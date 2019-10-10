Apple 2020'ye hızlı girecek: ToF kameralı iPad Pro, iPhone SE 2 ve 16 inç MacBook

TF Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, 2020 yılına hızlı bir giriş yapacak. Deneyimli analist Cupertinolu şirketin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ToF kameralı iPad Pro ve iPhone SE 2'yi çıkaracağını düşünüyor. Hepsi bununla sınırlı değil. Aynı zamanda makas geçişli klavye tasarımına sahip yeni Macbook'un da yolda olduğunu söylüyor.

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Kuo, 16 inç MacBook'un 2020 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesini beklediğini ifade etti. Ayrıca iPhone SE'nin halefi ile ilgili olarak da bazı tahminleri var. Akıllı telefonun A13 Bionic yonga seti ve 3 GB RAM ile güçlendirileceğini öngörüyor. Ayrıca raporda iPhone SE 2'nin tasarım olarak iPhone 8'e benzeyeceğine yönelik detaylar da var.

ToF kameralı iPad Pro

Son olarak 11 inç ve 12.9 inç boyutlarında gelmesi beklenen yeni iPad Pro hakkında bazı bilgilerin olduğunu belirtelim. Kuo, yeni nesil iPad Pro'daki kamera sisteminin otomatik odaklama ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarında görev yapacak 3D ToF sensörü ile donatılmasını bekliyor.

Deneyimli analistin tahminleri ne kadar gerçeğe dönüşecek ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Ancak bu konudaki sicilinin bir hayli iyi olduğunu da unutmamak gerekir.

https://appleinsider.com/articles/19/10/09/ipad-pro-with-time-of-flight-and-iphone-se-2-coming-in-first-quarter-2020-says-ming-chi-kuo