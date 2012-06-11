Apple: 26 milyon Lion OS kopyası satıldı, Mac kullanıcıları 66 milyona ulaştı

Apple, bugün başlayan büyük konferansının açılış konuşmasında Mac kullanıcılarının 66 milyona ulaştığını açıkladı. Sadece beş yılda kullanıcı sayısının üç katına çıktığını söyleyebiliriz.

Yaklaşık 9 ay önce piyasaya sürülen OSX'in son sürümü Lion'ın 26 milyon kopya sattığı da bildirildi. Şimdiye kadar en çok satışı gerçekleşen işletim sistemi versiyonu olduğu Apple yöneticileri tarafından müjdelendi ve Microsoft'un Windows 7 ile bu rakamlara ancak 27 ayda ulaşabildiği eklendi.

Halihazırda Mac ekosisteminin %40'ını OSX Lion kullanıcıları oluşturuyormuş. Apple'ın popüler bulut bilişim servisi iCloud'un ise; Nisan'da açıklanan rakamlarla aynı seviyede kalarak 125 milyon kullanıcıya hizmet verdiği gün yüzüne çıktı.

http://www.engadget.com/2012/06/11/apple-26-million-copies-of-lion-os-sold-66-million-mac-users/