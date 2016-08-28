Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Anti tank silahları, yapabilecekleri ve aktif tank koruma sistemleri

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Türk tanklarının anti tank silahları ile vuruldu. Peki bu silahlara karşı tankları koruyabilecek bir teknoloji yok mu? Bu silahların özellikleri neler?
2 yıl
36,7b
1
54
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Fırat Kalkanı kapsamında operasyon tüm hızıyla sürerken gelen şehit haberi tüm ülkede derin bir üzüntü yarattı. Cerablus’ta iki tanka gerçekleştirilen roketli saldırıda tankların birinde yer alan 4 askerden biri şehit olurken diğer üç tanesi ağır şekilde yaralandı. Diğer tankta ise hafif hasar meydana geldi. Tüm bu gelişmelerin ardından sosyal medyada ve ülke gündeminde tankların bu tür roketli saldırılara karşı neden bu kadar zayıf olduğu veya neler yapılabileceği ile ilgili bir çok teori ortaya atıldı.

Tankımız Kornet ile Vuruldu

Cerablus’ta Türk tankını vuran ve bir askerin şehit olmasına neden olan anti tank silahı resmi olarak doğrulanmasa da büyük olasılıkla yarı otomatik lazer güdümlü tank savar füzesi Kornet. 1994 yılında tanıtılan ve o tarihten bu yana Rus ordusunun envanterinde olan Kornet, en gelişmiş anti tank silahlarından biri olarak gösteriliyor. 27 kilogram ağırlığındaki silah, 100 metre ile 5 kilometre arasında etkili menzile sahip. Rusya’nın set olarak sattığı bu teknoloji 1 fırlatıcı sistem ve 10 roket ile birlikte 875 bin dolara satılıyor.

Anti tank silahları, yapabilecekleri ve aktif tank koruma sistemleri
Tam Boyutta Gör

Tanklara ve helikopterlere karşı kullanılan füze, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunuyor. 2006 İsrail – Lübnan savaşında Hizbullah güçlerinin Rusya’nın Suriye’ye sattığı füzelerin bir kısmını ele geçirerek İsrail’e karşı kullanması, füzelerin ne kadar güçlü olduğunu ortaya çıkan en önemli olayların başında geliyor. İsrail’in Merkava tanklarına karşı büyük başarı gösteren Kornet füzeleri, İsrail’i ciddi anlamda zor duruma sokmuştu. Hatta İsrail, Rusya’yı Hizbullah’a bu roketleri temin etmekle suçlamış ancak Rusya bu durumu kesin bir dille inkar etmişti. Sonradan bu silahların Hizbullah’ın eline Suriye üzerinden geçtiği söylenmişti.

Aktif Tank Koruma Sistemi

Kornet’lerin Merkava tankları üzerindeki etkisi, aktif koruma sistemleri konusundaki çalışmaların da stratejik önem kazanmasına zemin hazırlamış oldu bir anlamda. Gerçi her ne kadar Rusya’nın elinde Drozd ve bu teknolojinin güncellenmiş hali Arena, Ukrayna tarafından hazırlanan Zaslon gibi teknolojiler olsa da Kornet’ler nedeni ile en çok kaybı veren isim olan İsrail’deki teknolojiler an itibariyle bu alandaki en iyi seçenekler olarak gösteriliyor.

Hard Kill – Soft Kill Ayrımı

Detaylara girmeden önce aktif koruma sistemlerindeki hard kill - soft kill ayrımından da bahsedelim. Hard kill adı verilen sistemler, tanka yaklaşan roketi ya da herhangi bir mühimmatı, tanka temas etmeden havada imha ederek, zırhın zarar görmesini engelliyor. Soft kill’de ise atılan roketteki güdümün etrafa yayılan yanıltıcı mühimmatlar ile yanlış noktaya yönlendirilerek tankın zarar görmesinin engellenmesi anlamını taşıyor. İsrail’in elinde de hard kill özellikli iki önemli güç var.

Trophy Aktif Koruma Sistemi

Bunlardan ilki hard kill sınıfındaki Trophy. İsrail’li iki şirket tarafından geliştirilen teknoloji, Rafael Advanced Defence System ve Elta Group Israel Aircraft Industries isimli iki kurumun 10 yıllık birlikte çalışmasının ürünü. Sistem, her türden tanka entegre edilebiliyor. Özellikle radar teknolojisi son derece gelişmiş olan ve başarılı çalışan Trophy, 2010 yılında İsrail ordusu tarafından test edilmeye başlandı. 2011 yılında Merkava tankları, Trophy entegre edilmiş olarak göreve hazırdı.

