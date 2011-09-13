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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple 2011 üçüncü çeyrekte Mac satışlarında rekor kırabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple bünyesinde yeni iPhone modelinin lansmanı ve tanıtımı için hareketlilik yaşanıyor. Pek çok cep telefonu operatörünün iddiasına göre anlaşmalar imzalandı ve Ekim ayı ortalarında yeni model raflardaki yerini alacak. Ancak bu arada Apple'ın Mac platformu da kendine ait bir rekoru yenilemek üzere. 

Araştırma firması NPD'nin piyasa raporuna göre Apple beklentileri aşarak, Temmuz - Ağustos - Eylül dönemini kapsayan 2011 üçüncü çeyreğinde rekor sayıda Mac modelinin satışını gerçekleştirebilir.

NPD Temmuz ve Ağustos aylarında Mac satışlarının yüzde 22 oranında arttığını belirtiyor. Gene Muster firmasının analisti Piper Jaffray ise Eylül ayında Apple'ın 4.4 milyon - 4.6 milyon arasında bir satış gerçekleştireceğini öngörüyor.

Eylül ayı için pazar beklentileri yüzde 16 civarında Mac satışlarında artış olacağı yönünde. Jeffrey, Mac OS X Lion sürümü ile birlikte MacBook Air ve Mac Mini modellerinin yenilenerek piyasaya çıkışının bu artışı tetikleyeceğine inanıyor. Beklenen satış rakamının yüzde 10 - 20 arasında bir oranını MacBook Air modelleri oluşturacak.

NPD raporu  iPod modellerinin satışının Temmuz - Ağustos aylarında düşüş yaşadığını gösteriyor. Ancak bu düşüşün üçüncü çeyreğe yansıması yüzde 16 dolaylarında olacak. Daha önceki raporlarda düşüş beklentisi yüzde 23 civarındaydı. Apple'ın 7.2 milyon - 7.7 milyon arasında iPod modeli satacağı tahmin ediliyor. Apple'ın sonraki çeyrek mali raporunda yeni bir gelir rekoru daha kırılabilir.

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Stanislas Xavier 8 yıl en beğenilen
türkiyede yurtdışı fiyatının iki katına satılıyor rüyamızda görürüz ancak
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Erasmus78 8 yıl
Şu 2.499$ MB Pro. 1.499$ olsa idi Apple notebook pazarında lider olurdu. Bu kadar net...
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Besiktask34 8 yıl Erasmus78
Erasmus78

Şu 2.499$ MB Pro. 1.499$ olsa idi Apple notebook pazarında lider olurdu. Bu kadar net...


aynı fiyat olamaz malzeme katitesi bayağı iyi
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beytepeli06 8 yıl
keşke uygun fiyatlı olsada bizde alsak
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Max payne 35 8 yıl
Macbook'ların iyice ilerleyebilmesi için Mac OS'a verilen oyun desteğini daha da arttırmalılar. Özellikleri cidden güçlü.
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The Catalyst 8 yıl
Kalitesini hakediyor mac'ler bu yüzden satışının artmasına şaşırmamak lazım! windowstan geçeli fazla olmadı ama artık sadece yapacağım işlere konsantre oluyorum mac sayesinde.
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Stanislas Xavier 8 yıl en beğenilen
türkiyede yurtdışı fiyatının iki katına satılıyor rüyamızda görürüz ancak
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GoLdenBlog 8 yıl
MacBook Air Core i5-i7 işlemcilerle ve Flash depolama alanlarıyla harika bir bilgisayar oldu. Özellikle 999$ gibi çok uygun fiyata satılması da herkesin sahip olmak isteyeceği bir bilgisayar haline geldi. (Amerika için) Eminim ilerleyen zamanlarda Mac satışları daha da artacaktır.
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MustafaNr 8 yıl
Bizde Olmadıkça Satsa kaç yazar :)
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