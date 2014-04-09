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"Apple, 4.7 inçlik iPhone'un üretimine temmuz ayında başlıyor"

5 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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2 Haziran’da iOS 8’i tanıtmaya hazırlanan Apple, iddiaya göre, bu yıl iki defa iPhone lansmanı gerçekleştirecek.


Bilindiği gibi uzun zamandır Apple’ın 4.7 ve 5.5 (bazı kaynaklara göre 5.7) inçlik iki farklı iPhone ile bu yıl karşımıza çıkacağı konuşuluyor. İlk zamanlar bu iki telefonun da aynı anda satışa sunulacağı iddia edilmekteydi, ancak son gelen bilgiler 5 inçin üzerindeki iPhone’un yılın son döneminde raflardaki yerini alacağını işaret ediyor. Bu bilgiyi aktaran kaynaklardan olan Reuters da 5.5 inçlik iPhone’un üretim sürecinde karşılaşılan bazı problemlerden dolayı birkaç ay gecikme ile satışa sunulacağını iddia etmişti.


Bu dedikodularla paralellik gösteren yeni bir haber bu sefer Tayvan’dan geldi. Ülkenin önde gelen iş ve ekonomi yayın organlarından olan Industrial and Commercial Times’ın haberine göre Apple, 4.7 inçlik iPhone 6’nın seri üretimine temmuz ayında; 5.5 inçlik modelin ise seri üretimine eylül ayında başlayacak.


Gazete, her iki telefonun da yılın 4.çeyreğinde satışa sunulmuş olacağını belirtmekle beraber, 4.7 inçlik modelin birkaç ay önceden teknoloji severlerin beğenisine sunulmuş olacağını ifade etti.


Industrial and Commercial Times’ın aktardığı bilgilerin doğru olduğunu kabul edecek olursak, ağustos sonrasında bizleri bekleyen iki farklı iPhone lansmanı olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha detaylandıracak olursak; Apple, haziran ayında tanıtacağı iOS 8 ile birlikte eylül ayında 4.7 inçlik iPhone’u satışa sunacak. Bu model daha çok iPhone 5s’in halefi olarak öne çıkartılacaktır. Takvimler ekim ayının son dönemini gösterdiğinde ise geleneksel Mac / iPad etkinliğinde 5.5 inçlik yepyeni bir iPhone daha lanse edilecek. Bu model ise ailenin farklı bir üyesi olarak, Apple’ın daha çok phablet çözümü olarak lanse edilecektir. Ayrıca her iki telefonun farklı dönemlerde satışa sunulmuş olması sayesinde Apple, her iki telefonun satışlarının birbirine etkisini minimize etmiş olacak hem de tatil dönemine iki farklı iPhone ile girmiş olacak.



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shario 5 yıl en beğenilen
4s ve 5 kullanmış birisi olarak satıp g2 ye geçtim. 3000 Mah batarya. Ekranın büyümesi ve minimum 2700-3000mah pil almadığı sürece Apple a dönmeyi düşünmüyorum açıkcası. Madem önem veriyorsun kardeşim kullan teknolojiyi. Kimse bana incelik falan demesin. Evet özlediğim birçok özellik var ama Android'in de artıları var. Hepsini geçtim artık yanımda şarj aleti taşımıyorum.
4s ve 5 kullanmış birisi olarak satıp g2 ye geçtim. 3000 Mah batarya. Ekranın büyümesi ve minimum 2700-3000mah pil almadığı sürece Apple a dönmeyi düşünmüyorum...
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Yanıtla +42
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mehmedaltair 5 yıl furkann20
furkann20
Apple'ın yumuşak karnı olan küçük ekrandan yakınanlar şimdi ne yapacak acaba?
Yağ gibi akan mükemmele yakın işletim sistemiyle birlikte büyük ekran keyfi bambaşka olur....

Yumuşak karnı bence batarya
furkann20Apple'ın yumuşak karnı olan küçük ekrandan yakınanlar şimdi ne yapacak acaba?Yağ gibi akan mükemmele yakın işletim sistemiyle bi...
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Team McLaren 5 yıl
4.7" iPhone

Düşüncesi bile harika
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadas nedir bu sitede hergun birsuru apple haberi cikiyor sanki teknoloji degil apple in ozel sitesi gibi
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DH Misafiri 5 yıl
Cok gereksiz...
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Onurmsq 5 yıl
1- ismlecisi cok iyi olması lazım. cunku çözünürlük baya baya artacak. eski nesil iphone larda çözünurluk dusuk oldugu icin performanslıydı. simdi full hd çözunurlukten bahsediyoruz.
2- bataryasının mah degeri fazla olması lazım. çunku kasa büyuyor. incelik derdine düsecekler sanırım 7mm falan. 7mm de fazla mah koyamazlar. tahminim 2200 mah ile 2500mah
3- artık ram boyutunu artırması lazım. tamam 1gb ios a yetebilir ama kac senedir 1gb kullanarak maliyeti düsuk fiyatı yüksek seviyede tutuyorlar. bu bir çakallıktır.
4- kamerası sırf incelik olsun diye çıkıntılı yapmamalı ve çift flas ile devam etmesi gerek. çok ince olacak diye. kameradan kısmak. çift flastan kısma. bataryadan kısmaya gerek yok.

ayrıca her sene tefon tanıttıgı tarihte. yine telefon tanıtır. bu sefer iphone 6 4.3 inc olur. iphone 7 8 e kadar 4.3 inc devam eder. bu yeni 4.7 inc ismi iphone 6 olmaz gibi geliyor bana.
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OKANATLI 5 yıl
ekran yerine batarya mah değerleri büyütmeye yoğunlaşmasını tercih ederdim.
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IraArel 5 yıl
2 model çıkarsa büyük olan 4.7 olur.
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SahiNN1 5 yıl
Hadi çiksin artik
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omertalord 5 yıl
4.7 iphone mu olur ya? 4.3 olsaydi bari :/ bataryayi da 1900 mah falan yapip hasta ederler adami.
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mszehir 5 yıl
Neyleyim sabah 9 dan öğleden sonra 3 te 4 te şarjı biten telefonu ben isterim 24 saat tam performans . Gönlüm ister bomba gibi bir lg g3 . İphone 6 da olsa telefonun şarjı gün içinde bitiyorsa sandığınız kadar akıllı değil tamamen ticaridir.
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GrandeDiscus 5 yıl mszehir
Pil konusunda lumia 1520'nin üstüne cihaz tanımam...
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orka55 5 yıl
Apple
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InCroyable 5 yıl
Çıksa da alsak artık
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hector1745 5 yıl
3000 tl olur, nasıl alınır o paraya bilemem.
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