Anti tank silahları, yapabilecekleri ve aktif tank koruma sistemleri
Tam Boyutta Gör
 

Trophy, ilk büyük başarılı sınavını ise Temmuz 2014’te verdi. İsrail’in sözde Koruyu Hat Operasyonu ile binlerce sivili hedef alarak başlattığı operasyonda Trophy entegreli Merkava tankları, Hamas, El Fetih gibi direniş gruplarının ateşlediği Kornet, Metis ve RPG-29 gibi anti tank silahlarından atılan tüm roketlere karşı başarılı bir savunma sergilemiş ve kesin olarak tespit edilmiş 14 füzeden tankları korumayı başarmış.

Tanka doğru yaklaşan anti tank füzelerini karşı saldırı yaparak havada imha eden Trophy, saçma benzeri bir mühimmat kullanarak bu imha işlemini gerçekleştiriyor. Dolayısıyla o esnada tankın etrafında bulunan askeri birliklere de ciddi zararlar verebilmekte. En büyük dezavantajı olarak gösterilen Trophy’nin bu durumu nedeni ile tankın yakınında asker bulundurulamıyor.

Iron Fist Aktif Koruma Sistemi

Tam bu noktada ise devreye Iron Fist adı verilen yine İsrail tarafından geliştirilmiş bir başka aktif koruma sistemi giriyor. Radar sistemi Boeing’in eski CEO’su Herzl Boedinger tarafından kurulan RADA Electronic Industries tarafından geliştirilen ve pasif kızılötesi detektör ile desteklenen sistem, son derece hafif bir yapıda oluşu ile öne çıkıyor.

Anti tank silahları, yapabilecekleri ve aktif tank koruma sistemleri
Tam Boyutta Gör
 

Parça dağılımsız patlama gerçekleştirerek tehdit unsuru roketleri veya diğer mühimmatları havada yok edebilen Iron Fist, bu yönü ile tankın dışındaki askerlere de zarar vermiyor. Bu sayede Trophy’den daha etkili olan teknoloji, hafif oluşunun avantajı ile hareket kabiliyeti yüksek, hafif zırhlı tanklara da entegre edilebiliyor.

ABD Iron Fist Kullanacak

ABD ordusu İsrail’in elindeki bu her iki teknolojiyi de bir süre test etmiş. Radarı çok başarılı olmasına karşın çok ağır oluşu nedeni ile Trophy’den vazgeçen ABD, Iron Fist entegrasyonu için Haziran 2016’da bir çalışma başlatmış durumda. Bu arada Iron Fist, Trophy’den çok daha hafif olmasının yanı sıra maliyet anlamında da daha hesaplı.

Anti tank silahları, yapabilecekleri ve aktif tank koruma sistemleri
Tam Boyutta Gör

Trophy entegre edilmiş Merkava tankı

Trophy’nin Radarı, Iron Fist’in İmha Gücü Birleşiyor

Elinde böylesine iki önemli güç bulunan İsrail hükümeti, her iki sistemin olumlu yanlarını taşıyan tek bir teknoloji geliştirilmesi adına, ilgili şirketlerle çeşitli görüşmeler yürütmüş. Çalışmaların sonunda zor da olsa ikna olan Iron Fist ve Trophy geliştirici ekibi, en az Trophy’nin radar yetenekleri kadar üstün, Iron Fist kadar hafif, ucuz ve parça dağılımsız patlama yapabilen bir model üzerinde çalışmaya başlamış. Projede Trophy’nin geliştirici Raphael ana şirket olarak görevi üstlenmiş durumda.

ASELSAN’dan AKKOR

Tabi tüm bunlardan bahsetmişken ASELSAN’ın üzerinde çalıştığı AKKOR sisteminden bahsetmemek de olmaz. 2008 yılından bu yana Altay tankına entegre edilmesi için geliştirilen aktif koruma sistemi AKKOR, Altay tankına 360 derecelik bir koruma kalkanı oluşturacak. Bir radar sistemine bağlı çalışacak olan teknolojide Roketsan tarafından geliştirilen roketlerde mühimmatın üzerindeki tapa, çarpışma anının en uygun durumunu ölçümleyerek patlamayı hesaplıyor.  Bu da AKKOR’un benzerlerinden daha hassas ve üstün bir yapıda olacağı iddia ediliyor. Bu teknolojinin detaylarından ise ilerleyen dönemde daha kapsamlı olarak haberdar olabileceğiz.

