Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

App Annie Intelligence: Google Play'in gelirlerindeki artış oranı Appstore'u geride bıraktı

6 yıl
952
1
53
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Appstore ve Google Play üzerinde inceleme yaparak uygulamalar ile ilgili analizler gerçekleştiren App Annie Intelligence, çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Android platformunun uygulama ihtiyacını karşılayan Google Play, yıl içerisinde gelirlerinde %311'lik bir artış yaşamış durumda. Appstore'un gelirlerindeki artış oranına baktığımızda ise, %12.9 ile Google Play'in bir hayli gerisinde bir performans sergilediği görülüyor. Araştırma sonucunda ortaya çıkan rakamlar Google Play'in Appstore'a göre daha hızlı büyüdüğünü gösteriyor. Ancak, Appstore'un gelirlerinin daha yavaş artmasına rağmen, Google Play'in gelirlerini dörde katladığını da belirtmekte fayda var. 

Appstore'un toplam uygulama indirme sayısına ücretsiz indirmeler de hesaba katıldığında Google Play'i geride bıraktığı belirtilirken, toplam indirme sayılarına bakıldığında marketler arasındaki farkın çok fazla olmadığı görülüyor. Android kullanıcıların yıl içerisinde gerçekleştirdiği indirme işlemlerinin %48 oranında arttığı, iOS kullanıcıların yıl içerisindeki indirme işlemlerinin ise, %3.3'lük bir artış oranına sahip olduğu belirtiliyor. Söz konusu indirme oranları göz önüne alındığında Android platformun indirme sayısında iOS platformunu geride bırakması oldukça muhtemel görünüyor.

Gerçekleştirdiği analizi doğruluğunu kanıtlamak adına 150 bin uygulamanın kendilerine ait olan yorum, gelir, sıralama ve indirme gibi analizlerinden faydalandığını belirten App Annie, iOS platformunda ilk 100'de yer alan geliştiricilerin %80'inin de servislerinden yaralandığının altını çiziyor.

http://thenextweb.com/insider/2012/11/29/google-plays-revenue-rises-by-311-but-apples-app-store-sees-4-times-more-sales-study-says/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lordinarius 6 yıl en beğenilen CanAkyüz
bycanua
Google Play'den paralı uygulama indiren varmi ?


Indirimler bazen çok cazip olduğunda gayette alınabiliyor.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 6 yıl
1500-2000 lira telefona verip uygulamalar için 3-5 lira vermemeyi kar sayan zihniyet, galaxy s3 ün çakmaları var piyasada, orjinalini almayın, çakması tam sizlere göre.
1500-2000 lira telefona verip uygulamalar için 3-5 lira vermemeyi kar sayan zihniyet, galaxy s3 ün çakmaları var piyasada, orjinalini almayın, çakması tam sizl...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Miasmus 6 yıl
iOS = Nitelik
Android = Nicelik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 6 yıl
play store; fazla yaşatmayacağı kesin app stor'yi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LİVERPOOLYWNA 6 yıl
apple atılım yapmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilker90 6 yıl
xp den hızlı açılıyor bu bir gerçek 1gb ram li netbookta kurulum yaptım sorun çıkmadı fakat ufak ekranlı bilgisayarlarda metro arayüzü problem çıkarmaktadır en az 13 inç lik bilgisayarınız varsa kurabilirsiniz yoksa yazıları okumata insan zorlanıyor ben 10 inç lik netbookta regedit ayarı yapmak zorunda kaldım
başlat çubuğu var fakat başlat tuşu yok o bakımdan biraz sıkıntı yaratabiliyor
örnek çalıştırı bulmakta zorlandım bir ayar yapmak gerekirse mecburen denetim masasına girmek zorunda kalıyorsunuz mağaza tuşunda X kapama tuşu yok sadece geri var genelde kapatma işini alt-f4 ile yapıyorum alışmak biraz zaman alacak gibi
dokunmatik tabletler için 10 numara fakat masaüstü bilgisayarlar için win7 tavsiye ederim boşa kurmayın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senatorlines 6 yıl
Apple İphone ve İpad sahipleri jilbreak'tan sonra Cydia ve Insallous'tan ganimet gibi uygulama indiriyor %99'u ücretsiz, bu işlerden anlayan bilir, bu durum tabi Apple'nin Appstore mağzasına menfi yansıyor neticede oraya takıl yerinde sayıyor gibi bu durumun önüne geçmesi için Apple'nin bir an evvel kısıtlamaları azaltması lazım. Şunu da belirteyim bu kısıtlamalar yüzünden genelde Apple'ye burun bükenler oluyor yoksa şahsen test ettim Ne samsungun Galaxy S3'ü İphone 4S'e ne de Galaxy Tab 10.1-İpad 3'e yaklaşamaz bile, İphone 4S ve İpad 3 kullnıcısıyım her iki cihazım da jilbreklı ve bambaşka bir dünya tadına doyum olmuyor, tabi anlayana ve ÖNYARGISIZ OLANA!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denostar 6 yıl senatorlines
senatorlines

Apple İphone ve İpad sahipleri jilbreak'tan sonra Cydia ve Insallous'tan ganimet gibi uygulama indiriyor %99'u ücretsiz, bu işlerden anlayan bilir, bu durum tabi Apple'nin Appstore mağzasına menfi yansıyor neticede oraya takıl yerinde sayıyor gibi bu durumun önüne geçmesi için Apple'nin bir an evvel kısıtlamaları azaltması lazım. Şunu da belirteyim bu kısıtlamalar yüzünden genelde Apple'ye burun bükenler oluyor yoksa şahsen test ettim Ne samsungun Galaxy S3'ü İphone 4S'e ne de Galaxy Tab 10.1-İpad 3'e yaklaşamaz bile, İphone 4S ve İpad 3 kullnıcısıyım her iki cihazım da jilbreklı ve bambaşka bir dünya tadına doyum olmuyor, tabi anlayana ve ÖNYARGISIZ OLANA!

Güldüm sadece. Bende de İpad2 ve S3 var. Daha bir saat önce Heroes of CO oynayayım dedim, İpad2 S3'ün wifiye bağlandığı yerden bırak bağlanmayı ağ ismini bile görmedi. Ben de mecburen S3'ü hotspot yapıp İpad'i bağladım.
He 4S dediğin cihaz da Subway Surfer denen kıytırık oyunda takılıyor kardeş, neyin kafasındasın? Önyargısız olmaktan bahsetmişsin, tab 10'um yok ama çok inceledim, ipad3 yanında "halt etmiş" O kadarını söyleyeyim. Açık ve seçik. Şu anda Apple'ın teknolojisi Samsung'dan geri. O çok övülen Apple'ın artılarını Samsung geliştireli yıllar oluyor da kullanmıyor zira maliyet, pil ömrü, mobilite denen şeyler var. Sen şahsen test etmeye devam et, Samsung da 24 ARGE merkezinde test etsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
durmanow 6 yıl
Ben telefon oyununa para vermem çoğu kişide vermez benim görüşümce illagal yollardan rahatlıkla edinilebiliyor ve bu indirme sayısını galiba + olarak etkiliyor yani çoğu kişi illegal alıyor denebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirrüs 6 yıl
Sadece 5 uygulama satın aldıM onlarda 0,99$
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kadir Kaan 6 yıl
Her iki marketin de logosunda israiloğullarının semitik ikonları var. İlginç..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mailmimar 6 yıl
Artış Oranı. Peki yıllık hasılatı yazsınlar bakalım :) Bir haber bu kadar taraflı olabilir. Haber yazarı nereye isterse oraya yazıyor. Çok gülüyorum bu tip haberlere. Ben şimdi bir tane mağza açsam ben de geçerim artış oranı olarak apple 'ı. ilk yıl (bu ay) 1 liralık satış; 2. yıl 500 liralık satış yaparım. %kaç artış yaptığımı hesaplayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kontaka123 6 yıl
Arkadaşlar olaylara hep aynı yönden bakıyorsunuz . Appstore ve Google play arasındaki fark ı ben size şöyle söyliyim insandan aldığı zaman. Google playdeki paralı uygulamaları ben hiç indirmiyorum ama istediğimi kullanabiliyorum yazarsın paralı uygulamaların adını bir arama motoruna indirirsin. Appstore da aynı şeyi yapabiliyorlar mı bilmiyorum ama arkadaşımda iphone var bende o şekilde indiriyorum demişti ama ben tam olarak görmedim yani onun yalancısıyım :D Google play i daha çok kullanan olduğu için ücretli uygulamaları bulmak daha kolay. Yazın google a ücretli uygulamanın ismini ilk çıkan siteden indirin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 6 yıl
Geliri 10 lira olan adamın %300 büyüme katetmesi gibi bişey bu. Fakat app store oturmuş kalitesi ve yüksek satış rakamlarıyla elde ettiği %12 'lik büyüme ile daha çok kar elde ediyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vamp 6 yıl Jül Sezar
Burn in Hell
Geliri 10 lira olan adamın %300 büyüme katetmesi gibi bişey bu. Fakat app store oturmuş kalitesi ve yüksek satış rakamlarıyla elde ettiği %12 'lik büyüme ile daha çok kar elde ediyor.

Whatssapp bile 1$ olunca appstore un gelirleri tabi daha buyuk gorunuyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
952 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, android ve
2 etiket daha uygulama haber ios
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 32. Bölüm "Real Boxing ,Verticus, Narr8 ve daha fazlası..." 6 yıl AMD Fusion A8-5600K "Trinity" işlemci video inceleme 6 yıl 2si1: "İzlenesi Popüler Teknoloji Programı" 30.11.2012 6 yıl Röportaj: Çağlayan NUR ile Alcatel-Lucent Enterprise'in OpenTouch çözümünü konuştuk. Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim