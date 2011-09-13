Apple 2011 üçüncü çeyrekte Mac satışlarında rekor kırabilir

Apple bünyesinde yeni iPhone modelinin lansmanı ve tanıtımı için hareketlilik yaşanıyor. Pek çok cep telefonu operatörünün iddiasına göre anlaşmalar imzalandı ve Ekim ayı ortalarında yeni model raflardaki yerini alacak. Ancak bu arada Apple'ın Mac platformu da kendine ait bir rekoru yenilemek üzere.





Araştırma firması NPD'nin piyasa raporuna göre Apple beklentileri aşarak, Temmuz - Ağustos - Eylül dönemini kapsayan 2011 üçüncü çeyreğinde rekor sayıda Mac modelinin satışını gerçekleştirebilir.





NPD Temmuz ve Ağustos aylarında Mac satışlarının yüzde 22 oranında arttığını belirtiyor. Gene Muster firmasının analisti Piper Jaffray ise Eylül ayında Apple'ın 4.4 milyon - 4.6 milyon arasında bir satış gerçekleştireceğini öngörüyor.





Eylül ayı için pazar beklentileri yüzde 16 civarında Mac satışlarında artış olacağı yönünde. Jeffrey, Mac OS X Lion sürümü ile birlikte MacBook Air ve Mac Mini modellerinin yenilenerek piyasaya çıkışının bu artışı tetikleyeceğine inanıyor. Beklenen satış rakamının yüzde 10 - 20 arasında bir oranını MacBook Air modelleri oluşturacak.





NPD raporu iPod modellerinin satışının Temmuz - Ağustos aylarında düşüş yaşadığını gösteriyor. Ancak bu düşüşün üçüncü çeyreğe yansıması yüzde 16 dolaylarında olacak. Daha önceki raporlarda düşüş beklentisi yüzde 23 civarındaydı. Apple'ın 7.2 milyon - 7.7 milyon arasında iPod modeli satacağı tahmin ediliyor. Apple'ın sonraki çeyrek mali raporunda yeni bir gelir rekoru daha kırılabilir.