Apple 2017'de iPhone 7S'i atlayıp doğrudan iPhone 8'e geçebilir

Apple'ın bu yılın sonlarına doğru, muhtemelen Eylül ayında iPhone 7'yi tanıtması bekleniyor ancak mevcut sızıntılar yeni nesil iPhone'un oldukça "mütevazı bir makyajdan" geçirilmiş olarak geleceğini gösteriyor. Bu durum iPhone 6S üzerinde büyük revizyon bekleyen müşteriler için hayal kırıklığı olabilirken, önümüzdeki yıl için daha kapsamlı bir yenilenmenin söz konusu olacağını da gösteriyor.

Barclays analisti Mark Moskowitz, Apple'ın bir sonraki iPhone modelleri için farklı şeyler denediğini ve iPhone 8'i pazara bir yıl daha hızlı getirebileceğine inanıyor. Analiste göre bunu yapmanın tek yolu da iPhone 7S'i atlamak. Yani Apple mecvut 6S üzerinde küçük bir yükseltme yaparak Eylül ayında iPhone 7'yi piyasaya sürmek ve 2017 yılında tamamen yenilenmiş bir iPhone 8 tanıtmak istiyor.

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Genellikle Apple ilk olarak yeni bir iPhone çıkarır ve bir yıl sonra Siri ve 3D Touch gibi donanım iyileştirmeleri ve bazı yeni özellikler eklediği "S" versiyonunu piyasaya sunar. Ancak önümüzdeki iPhone için Apple daha agresif bir hamleyle iPhone serisinin hayat mücadelesinde "S" döngüsünden vazgeçme kararı alabilir.

2017 model iPhone nasıl olacak?

Analist gelecek yılki modelin zaten önceden de duyduğumuz bazı önemli güncellemelerle geleceğini yineledi. Moskowitz, 2017 model iPhone modelinin Samsung tarafından üretilen OLED ekran, çift kamera sistemi, kablosuz şarj ve belki de en önemlisi küçük çerçeveler ile büyük bir tasarım revizyonundan geçmiş şekilde geleceğini söyledi.

Bildiğimiz kadarıyla Eylül ayında gelecek iPhone 7 ile ilgili heyecan verici yenilikler beklememek gerekiyor. Apple'ın Lightning portu için kulaklık girişini kaldırması bekleniyor ancak bunun dışındaki çoğu değişiklik cihazın kasasının içinde olacak. iPhone 7 kesinlikle yeni bir işlemci (büyük olasılıkla A10) ve daha fazla RAM ile gelecek. Ancak Apple muhtemelen şimdiki nesille aynı LCD ekranı kullanacak.

http://fortune.com/2016/04/21/apple-iphone-2016/