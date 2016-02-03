AppStore’da büyük açık: jailbreak olmadan ücretli uygulamaları indirebilirsiniz

Lazy Notes adıyla mağazada yer alan uygulama, AppStore’da yer alan ücretli yazılımları iPhone’unuza veya iPad’inize ücretsiz olarak indirebilmenize olanak tanıyor. Görünüşte bir not alma uygulaması gibi duran yazılım, kendi sertifikalarını indirdikten sonra sunucuları üzerinden üçüncü taraf yazılımların indirilebilmesini ve sonrasında çalıştırılabilmesini sağlıyor.

Tabi bu iş ciddi güvenlik riskleri de taşıyor. İndirdiğiniz yazılımlar kesinlikle Apple’ın onayından geçmiş değil bu nedenle geliştiricinin içeriklerin kodları ile oynayarak telefonunuza zarar vermesi veya bu içerikler üzerinden haksız bir kazanç elde etmesi muhtemel. Bu noktada uygulamayı kullanıp deneyecekseniz dikkatli olmanızda yarar var. Bu noktada yaşayabileceğiniz sorunlardan kesinlikle DonanımHaber’in sorumlu olmayacağı bilgisini özellikle belirtelim.

Aşağıdaki bağlantıdan Lazy Notes uygulamasına erişebilirsiniz. Uygulamayı indirip, ilk indirmenizi yaptıktan sonra Fix AppCola diye bir yazılım daha telefonunuza indirilecek. Bu yazılım, sertifika yüklenmesini sağlıyor. Sonrasında iOS’li cihazınızdan Ayarlar > Genel > Profiller ve Aygıt Yönetimi adımlarını izleyip aşağıdaki görselde yer alan iki sertifikayı da onaylamanız gerekiyor. Onayladıktan sonra indirdiğiniz yazılımları sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Apple'ın uygulama mağazasında böylesi bir duruma izin vermesi son derece ilginç aslında. Söz konusu yazılımın çok kısa bir süre içerisinde AppStore'dan kaldırılmış olacağını düşünüyoruz ancak o zamana kadar indireceğiniz yazılımlar cihazlarda kalacak ve kullanılabilir olmaya devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sıkı güvenlik önlemleri ile kullanıcılarını üçüncü taraf yazılım geliştiricilerinin zararlı olabilecek içeriklerine karşı korumaya çalışan Apple, zaman zaman bu konuda geliştiricileri bezdirecek kararlar alsa da bu kez bir geliştirici AppStore’da ilginç bir işe imza atmayı başarmış.Uygulama iki adet sertifikayı telefonunuzda yetkilendirdiğiniz takdirde içerikleri indirip çalıştırabiliyor. Kurumsal Geliştirici sertifikası ile bu işi yapan yazılımın mağazasında şimdiden bir çok ücretli yazılım yer almış durumda. Yaptığımız testlerde uygulamayı cihazımızda yetkilendirdikten sonra indirdiğimiz içerikleri sorunsuz bir şekilde kullanabildiğimiz gördük.