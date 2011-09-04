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Apple: Android'in çerçevesi, Andy Rubin'in Apple'daki çalışmasından parçalar taşıyor

7 yıl
6,8b
1
72
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Apple ile HTC arasında süren patent davasında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Apple'ın son iddiasına göre ITC'nin idari hukuk yargıcının HTC'nin ihlal ettiği yönünde karar verdiği patentlerden biri olan "Gerçek zamanlı sinyal işleme" ile ilgili olan patent, 90'lı yıllarda bir grup Apple mühendisi tarafından geliştirildi. Apple'ın tam vurgu yaptığı nokta da burası çünkü Apple, bu ekip içerisinde Android'in mucidi olan ve şu anda Google'da üst düzey yöneticilik yapan Andy Rubin'in de yer aldığını belirtiyor.

HTC'nin komisyona sunduğu dosyadaki "Android ve Rubin'in ilgisi, 1990'lı yılların ortasında çalıştığı General Magic ve Danger'da başladı." ifadelerine vurgu yapan Apple, son dilekçesinde durumun HTC'nin belirttiği gibi olmadığını ve Android'in çerçevesinin esin kaynağının Rubin'in Apple'daki çalışmaları olduğunu iddia etti. Apple'ın son hazırladığı dilekçedeki ifadeler şöyle;

"Android ve Bay Rubin'in ilgisi HTC'nin komisyonu inandırmak istediği şekilde 1990'ların ortasında General Magic ya da Danger'da başlamadı. Gerçeğinde, duruşmadaki kanıt gibi, Bay Rubin kariyerine 1990'ların başında Apple'da başladı ve 263 [gerçek zaman API'si] patentinin tasarımı ve geliştirilme çalışmalarında mucitlere raporlama yapan mühendis olarak görev aldı. Bu yüzden Android platformunun, dizayn esnekliği sunan ve HTC'nin belirttiği gibi platformun son derece özelleştirilebilir ve genişletilebilir olmasını sağlayan 263 [numaralı] patentinin alt sistem yaklaşımıyla ilgili istemini kullandığı hiç de şaşırtıcı değildir. Android'in çerçevesi için Bay Rubin'in esin kaynağı oluşu, incelenmek üzere bekleyen dilekçe ile direkt olarak ilgili olmasa da HTC, idari hukuk yargıcının ilk kararına ve bulgularını destekleyen kanıtlara karşı, bu tarihi saptırma zorunluluğunu hissetmiştir."

Foss Patents, Apple'ın 263 numaralı patent konusunda OEM bazında değilde direkt olarak Android'in geliştiricisi olduğu için Google'a dava açması halinde; Android platformunun mahkeme kararıyla yaptırımla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Hatırlanacağı gibi Apple, "Seri iletilen veri için gerçek zamanlı sinyal işleme sistemi" ile ilgili olan patentini 1994 yılının Ağustos ayında kayda geçirtmişti.

Andy Rubin ismi, Apple'ın HTC'ye açtığı davanın yanı sıra, Oracle tarafından Google'a açılan davada da geçmiş ve Google ile Andy Rubin'in Java'ya ait olan patentleri bile bile ihlal ettikleri yorumunun yapılmasına sebep olan mail delil olarak mahkemeye sunulmuştu. Rubin tarafından 2005 yılının ekim ayında yazıldığı belirtilen mailde şu satırlar yer alıyordu;

"Eğer Sun bizimle çalışmak istemiyorsa iki seçeneğimiz var. Ya çalışmamızdan vazgeçip MSFT CLR VM ve C# dilini benimseyeceğiz ya da ne şekilde olursa olsun Java'yı kullanıp, kararımızı savunacağız ve uzun vadede belki de düşmanlarımız olacak."

Apple'ın 1984'deki ünlü reklamına atıfta bulunarak "Eğer Google yoksa, bizleri tek firma (Apple), tek adam (Steve Jobs), tek cihaz (iPhone) ve tek operatörün, seçenek olarak sunulacağı zalim bir gelecek bekliyor." sözlerinin sahibi olan Andy Rubin, şu anda Google'ın mobilden sorumlu kıdemli başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.


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Whisper911 7 yıl en beğenilen
yeni ios 5 deki yukardan inip çıkan notification menüsü de androidden çalıntı o zaman.. akıllı telefonlarda bütün işletim sistemlerinde benzer yönler var bence abartıyorlar biraz..Rom kasan arkadaşlar bile farklı arayüz yapabiliyor google bundan mı erinecek?
yeni ios 5 deki yukardan inip çıkan notification menüsü de androidden çalıntı o zaman.. akıllı telefonlarda bütün işletim sistemlerinde benzer yönler var bence ...
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Firaristt 7 yıl
widget(Türkçesi yok mu bunun?), bildirim çubuğu, iOS 5 bir şeyler çağrıştırıyor mu? Dokunmatik ekran olduktan sonra bazı özellikler mecburen benzeyecek. Ona bakılırsa insanlarda bir birine benziyor. O zaman herkes bir birine dava mı açacak? Kaşı gözü bana benziyor, benden çalmış, dur şuna dava açayım...
Apple iyice azıttı artık. Apple'a sempatim vardı zamanında ama şu son dava meseleleri yüzünden bir daha Apple ürünü almamaya karar verdim. Eğer herkes her şeyin patentini alırsa gelişme, geliştirme diye bir şey kalmaz gerilemeye başlarız. Apple'da bunu yapıyor. Her şeyin patentini alıp rakiplerine takoz koyuyor. Tamam fikirlerine sahip çıkmalı ama gelişmeyi engellememeli. Dokunmatik ekran teknolojisi eskidi ama dokunmatik ekranı bulan kişi elindeki patenti kullanıp dava açmaya kalksa 3310 zamanına geri dönmeye başlarız hatta orta çağa. Apple çalışanları da insan DNA'sına sahip. O zaman bende Apple'a benim DNA'ma benzer insanlarla çalışıyor diye dava açayım?
widget(Türkçesi yok mu bunun?), bildirim çubuğu, iOS 5 bir şeyler çağrıştırıyor mu? Dokunmatik ekran olduktan sonra bazı özellikler mecburen benzeyecek. Ona bak...
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engurlu 7 yıl
Apple ın hiç kimsenin aklına gelmeyecek yeni müthiş patenti ortaya çıktı...patentin içeriğinde şöyle yazıyor...

