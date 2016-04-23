Richard Yu: Bir sonraki Huawei telefon 2K ekranlı olacak

Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu iki yıl önce 2K çözünürlüklü ekranların gereksiz olduğunu düşünüyordu. Yu, insanların bir FHD ekran (1080 x 1920) ve bir QHD ekranda (1440 x 2560) görüntülenen fotoğraflar arasındaki farkı anlayamayacağını söylüyordu. Ayrıca yeni bir telefonda yüksek QHD çözünürlük kullanmanın çok fazla enerji tüketimi sağlayarak zayıf pil ömrüne neden olacağını da sözlerine eklemişti.

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Bugün ise Yu'nun sanal gerçeklik nedeniyle 2K ekranlar hakkındaki fikirlerinin değiştiğini görüyoruz. Kendisi 2K çözünürlüğün VR (Virtual Reality) için gerekli olduğunu ve sanal gerçekliği sevdiğini söylüyor. Bu keskin U dönüşü ile birlikte Yu artık Huawei'nin bir sonraki akıllı telefonunun 2K ekran taşıyacağını belirtiyor. Şu anda hiçbir Huawei telefonda VR teknolojisinin kullanılamadığını belirtelim.

Şirket kısa bir süre önce tanıttığı Huawei P9 ve Huawei P9 Plus akıllı telefon modellerinde de Full HD ekrana yer vermişti. Yu ayrıca Huawei'nin oldukça zorlu bir teknolojik atılım üzerine çalıştığını söyledi. Deneyimli yönetici bu konuda daha fazla bilgi vermekten kaçınırken, şirketinin 2K ekrana sahip telefonların pil ömrünü uzatma yönünde bir girişimde olabileceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Richard-Yu-says-the-next-Huawei-phone-will-have-2K-resolution-because-of-VR_id80448