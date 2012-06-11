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İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple: 26 milyon Lion OS kopyası satıldı, Mac kullanıcıları 66 milyona ulaştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Apple, bugün başlayan büyük konferansının açılış konuşmasında Mac kullanıcılarının 66 milyona ulaştığını açıkladı. Sadece beş yılda kullanıcı sayısının üç katına çıktığını söyleyebiliriz. 
Yaklaşık 9 ay önce piyasaya sürülen OSX'in son sürümü Lion'ın 26 milyon kopya sattığı da bildirildi. Şimdiye kadar en çok satışı gerçekleşen işletim sistemi versiyonu olduğu Apple yöneticileri tarafından müjdelendi ve Microsoft'un Windows 7 ile bu rakamlara ancak 27 ayda ulaşabildiği eklendi.
Halihazırda Mac ekosisteminin %40'ını OSX Lion kullanıcıları oluşturuyormuş. Apple'ın popüler bulut bilişim servisi iCloud'un ise; Nisan'da açıklanan rakamlarla aynı seviyede kalarak 125 milyon kullanıcıya hizmet verdiği gün yüzüne çıktı. 

http://www.engadget.com/2012/06/11/apple-26-million-copies-of-lion-os-sold-66-million-mac-users/ Yorum Yaz
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cennterr 7 yıl
windowsun oyunları destklediği falan yok oyunlar windowsu destekliyor mesele oyun oyun şirketleri. aynı şekilde yazılım şirketleride öyle. bununla beraber şuan bir çok oyunun mac os x desteği mevcut. 2003 yapımı general serisinin bile var mac desteği.
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eco67 7 yıl
yaw arkadaş windows gibi oyunları destekle bak bakalım piyasada windows mu kalır.
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SystemApps 7 yıl
mac ne ya :d
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