Bulunduğu coğrafyadaki koşullar, İsrail’i aktif tank koruma teknolojileri konusunda dünyanın en başarılı ismi olmaya mecbur bırakmış. Bunun sonucunda da Trophy ve Iron Fist gibi iki önemli güç ile yetinmeyerek daha iyisi için çalışmalara başlamış durumda. Umarız büyük umutlar bağlanan Altay tankına eklenecek AKKOR sistemi, yerli üretim tankımızı koruma konusunda da dünyadaki emsalleri ile boy ölçüşecek kadar iyi olur.

Aşağıdaki videoda AKKOR için hazırlanmış bir animasyonu izleyebilirsiniz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
infom@n 2 yıl en beğenilen
Modernize edilmiş tanklar batıda, modernize edilmemiş, 1960 yılının teknolojini kullanılan tanklar Suriye'de. Bun mantıksızlığı yapan şahıs köprü açılışında.
4 Yanıt Yanıtla +53
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 2 yıl Lockheed
Lockheed


infom@n

Modernize edilmiş tanklar batıda, modernize edilmemiş, 1960 yılının teknolojini kullanılan tanklar Suriye'de. Bun mantıksızlığı yapan şahıs köprü açılışında.

bir şekilde eldeki mühimmat-teçhizat bitecek ki yerine yenisi alınabilsin. askerlik yaptıysanız bilirsiniz. yapmadıysanız bilemem :)

Askerlik hizmetimi yaptım, hatta askerliği ve askeri teçhizatı çok çok iyi bilirim.
Eldeki mühimmatın bir ömrü vardır. Her yıl eskiyen mühimmat kontrollü şekilde yok edilir. Bizzat bu görevde bulundum.
Bir tankın içindeki CANLAR üç-beş mühimmattan daha değerlidir. Ben yenisi, alınsın demiyorum, ben yanına alınsın, eskiler modernize edilsin diyorum.
2'nci dünya savaşı sonrası yapılan anlaşmalar gereği Almanya belirli bir tankın üstünde tanka sahip olamıyor Eskiyen tanklarını elden çıkarıp sayıyı sabit tutuyorlardı. Şimdi mevcut tanklarını en iyi teknolojiyle sürekli modernize ediyorlar. Eski tanklarını da belirli şartlarla bize satıyorlardı.
Ülke yangın yerine dönmüş Güneyimizde savaş var, mühimmat bitene kadar kaç kişinin ölmesini bekliyorsunuz?
Lockheedinfom@nModernize edilmiş tanklar batıda, modernize edilmemiş, 1960 yılının teknolojini kullanı...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skythunderr 2 yıl
Cok guzel ve aciklayici bir haber olmus, umarim boyle kaliteli haberleri daha sık goruruz.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yec44 2 yıl
Akkor un teorik olarak işlevi varsa pratikte bir işe yaramaz. Böyle bişeyin %100* vurmasi zor. Zaten düz bir çizgi halinde gelen bir füze yok. En mantıklısı patlamali Zırh koymak. En kötü şehit vermemiş oluruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
transverse 2 yıl
Kornet-E yemiş Merkava Mk4, mükemmel zırhın tanımı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Adamların elinde 1400'e yakın Mk3/4 var, bizim bu rakamlara ulaşmamız 2030'u geçer :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 2 yıl transverse
Tam en savunmasız yerden yemiş :)
Akkor sistemi şart ağa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reisssss 2 yıl
bence o roketleri önlemenin yolu yok şuan için ozaman önden asker temizliyerek gidecek tank arkadan evleri felan yıkmak için kullancak. yani daha almanyanın pkk ya verdigi bu roket atarlardan var onlar daha gelişmiş lazer güdümlü türkiyede tank kalmaz. bu yüzdende ya f16 lar havadan bu hedefleri vuracak tank öyle ilerleyecek yada asker önden yütüyerek gidecekler. başka yolu yok gibi görünüyor. aslında türkiye kimyasa gaz attas pydye gazdan geberirler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 2 yıl reisssss
Uçakla zayıflatacan ardından helikopter ve tankla temizleyeceksin. İhalar tankların tepesinden hiç ayrılmayacak ağa. Tanklar vurulmasın diye ilk piyadeyi gönderirsen bu sefer kayıp çok olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Citizen'in Pengueni 2 yıl
Daha önce bir konuda da yazdım yine yazıyorum yav 2008 den beri ne geliştiriliyor.8 senedir barutu yeniden mi keşfediyorsun.Altay sahaya 2018 de inecek diyorlar bu sistemi anca 2020 de görürüz.12 sene ne yav.Batı avrupadamı yaşıyoruz en büyük sorunumuz bmw mi mercedes mi tartışması değil.Oldukça kritik sistemlerin bu kadar geç sahaya çıkması yada çıkamaması oldukça vahim bir durum.Devlet ödenek versin fabrikaya ek bina yap mühendis al bir şekilde gaz ver bu projelere.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
patapon_00 2 yıl
bizler bile bunu düşünebiliyorken bu hükümet bu askeriye neden düşünmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunusbeen 2 yıl
Gönderilen tankları gördüm eski 1970 üretimi 2.nesil Alman Leopar tankları.Malesef 4.nesil ve aktif zırhlı silahlar değiller.Rpgler yine o kadar zarar vermez ama son model silahlarla saldırdıkları belli bir şey.Merkava değilde Albarhm M1 tanklarıyla karşılaştırma yapmak lazım zırh açısından.Roket geldiği zaman seramik katmanlı tabaka çarpmasına saniseler kala yerinden fırlayıp roketle çarpışır ve patlamanın tank zırhına değmeden gerçekleşmesini sağlar.Irak operasyonunda bir M1 bir yere saplanıp kalıyor çıkaramıyorlar.İmha emri geliyor fakat bomba döşeyip patlamalarına rağmen tanka zarar veremiyorlar.2 kez A10 Alçak İltifa hava destek uçağı ve Amerikan Anti Tank bombalarıyla vurup öyle imha ediyorlardı.Özelikle İtalyan'ların 4.nesil tanklarından etkilendim.Çünkü adamlar Kobralara ve alçak iltifa anti tank araçlarına karşı ;karadan hava'ya füze yerleştirmişlerdi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Bize suriye’de A-10 gibi “kodumu oturtan“ tipi yakın destek uçağı lazım.
Atak heliside çok iyi iş görür, zaten biz T129’u dış ülkelere satmak istiyorsak bu tip operasyonlarda boy göstermesi lazım. Hiç kimse denenmemiş heliye milyarlar harcamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Roark 2 yıl
Bi adamların tankına bak bi de bizimkilere bak. rezillik. boş boş milyar dolarları harcayacağımıza askeri yatırım yapmalıyız. askeri yatırım güç verir, güç saygınlık, saygınlık dış ekonomiye can verir.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tayfun34_4 2 yıl Roark
Roark

