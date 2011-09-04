Apple: Android'in çerçevesi, Andy Rubin'in Apple'daki çalışmasından parçalar taşıyor

Apple ile HTC arasında süren patent davasında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Apple'ın son iddiasına göre ITC'nin idari hukuk yargıcının HTC'nin ihlal ettiği yönünde karar verdiği patentlerden biri olan "Gerçek zamanlı sinyal işleme" ile ilgili olan patent, 90'lı yıllarda bir grup Apple mühendisi tarafından geliştirildi. Apple'ın tam vurgu yaptığı nokta da burası çünkü Apple, bu ekip içerisinde Android'in mucidi olan ve şu anda Google'da üst düzey yöneticilik yapan Andy Rubin'in de yer aldığını belirtiyor.

HTC'nin komisyona sunduğu dosyadaki "Android ve Rubin'in ilgisi, 1990'lı yılların ortasında çalıştığı General Magic ve Danger'da başladı." ifadelerine vurgu yapan Apple, son dilekçesinde durumun HTC'nin belirttiği gibi olmadığını ve Android'in çerçevesinin esin kaynağının Rubin'in Apple'daki çalışmaları olduğunu iddia etti. Apple'ın son hazırladığı dilekçedeki ifadeler şöyle;

"Android ve Bay Rubin'in ilgisi HTC'nin komisyonu inandırmak istediği şekilde 1990'ların ortasında General Magic ya da Danger'da başlamadı. Gerçeğinde, duruşmadaki kanıt gibi, Bay Rubin kariyerine 1990'ların başında Apple'da başladı ve 263 [gerçek zaman API'si] patentinin tasarımı ve geliştirilme çalışmalarında mucitlere raporlama yapan mühendis olarak görev aldı. Bu yüzden Android platformunun, dizayn esnekliği sunan ve HTC'nin belirttiği gibi platformun son derece özelleştirilebilir ve genişletilebilir olmasını sağlayan 263 [numaralı] patentinin alt sistem yaklaşımıyla ilgili istemini kullandığı hiç de şaşırtıcı değildir. Android'in çerçevesi için Bay Rubin'in esin kaynağı oluşu, incelenmek üzere bekleyen dilekçe ile direkt olarak ilgili olmasa da HTC, idari hukuk yargıcının ilk kararına ve bulgularını destekleyen kanıtlara karşı, bu tarihi saptırma zorunluluğunu hissetmiştir."

Foss Patents, Apple'ın 263 numaralı patent konusunda OEM bazında değilde direkt olarak Android'in geliştiricisi olduğu için Google'a dava açması halinde; Android platformunun mahkeme kararıyla yaptırımla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Hatırlanacağı gibi Apple, "Seri iletilen veri için gerçek zamanlı sinyal işleme sistemi" ile ilgili olan patentini 1994 yılının Ağustos ayında kayda geçirtmişti.

Andy Rubin ismi, Apple'ın HTC'ye açtığı davanın yanı sıra, Oracle tarafından Google'a açılan davada da geçmiş ve Google ile Andy Rubin'in Java'ya ait olan patentleri bile bile ihlal ettikleri yorumunun yapılmasına sebep olan mail delil olarak mahkemeye sunulmuştu. Rubin tarafından 2005 yılının ekim ayında yazıldığı belirtilen mailde şu satırlar yer alıyordu;

"Eğer Sun bizimle çalışmak istemiyorsa iki seçeneğimiz var. Ya çalışmamızdan vazgeçip MSFT CLR VM ve C# dilini benimseyeceğiz ya da ne şekilde olursa olsun Java'yı kullanıp, kararımızı savunacağız ve uzun vadede belki de düşmanlarımız olacak."

Apple'ın 1984'deki ünlü reklamına atıfta bulunarak "Eğer Google yoksa, bizleri tek firma (Apple), tek adam (Steve Jobs), tek cihaz (iPhone) ve tek operatörün, seçenek olarak sunulacağı zalim bir gelecek bekliyor." sözlerinin sahibi olan Andy Rubin, şu anda Google'ın mobilden sorumlu kıdemli başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.