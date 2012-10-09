Apacer'dan, mini PCI Express 2.0 arayüzlü iki yeni SSD: mPDM ve mPDM-M





Geriye dönük olarak anakartların mini PCI Express 1.1 slotuna da takılabilen SSD'ler yalnızca 50.8 mm uzunluğunda ve 29.8 mm genişliğinde tasarlanmış. mPDM ve mPDM-M, depolama alanı, NAND flash bellek yongası tipi, sıralı okuma hızı ve sıralı yazma hızı gibi konularda birbirinden ayrılmakta.



12 GB ile 100 GB arasında değişen kapasitelere sahip olan ve SLC (Single-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer verilen mPDM, saniyede 350 MB'a varan okuma hızı ve saniyede 175 MB'a varan sıralı yazma hızı sunuyor. 25 GB ile 100 GB arasında değişen kapasitelerde gelen mPDM-M'de ise MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları tercih edilmiş. mPDM-M, saniyede 340 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 165 MB'a varan sıralı yazma hızına erişebilmekte.



Apacer, mPDM ile mPDM-M'in fiyatı konusundaki sessizliğini koruyor.



SSD, taşınabilir sabit disk, USB bellek ve bellek kartı gibi veri depolama çözümlerini tüketicilerle buluşturan Apacer, mini PCI Express 2.0 arayüzüne destek veren iki yeni SSD modeli geliştirdi: mPDM (mini PCIe Disk Module) ve mPDM-M