Bi adamların tankına bak bi de bizimkilere bak. rezillik. boş boş milyar dolarları harcayacağımıza askeri yatırım yapmalıyız. askeri yatırım güç verir, güç saygınlık, saygınlık dış ekonomiye can verir.

bazı arkadaşlar hala boş boş konuşuyor şu 3 şeyi duyduğumdan beri bu ülkede olaylar durmak bilmiyor

1-kanal İstanbul
2-3.köprü
3-3.hava alanı

geziden ta darbeye kadar ne var ne yok saldırıyorlar çünkü şunu biliyorlar bu üç şey inşa edildiğinde aktif olarak kullanma geçtiğinde bu ülkenin ekonomisi inanılmaz gelişecek büyüyecek işte bundan sonra ister tank yap ister uçak yap hepsi için yeterli kaynağın olacak ve daha güçlü bir TÜRKİYE olacaktır.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lterlemez 2 yıl
Kaldı ki anti-tank mermileri acayip şeyler (gerçekten çok ciddiye alınması gereken mühimmatlardan). Zırh kaç milim olursa olsun fark etmiyor. Bazısı temas ettiği an ateşte dondurma eritir gibi eritiyor zırhı ve iç tarafı bertaraf ediyor. Öyle mermiler var ki, bazıları anti-personel, tankın içine zırhı delip geçiyor ve bir yerlere saplanana veya kinetik enerjisi bitene kadar içeride (girdikten sonra bir daha çıkmıyor aracın dışına) bir o köşe bir bu köşe sekip duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tayfun34_4 2 yıl
bir arkadaş savaş uzmanı kesilmiş apache'yi omuzdan atılan füze ile düşürecekmiş doğru apache'nin hiç karadan atılan füzelere karşı koruması yoktur öyle havada kuş beyinli gibi durur füze gelsin beni vursun diye...Körfez savaşında ırakın bütün tankları bu apacheler yok etti apacahe olsun a10 uçakları sırf tank yok etmek için dizayn edilmiş silahlardır.Bunlar alçak irtifada uçmuyorlar ki omuzdan atılan füze ile düşüreceksin. Öncelikle ALTAY tankının bir an önce bütün koruma sistemleri geliştirilip seri üretime geçmesi ve sınır bölgelerinde aktif olarak kullanılması gerekir
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lterlemez 2 yıl
Bu tür sistemlerde yakalama ve imha etme çok önemli. Şu ana kadar en iyi şekilde sadece Muharebe Gemilerinde kullanılmaktadır. Tank vb. göreceli küçük araçlarda bunu yapmak oldukça zor. Yani aracın hem keşif/yakalama hem de imha sistemini taşıması bekleniyor. Hadi tank bir yere kadar taşır ama Humvee, Jip gibi araçların taşıması zor. Bu işin bence tek çözümü var, parçalı taşımak. Yani, sistemi tek bir araca değil konvoya paylaştırmak gereklidir. En azından elimizdeki teknoloji daha iyi yerlere gelene kadar; geldiğinde belki tek bir araç tüm sistemi taşıyabilir ama şu an için böyle bir şey pek de mümkün gözükmüyor bana. İsrail şu an için kullanıyor deniyor ama çöl ortasında yakıt sıkıntısına düşerse İsrail, bu sistemleri nasıl kullanacak, çok açık değil açıkçası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
