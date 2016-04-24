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Apple 2017'de iPhone 7S'i atlayıp doğrudan iPhone 8'e geçebilir

Eylül ayında tanıtılacak iPhone 7 ile birlikte önemli yeniliklerin gelmesi beklenmiyor ancak Apple, iPhone 8'i bir yıl daha hızlı piyasaya sürmek için "S" döngüsünden vazgeçebilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın bu yılın sonlarına doğru, muhtemelen Eylül ayında iPhone 7'yi tanıtması bekleniyor ancak mevcut sızıntılar yeni nesil iPhone'un oldukça "mütevazı bir makyajdan" geçirilmiş olarak geleceğini gösteriyor. Bu durum iPhone 6S üzerinde büyük revizyon bekleyen müşteriler için hayal kırıklığı olabilirken, önümüzdeki yıl için daha kapsamlı bir yenilenmenin söz konusu olacağını da gösteriyor.
Barclays analisti Mark Moskowitz, Apple'ın bir sonraki iPhone modelleri için farklı şeyler denediğini ve iPhone 8'i pazara bir yıl daha hızlı getirebileceğine inanıyor. Analiste göre bunu yapmanın tek yolu da iPhone 7S'i atlamak. Yani Apple mecvut 6S üzerinde küçük bir yükseltme yaparak Eylül ayında iPhone 7'yi piyasaya sürmek ve 2017 yılında tamamen yenilenmiş bir iPhone 8 tanıtmak istiyor.
Ayrıca Bkz. "Richard Yu: Bir sonraki Huawei telefon 2K ekranlı olacak"
Genellikle Apple ilk olarak yeni bir iPhone çıkarır ve bir yıl sonra Siri ve 3D Touch gibi donanım iyileştirmeleri ve bazı yeni özellikler eklediği "S" versiyonunu piyasaya sunar. Ancak önümüzdeki iPhone için Apple daha agresif bir hamleyle iPhone serisinin hayat mücadelesinde "S" döngüsünden vazgeçme kararı alabilir.
2017 model iPhone nasıl olacak?
Analist gelecek yılki modelin zaten önceden de duyduğumuz bazı önemli güncellemelerle geleceğini yineledi. Moskowitz, 2017 model iPhone modelinin Samsung tarafından üretilen OLED ekran, çift kamera sistemi, kablosuz şarj ve belki de en önemlisi küçük çerçeveler ile büyük bir tasarım revizyonundan geçmiş şekilde geleceğini söyledi.
Bildiğimiz kadarıyla Eylül ayında gelecek iPhone 7 ile ilgili heyecan verici yenilikler beklememek gerekiyor. Apple'ın Lightning portu için kulaklık girişini kaldırması bekleniyor ancak bunun dışındaki çoğu değişiklik cihazın kasasının içinde olacak. iPhone 7 kesinlikle yeni bir işlemci (büyük olasılıkla A10) ve daha fazla RAM ile gelecek. Ancak Apple muhtemelen şimdiki nesille aynı LCD ekranı kullanacak.

http://fortune.com/2016/04/21/apple-iphone-2016/ Yorum Yaz
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donanımcı123 3 yıl en beğenilen
Gelsin gelsin kablosuz şarj.

Kablosuz şarj cihazını da 500 tl den satarlar artık. Kabloyu neremize bağlarlar orasını siz tahmin edin.
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PaTRaiN1 3 yıl
Bende bunu düşünüyordum. Çok güzel bir haber beni düşünmekten kurtardı. Aydınlandım
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tiCCky 3 yıl
7 yi almayıp 7s i bekleyenler için .. 7s i bekleme 7 al çıkar çıkmaz diyorlar yeni ticaret anlayışı galiba
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AlliedSL 3 yıl
Tuğladan tek farkı 7 mm incelikte olan bir telefonun bu kadar satması akıl karı değil,yıllardır dayattığı itunes zırvalığından vazgeçmeyen,kullananların müzik dinlemek için WhatsAppda arkadaşlarından müzik atmasını istemesi veya marketten aptalca uygulama indirmeleri,kullanan kesimin kafelerde telefonu çıkarıp masaya vurması, yok fiyatı az düşüyo abi o yüzden iphone alıyorum demesi gibi saçma sapan birçok sebep sıralanabilir.Arkadaşımın teki 6s aldı aveadan 24 ay boyunca aylık toplam 200 ödeyecek tarifeyle beraber 4800 tlye geliyo ve buna çok uygun diyo. Tek kullandığı ise twitter, WhatsApp. Bunun gibi çok insan var ve olmaya da devam edecek. 3D touch olsun tamam iyi de koskoca 1 yılda sadece bunu mu eklediniz yani bu mu telefonda bişeler tartacaz, kameraya sert basınca hemen açılacak,yok canlı resim ki o tamamıyla fiyasko, cart curt geçin bunları geçin
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alp0007 3 yıl
Apple şapkadan tavşan çıkartamazsa iPhone 7 de satışların düşmesi devam eder.
Hayırlısı...
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DH Misafiri 3 yıl
Sırf aypordonum'um var, desinler diye boşuna paracıklarını verenler düşünsün.
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Mr. Jingles 3 yıl
Bu gelecek cihaz aslında yenilik getirmeyecek. Direk i8'e geçmesinin sebebi tasarımsal büyük yenilikler i7s'e yetişecek. S serisinde genelde donanımsal bazda yenilik olduğu için yapacağı yenilikler S serisinin karakteristik yapısına ters. i7s'te de bunu yapmak istemediği için doğrudan i8'e geçecek. Aslında çıkacak olan cihaz da bu bağlamda i7'den ziyade 6 serisinin devamı gibi olacak. i7 değil de i6s refresh gibi bir şey. Tıpkı Nexus 5'in 2015'te Nexus 5X olduğu gibi. i6sx.
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JoeyBane 3 yıl
İki ileri bi geri. 6S 7 7S 6SE 8...
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dark dragon 3 yıl
belki de iphone 8'i atlayıp direk iphone 9'a geçerler, apple bu ne yapacağı belli olmaz
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canmania 3 yıl
bence iPhone7 büyük yeniliklerle gelecek .Apple 6S ve 5SE ile piyasanın akıllı telefona doyduğunu ve insanların artık telefonlarını değiştirmek için büyük yenilikler beklediğini gördü.
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KraftMK 3 yıl
Apple o kadar keriz değil. Bu kadar alıcısı varken yeni cihaz tasarımı ile uğraşma gereksinimi duymaz.
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Physicist_Emre 3 yıl
eğer öyle bir şey yaparsa ayağına sıkmış olur 7 de kesin tasarımda ufak değişiklik yapacaktır.
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MahalleAndroidi 3 yıl
her yıl aynı şey
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SaB0 3 yıl
Desenize her yıl yeni bir model cıkararak samsung'dan bir farkı kalmayacak. Ulan tim içine edeceksin Apple'ın..
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
Model ismi değiştireceğinize fiyatı değiştirin. 200 dolara mal edip 650-700 dolara satmak nedir? Bide bizim ülkedeki fiyatı daha şahane KDV, dolar kuru, bizim insanımızın yüksek kar marjları telefonu 3000 liradan satışa girmesine neden oluyor. Hele bir de o mağazaların taksit yapıyoruz adı altında iPhone 6S'i 5-6 bin liraya kitlemesi ayrı bir konu. Gerçi suç Apple'da değil canımın içi ülkemin vatandaşlarında hava civa olsun diğerlerinden geri kalmayayım diye müebbet taksitine giren var.
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