve NATO'yla ilgili binlerce döküman, fotoğraf, isim, mail adresi gibi gizlilik derecesi yüksek bilgi bulunuyor.





Anonymous'un bu saldırısının en büyük sebebi ABD çapında grubun üyelerine karşı FBI'ın başlattığı operasyonlarda pek çok tutuklama olması ve tutuklanan üyelerin 15 yıldan 500 000$'a kadar farklı cezalara çarptırılması olduğu belirtiliyor.





Anonymous saldırının ardından yayınladığı mesajda halktan alınan vergileri kullanarak devlet sırlarına üst düzey koruma sağladığını iddia eden ManTech firmasının bu paraları nasıl kullandığını halka anlatmak amacında olduklarını belirtiyor. Görünen o ki Anonymous ve FBI arasındaki bu kavga hiç bitmeyecek.