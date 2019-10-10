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    Apple 2020'ye hızlı girecek: ToF kameralı iPad Pro, iPhone SE 2 ve 16 inç MacBook

    Apple analisti Ming-Chi Kuo, şirketin önümüzdeki yıla hızlı bir giriş yapacağını ortaya koyan yeni bir rapor hazırladı. Deneyimli analiste göre şirket 2020'nin ilk yarısında üç cihaz piyasaya sürecek.
    1 gün
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    iPhone
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    TF Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, 2020 yılına hızlı bir giriş yapacak. Deneyimli analist Cupertinolu şirketin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ToF kameralı iPad Pro ve iPhone SE 2'yi çıkaracağını düşünüyor. Hepsi bununla sınırlı değil. Aynı zamanda makas geçişli klavye tasarımına sahip yeni Macbook'un da yolda olduğunu söylüyor.
    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 modelleri için Android 10 beta güncellemesi yakında geliyor"
    Kuo, 16 inç MacBook'un 2020 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesini beklediğini ifade etti. Ayrıca iPhone SE'nin halefi ile ilgili olarak da bazı tahminleri var. Akıllı telefonun A13 Bionic yonga seti ve 3 GB RAM ile güçlendirileceğini öngörüyor. Ayrıca raporda iPhone SE 2'nin tasarım olarak iPhone 8'e benzeyeceğine yönelik detaylar da var.

    ToF kameralı iPad Pro

    Son olarak 11 inç ve 12.9 inç boyutlarında gelmesi beklenen yeni iPad Pro hakkında bazı bilgilerin olduğunu belirtelim. Kuo, yeni nesil iPad Pro'daki kamera sisteminin otomatik odaklama ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarında görev yapacak 3D ToF sensörü ile donatılmasını bekliyor.
    Deneyimli analistin tahminleri ne kadar gerçeğe dönüşecek ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Ancak bu konudaki sicilinin bir hayli iyi olduğunu da unutmamak gerekir.


    https://appleinsider.com/articles/19/10/09/ipad-pro-with-time-of-flight-and-iphone-se-2-coming-in-first-quarter-2020-says-ming-chi-kuo Yorum Yaz
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    sankii 23 sa. en beğenilen
    iPhone de çoklu ürün kervanına katıldı. Önce bir bir çıkartıldı o da ortama ayak uydurdu. Kaliteyi düşürmese bari.
    Yanıtla +8
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    Can_Özaslan 23 sa. yeni yorumcu
    Onlar tahmini illüstrasyonlar, yani bir nevi fanart. Gerçek tasarım daha açıklanmadı.
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    esmerbuyucu 6 sa.
    iPhone 8/8 Plus, XR varken ucuz bir iPhone çıkartmak gereksiz.
    İlk modeli küçük diye de belli bir kitleye hitap etmişti. Hatta ben de iPhone 7 ile SE arasında kararsız kalmıştım, küçük boyutu yüzünden.
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    agelbal 19 sa.
    yeni modeller çıkarsa eskileri ucuzlar da alırız belki

    Yanıtla +1
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    scanh 19 sa.
    SE cihazlarının bundan sonra her sene çıkacağını düşünüyorum
    iPhone 12 Se
    iPhone 12
    iPhone 12 Pro
    iPhone 12 Pro Max şeklinde isimlendirme olabilir
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    .Space. 19 sa.
    Büyük ihtimal ip8 kasasında full ekran olacaktır SE. Öyle olursa gayette güzel cihaz olur.Ben Apple'ın macbooklar için full ekranı getirmesini bekliyorum.
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    mck94 19 sa.
    Umarim iphone 5 boyutunda olur. kucuk bir iPhone modeli şart.
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    Mr. Jingles 21 sa.
    SE 2’ye 3 GB bellek koyarsan senin aklına tüküreyim Apple.
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    beter.böcek 21 sa.
    SE'nin boyutları iyiydi ya ceketimin ön sol mendil cebine koyardım müthiş rahatlık yaratırdı , görselde yer alan prototip pek 8'i andırmasada illâki alan olacaktır 😃
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    Şeref60 21 sa.
    Sabırsızlıkla bekliyoruz
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    LGatakan 21 sa.
    Iphone SE2 iyi fiyatla gelirse neden olmasın...
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    sankii 23 sa. en beğenilen
    iPhone de çoklu ürün kervanına katıldı. Önce bir bir çıkartıldı o da ortama ayak uydurdu. Kaliteyi düşürmese bari.
    Yanıtla +8
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