36718 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Popüler, savunma sanayii ve
12 etiket daha iron fist akkor merkava trophy aktif savunma sistemi anti tank silahları aselsan akkor aktif koruma sistemi alt_slayt Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl iPhone 7, 7 Eylül’de tanıtılıyor! 2 yıl Microsoft yeni reklamında şimdi de MacBook’la alay etti 2 yıl Detroit Electric tamamen elektrikli lüks sedan ve SUV üretmeyi planlıyor 2 yıl Wildfire şantaj yazılımının şifresi çözüldü 2 yıl Microsoft, Surface Book 2'ye ait yeni görsel yayınladı 2 yıl Otokar, Altay tankının seri üretimi için son teklifini gönderdi 2 yıl Google Fiber rüyası sona mı eriyor? 2 yıl İşte LADA'nın yeni otomobil konsepti 2 yıl Sebze ve meyveler genetik modifikasyona uğramadan önce nasıl görünüyordu? 2 yıl Türk Telekom’a ikinci FETÖ operasyonu 2 yıl Samsung Galaxy A serisi yeni yıla hazırlanıyor 2 yıl Snapchat büyümesine devam ediyor 2 yıl Dizüstü bilgisayar konseptinin mimarı hayatını kaybetti 2 yıl Mobilite: LG V20 ve ön çıkan diğer gelişmeler 2 yıl Herkes kod yazmayı öğrenebilir "özel röportaj" 2 yıl Juno tarihin en yakın Jüpiter geçişini gerçekleştirdi: İşte gönderdiği fotoğraf 2 yıl MIT'nin yeni 3D yazıcısı ısıyla şekil değiştiren objeler yaratabiliyor 2 yıl Facebook Live, Blizzard oyunlarının yayınına başladı 2 yıl Belçikalı öğretmenden muhteşem Pokemon Go uyarlaması 2 yıl iPhone 6 SE'ye ait olduğu iddia edilen test sonuçları yayınlandı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Anti tank silahları, yapabilecekleri ve aktif tank koruma sistemleri Sonraki Baidu'nun elektrikli otonom aracı 2018′de yollarda olacak 2 yıl Singapur sokakları ilk sürücüsüz taksilere ev sahipliği yapıyor 2 yıl Opera’nın senkronizasyon servisine siber saldırı 2 yıl Archos’dan yeni Helium akıllı telefonlar 2 yıl Intel’den 3D NAND SSD ürünleri 2 yıl Uber'deki düşüş devam ediyor: Zarar 1.27 milyar dolar 2 yıl Microsoft HoloLens'i denedik "İlk izlenim" inceleme 2 yıl Hollywood'un devleri sanal gerçeklik için bir araya geliyor 2 yıl iPhone 7'lerin piyasaya çıkış tarihi netleşiyor 2 yıl Apple'dan akıllı cihaz hırsızlarına karşı yeni patent 2 yıl Skoda Octavia yenilenen yüzüyle 2017 yılında geliyor 2 yıl PCIe 4.0 enerji aktarımı söylendiği gibi değil 2 yıl Yeni Xiaomi Mi Note 2 görselleri kavisli ekranı doğruluyor 2 yıl Riptide heyecanı devam ediyor 2 yıl 2si1 "Cengaver" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Dell Alienware 51: 3 adet Radeon RX 480 ile gücün zirvesinde 2 yıl OnePlus bu kez kulaklık tanıttı 2 yıl Domino’s drone ile pizza teslimatına başlıyor 2 yıl 15 dakikada şarj olacak, 480km yol gidecek 2 yıl WhatsApp telefon numaranızı Facebook'la paylaşacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim