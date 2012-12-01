App Annie Intelligence: Google Play'in gelirlerindeki artış oranı Appstore'u geride bıraktı

Appstore ve Google Play üzerinde inceleme yaparak uygulamalar ile ilgili analizler gerçekleştiren App Annie Intelligence, çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.





Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Android platformunun uygulama ihtiyacını karşılayan Google Play, yıl içerisinde gelirlerinde %311'lik bir artış yaşamış durumda. Appstore'un gelirlerindeki artış oranına baktığımızda ise, %12.9 ile Google Play'in bir hayli gerisinde bir performans sergilediği görülüyor. Araştırma sonucunda ortaya çıkan rakamlar Google Play'in Appstore'a göre daha hızlı büyüdüğünü gösteriyor. Ancak, Appstore'un gelirlerinin daha yavaş artmasına rağmen, Google Play'in gelirlerini dörde katladığını da belirtmekte fayda var.





Appstore'un toplam uygulama indirme sayısına ücretsiz indirmeler de hesaba katıldığında Google Play'i geride bıraktığı belirtilirken, toplam indirme sayılarına bakıldığında marketler arasındaki farkın çok fazla olmadığı görülüyor. Android kullanıcıların yıl içerisinde gerçekleştirdiği indirme işlemlerinin %48 oranında arttığı, iOS kullanıcıların yıl içerisindeki indirme işlemlerinin ise, %3.3'lük bir artış oranına sahip olduğu belirtiliyor. Söz konusu indirme oranları göz önüne alındığında Android platformun indirme sayısında iOS platformunu geride bırakması oldukça muhtemel görünüyor.





Gerçekleştirdiği analizi doğruluğunu kanıtlamak adına 150 bin uygulamanın kendilerine ait olan yorum, gelir, sıralama ve indirme gibi analizlerinden faydalandığını belirten App Annie, iOS platformunda ilk 100'de yer alan geliştiricilerin %80'inin de servislerinden yaralandığının altını çiziyor.

http://thenextweb.com/insider/2012/11/29/google-plays-revenue-rises-by-311-but-apples-app-store-sees-4-times-more-sales-study-says/