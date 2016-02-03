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AppStore’da büyük açık: jailbreak olmadan ücretli uygulamaları indirebilirsiniz

AppStore’da yer alan bir not alma uygulaması, içerisine gizlenen uygulama mağazası ile ücretli uygulamaları bedavaya indirebilmenize olanak tanıyor. İşte bunu yapan yazılım ve detaylar:
3 yıl
15,7b
1
104
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Sıkı güvenlik önlemleri ile kullanıcılarını üçüncü taraf yazılım geliştiricilerinin zararlı olabilecek içeriklerine karşı korumaya çalışan Apple, zaman zaman bu konuda geliştiricileri bezdirecek kararlar alsa da bu kez bir geliştirici AppStore’da ilginç bir işe imza atmayı başarmış.

Lazy Notes adıyla mağazada yer alan uygulama, AppStore’da yer alan ücretli yazılımları iPhone’unuza veya iPad’inize ücretsiz olarak indirebilmenize olanak tanıyor. Görünüşte bir not alma uygulaması gibi duran yazılım, kendi sertifikalarını indirdikten sonra sunucuları üzerinden üçüncü taraf yazılımların indirilebilmesini ve sonrasında çalıştırılabilmesini sağlıyor.

Uygulama iki adet sertifikayı telefonunuzda yetkilendirdiğiniz takdirde içerikleri indirip çalıştırabiliyor. Kurumsal Geliştirici sertifikası ile bu işi yapan yazılımın mağazasında şimdiden bir çok ücretli yazılım yer almış durumda. Yaptığımız testlerde uygulamayı cihazımızda yetkilendirdikten sonra indirdiğimiz içerikleri sorunsuz bir şekilde kullanabildiğimiz gördük.

Tabi bu iş ciddi güvenlik riskleri de taşıyor. İndirdiğiniz yazılımlar kesinlikle Apple’ın onayından geçmiş değil bu nedenle geliştiricinin içeriklerin kodları ile oynayarak telefonunuza zarar vermesi veya bu içerikler üzerinden haksız bir kazanç elde etmesi muhtemel. Bu noktada uygulamayı kullanıp deneyecekseniz dikkatli olmanızda yarar var. Bu noktada yaşayabileceğiniz sorunlardan kesinlikle DonanımHaber’in sorumlu olmayacağı bilgisini özellikle belirtelim.

Aşağıdaki bağlantıdan Lazy Notes uygulamasına erişebilirsiniz. Uygulamayı indirip, ilk indirmenizi yaptıktan sonra Fix AppCola diye bir yazılım daha telefonunuza indirilecek. Bu yazılım, sertifika yüklenmesini sağlıyor. Sonrasında iOS’li cihazınızdan Ayarlar > Genel > Profiller ve Aygıt Yönetimi adımlarını izleyip aşağıdaki görselde yer alan iki sertifikayı da onaylamanız gerekiyor. Onayladıktan sonra indirdiğiniz yazılımları sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 
Apple'ın uygulama mağazasında böylesi bir duruma izin vermesi son derece ilginç aslında. Söz konusu yazılımın çok kısa bir süre içerisinde AppStore'dan kaldırılmış olacağını düşünüyoruz ancak o zamana kadar indireceğiniz yazılımlar cihazlarda kalacak ve kullanılabilir olmaya devam edecek.
 

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Kasatka 3 yıl en beğenilen
Korsani cok severim genelde de kullanabiliyorsam korsan kullanirim.
Editorum bu konusunu da ilerde ps4 yada hangisi kirilirsa artik forumda paylastigimda konu kilitlenir ben ban yersem yada bana adminler tafinda bu konuda paylasim yasak ikazi gelirse ben de bu konuyu referans gosterip kendimi savunucam cunki konu tam bir Hirsizlik Tutorial olmus :)
Arkadas resmen rehber hazirlamis :)
Elina saglik hocam.
Rep+ Karma :)
Korsani cok severim genelde de kullanabiliyorsam korsan kullanirim.Editorum bu konusunu da ilerde ps4 yada hangisi kirilirsa artik forumda paylastigimda kon...
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Yanıtla +39
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edirneli86 3 yıl
Opple do açuk olmoz opple govenli. Ondroid ne kadar gövenliksiz bir söstem.
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Guest-729A1C3F3 3 yıl
Para verip indirmek isteyenler konudan mümkünse çıkabilirler mi?

Yanıtla +19
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validatedev 3 yıl
Adamlar o uygulama kalkınca şunu çıkarmış
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gulalkan52 3 yıl
uygulamanın kaltığı falan yok arkadaşlar.. proğramı bilgisayara indiriyorsunuz. sonra kurup telefonu pc ye bağlıyorsunuz lazy note diye proğramı telefona kendisi yüklüyor..
mini craft gibi oyunları indirdim sıkıntı yok ..bu proğramdan indirdiğiniz şeyleri telefondan değil pc ye kurduğunuz proğramdan güncelleyin sıkıntı çıkmaz..
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WaywardSon 3 yıl
Böyle haber/paylaşım mı olur...
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Cool Boy 3 yıl
İstediğiniz uygulamayı indiriyor ama uygulamayı çalıştırınca kapanıyor. Apple tedbirini almış herhalde. Uygulama mağaza dan kaldırılmış zaten..
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umut_baris 3 yıl
İndirdiğiniz yazılımlar kesinlikle Apple’ın onayından geçmiş değil bu nedenle geliştiricinin içeriklerin kodları ile oynayarak telefonunuza zarar vermesi veya bu içerikler üzerinden haksız bir kazanç elde etmesi muhtemel.

E peki kodlar nasıl sistemde veri hırsızlığı yapıyor ki? IOS kendi yapısına müdahale etmesine ve tuş kaydetmeyi algılayamıyor mu?

IOS'un güvenlik olayı sertifika mı sadece? Anlamadım.
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truckerdriver 3 yıl
neler oluyor şakamı bunlar
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sentiel 3 yıl
Cici 6 mi hic bulastirmam böyle hirsizliklara :)
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arost 3 yıl
Hani bulmuyor bu programı
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Saydam 3 yıl ahmet.
Yasal mı bu olay
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cabriolet1981 3 yıl
Linke tıkladım Uygulama sadece amerika mağazasındadır diye uyarı çıktı.
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar daha düne kadar açtığım uygulamalar bugün kapanıyor indiriyorum fakat artık indirdikten sonra açılmıyor hemen kapanıyor yardım lütfen
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Guest-23066F9EA 3 yıl
birde **** kullanmayın bizde ekmeğimizin derdindeyiz diye duygu sömürüsü yapıyorlar forumun yöneticileri..
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