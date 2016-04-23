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Richard Yu: Bir sonraki Huawei telefon 2K ekranlı olacak

İki yıl önce 2K ekranları gereksiz bulduğunu söyleyen Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu bu kez bir sonraki akıllı telefonlarının VR nedeniyle 2K ekrana sahip olacağını açıkladı.
3 yıl
2,7b
1
25
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu iki yıl önce 2K çözünürlüklü ekranların gereksiz olduğunu düşünüyordu. Yu, insanların bir FHD ekran (1080 x 1920) ve bir QHD ekranda (1440 x 2560) görüntülenen fotoğraflar arasındaki farkı anlayamayacağını söylüyordu. Ayrıca yeni bir telefonda yüksek QHD çözünürlük kullanmanın çok fazla enerji tüketimi sağlayarak zayıf pil ömrüne neden olacağını da sözlerine eklemişti.
Ayrıca Bkz. "Huawei P9 inceleme videosu "Çift Leica kameralı, fotoğraf uzmanı""
Bugün ise Yu'nun sanal gerçeklik nedeniyle 2K ekranlar hakkındaki fikirlerinin değiştiğini görüyoruz. Kendisi 2K çözünürlüğün VR (Virtual Reality) için gerekli olduğunu ve sanal gerçekliği sevdiğini söylüyor. Bu keskin U dönüşü ile birlikte Yu artık Huawei'nin bir sonraki akıllı telefonunun 2K ekran taşıyacağını belirtiyor. Şu anda hiçbir Huawei telefonda VR teknolojisinin kullanılamadığını belirtelim.
Şirket kısa bir süre önce tanıttığı Huawei P9 ve Huawei P9 Plus akıllı telefon modellerinde de Full HD ekrana yer vermişti. Yu ayrıca Huawei'nin oldukça zorlu bir teknolojik atılım üzerine çalıştığını söyledi. Deneyimli yönetici bu konuda daha fazla bilgi vermekten kaçınırken, şirketinin 2K ekrana sahip telefonların pil ömrünü uzatma yönünde bir girişimde olabileceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Richard-Yu-says-the-next-Huawei-phone-will-have-2K-resolution-because-of-VR_id80448 Yorum Yaz
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General. 3 yıl en beğenilen
Adam u dönüşü yapmamışki, şartlar buna zorlamış.
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DH Misafiri 3 yıl
Ortada U donusu felan yok bu haberi yazan arkadas OPPO veya Meizu fani mi anlamadim ? VR cikmasaydi suan Huawei FHD ekranda kalmakta israrci olucakti.
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Master_Evil 3 yıl
fhd gelse daha iyiydi
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zdniz 3 yıl
Acaba bilgisayarlardaki gibi çüzünürlük ayaralama neden yok veya koyamıyorlarmı bilen varmı merak ettim. Yazılımla ilgili bir sorunmu yoksa panellemi alakalı
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Guest-5E274E432 3 yıl
Hayatımda huawei kadar dönek firma görmedim.
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Tolgá 3 yıl
2k ekrana mediatek çipset koyar şimdi bunlar.
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kadirirdem 3 yıl
tükürdüklerini direk yapmayıp bahane bulup yapacaklar anlaşılan...
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Kalradyalı 3 yıl
Piyasa buna itiyor adamları, çok da laga luga yapmaya gerek yok.
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xxxx1 3 yıl
2k,4k 5.5 yukarı cihazlarda temiz konforlu bir ekran sağlıyor,gereksiz diye bir şey yok...haliyle maliyet vs artıyor,zaten g3 haricinde hiç bir cihazda sorun teskil etmedi 2k.
kaliteli bir yazılım orantılı akü ve chip setle 2k iyi bir çözünürlük,farkını hissettiriyor.
1 Yanıt Yanıtla
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forumlarabak 3 yıl xxxx1
xxxx1

2k,4k 5.5 yukarı cihazlarda temiz konforlu bir ekran sağlıyor,gereksiz diye bir şey yok...haliyle maliyet vs artıyor,zaten g3 haricinde hiç bir cihazda sorun teskil etmedi 2k.


kaliteli bir yazılım orantılı akü ve chip setle 2k iyi bir çözünürlük,farkını hissettiriyor.



+ Baba akü yok!!!
- Eee kıç kadar ekrana dayarsan 2K çözünürlüğü öyle olur.
+ Baba!!! akü komple yok, çalmışlar!
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Infinitum 3 yıl
Haberi görünce ben;

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Atılgan oo 3 yıl
2k ekran yapacaklarsa o kirin islemcisinin gpu sunu guclendirsinler. suan p9 almamamin tek nedeni o grafik islemcisi
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murat425 3 yıl
Tamamen mecburi bir yatırım. Cahil insanların 2k 4k istemesi yüzünden yapılan bir girişim. Yoksa pili katletmekten başka birşey değil 2k
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exent4246o 3 yıl
Bir gear vr kullanıcısı olarak söylüyorum ki 2k çözünürlüğünde bile pikseller hafif belli oluyor.Belki rahatsız etmiyor ancak şu gerçek ki telefon üzerinden vr deneyimini tam anlamıyla yaşamak için 4k çözünürlüklü telefonları beklemek gerekiyor.
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GrıezmaNN 3 yıl
assasin34
Deadp00LAppleın OLEDe gereksiz diyip Samsungtan sipariş vermesi, Huaweinin 2K gereksiz deyip u dönüşü yapması falan komik oluyor.
Apple hazır olmayan hiçbir teknolojiyi cihazına koymuyor.Amoled ekranlar Note4 ile birlikte en iyi panel türü yolunda ilerlediler şimdi de gayet doğal Appleın bu paneli kullanmak istemesi.

Maliyetinin ucuzlamasıyla alakası yok yani :)
OLED yine aynı OLED. Ekranın teknolojisi falan gelişmedi sadece maliyeti azaldı.
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huawei, akıllı telefon ve
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