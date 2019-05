"Apple, 4.7 inçlik iPhone'un üretimine temmuz ayında başlıyor"

2 Haziran’da iOS 8’i tanıtmaya hazırlanan Apple, iddiaya göre, bu yıl iki defa iPhone lansmanı gerçekleştirecek.





Bilindiği gibi uzun zamandır Apple’ın 4.7 ve 5.5 (bazı kaynaklara göre 5.7) inçlik iki farklı iPhone ile bu yıl karşımıza çıkacağı konuşuluyor. İlk zamanlar bu iki telefonun da aynı anda satışa sunulacağı iddia edilmekteydi, ancak son gelen bilgiler 5 inçin üzerindeki iPhone’un yılın son döneminde raflardaki yerini alacağını işaret ediyor. Bu bilgiyi aktaran kaynaklardan olan Reuters da 5.5 inçlik iPhone’un üretim sürecinde karşılaşılan bazı problemlerden dolayı birkaç ay gecikme ile satışa sunulacağını iddia etmişti.





Bu dedikodularla paralellik gösteren yeni bir haber bu sefer Tayvan’dan geldi. Ülkenin önde gelen iş ve ekonomi yayın organlarından olan Industrial and Commercial Times’ın haberine göre Apple, 4.7 inçlik iPhone 6’nın seri üretimine temmuz ayında; 5.5 inçlik modelin ise seri üretimine eylül ayında başlayacak.





Gazete, her iki telefonun da yılın 4.çeyreğinde satışa sunulmuş olacağını belirtmekle beraber, 4.7 inçlik modelin birkaç ay önceden teknoloji severlerin beğenisine sunulmuş olacağını ifade etti.





Industrial and Commercial Times’ın aktardığı bilgilerin doğru olduğunu kabul edecek olursak, ağustos sonrasında bizleri bekleyen iki farklı iPhone lansmanı olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha detaylandıracak olursak; Apple, haziran ayında tanıtacağı iOS 8 ile birlikte eylül ayında 4.7 inçlik iPhone’u satışa sunacak. Bu model daha çok iPhone 5s’in halefi olarak öne çıkartılacaktır. Takvimler ekim ayının son dönemini gösterdiğinde ise geleneksel Mac / iPad etkinliğinde 5.5 inçlik yepyeni bir iPhone daha lanse edilecek. Bu model ise ailenin farklı bir üyesi olarak, Apple’ın daha çok phablet çözümü olarak lanse edilecektir. Ayrıca her iki telefonun farklı dönemlerde satışa sunulmuş olması sayesinde Apple, her iki telefonun satışlarının birbirine etkisini minimize etmiş olacak hem de tatil dönemine iki farklı iPhone ile girmiş olacak.