"Herhangi bir gıda maddesi yedikten sonra bağırsaklardan anüse inerek anüs yoluyla dışarı atılan kahverengi tonlarında ağır kokulu atık maddesi"

Bilin bakalım ne ??


Apple ın hiç kimsenin aklına gelmeyecek yeni müthiş patenti ortaya çıktı...patentin içeriğinde şöyle yazıyor..."Herhangi bir gıda maddesi yedikten ...
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MURATSPLAT 7 yıl
Sapla saman boyle karisir. Isletim sistemi ile uygulama yazilimi ayirt edemeyenler ahkam kesiyor.

Google hangi yaziliminin kaynagi açik? SDK acik neden olsun. Sonucta googlin urunu. Ama android acik kodlu isletim sistemdir. Eger degilse ben evde nasil isletim kodlarini indirip derliyebiliyorum.

Acik sistemlerde ayrica kodlari kapatilmis suruculer ve uygulamalar olabilir. Mesala ubuntu masaustu sistemimde, yazilimlarin ve suruculerin bazilari kapali. Mesala Nvidia suruculeri. Sizin mantiginizla bakarsak ubuntuda kapali bir isletim sistemi..
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obi1 7 yıl
kendileri xerox un mouse unu araklarken kimseye sormuşlar mı acaba..
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djisis 7 yıl
myfranco
Mümkünse bu haberler anasayfa haberleri olmasın artık. Konuyla hiç alakası olmayan insanlar mesaj yazıyorlar. Tabiki kimse bilmek zorunda değil ancak bilmeden bu kadar yüzeysel cevapların verilmesi çok kötü. Habere gelirsek, Apple herhangi bir şirkete dava açtığı zaman söylenen tekerlemeler şunlar: --Bir daha apple ürünü almayacağım-- ki Applein gerçekten çok da umrundaydı. --Apple parasız kaldı--Adamlar Ülke satın alacak kapitale sahipler --Appledan tiksiniyorum--Çok güzel --Notification da googledan çalma--Ona bakarsanız android denilen sözde özgür işletim sisteminde birçok dizayn şekli appledan çalma ancak burada mevzubahis olan dizayn değil, teknolojik buluş. Aradaki farkı bilemeyenler hiç olmadı gece okuluna gitsinler. --Apple fahiş fiyattan satıyor, android ucuz-- Evet çok doğru. Iphone 4 ile Samsung GSII arasında 50$ fark var. Iphone 5 çıkınca da aynı fark olacak zira apple yeni ürünü daha pahalı çıkartmıyor. He tutup iphone 4 ile HTC Wildfire S fiyat karşılaştırması yapıyorsanız bir zahmet yine gece okuluna gidiniz. İyi kötü bir diplomanız olur, kimbilir üniversitede ekonomi de okursunuz.

Sadece son sözüne cevap vereceğim, Mümkün olduğunca kişisel algılamayın,
Diğerlerini cevaplamaktan gereksinimi duymuyorum,
Sen cevaplamışsın sorun yok,
"--Apple fahiş fiyattan satıyor, android ucuz--" evet aynı fikirdeyiz, doğru,
Fakat diğer yorumun Samsung GSII ile IPhone 4 arasında 50$ fark olabilir fiyat araştırması yapmadım fakat teknik özelliklerinden niye bahsetmediniz?
Ekranından tutun işlemcisine kadar daha iyi bir cihaz sonuçta,
Tutup Ekranın PPI değerinden bahsetmeyin çünkü miğdem bulandı artık,
Dünyadaki en tuhaf göz yapısına sahip biri olarak ben IPhone'da ki görüntü farkını seçemedim,
Ben bu gözlerle seçemediysem birçok kişide zaten seçemiyordur,
Apple yıllardır aynı politikada gidiyor,
Klon Macintosh'ları hatırlayalım lütfen,
Apple, klonlar daha iyi özellikte daha ucuza sattığı için verdiği lisansları tek taraflı fesh ettiğini...
Apple'ın bu hareketlerine karşıyım,
Tekelcilik politikası güden her firmaya karşıyım,
Ben tüketiciyim sonuçta, işime hangisi gelirse onu alırım,
Fakat Apple bu hareketleriyde bir çok bilinçli tüketiciyi kendinden soğutuyor...
Saygılar...
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Erasmus78 7 yıl

djisis
Dünyadaki en tuhaf göz yapısına sahip biri olarak ben IPhone'da ki görüntü farkını seçemedim,
Ben bu gözlerle seçemediysem birçok kişide zaten seçemiyordur,


Gözleriniz bozuk! Başka açıklaması yok.
Bakın bende iPhone 4, yiğenimde SE Arc var.
Aynı sayfayı açıyorum ve ekrana bakıyorum. iPhone ekranında hiç bir zoom işlemi yapmadan tüm yazıları okuyabiliyor rahat rahat sörf yapabiliyorum. Fakat SE ARC'ın 4.2" lik ekranına rağmen zoom yapmadan yazıları okumak için çok sağlam göz gerekiyor. Sanki buzlu cam üzerine yazılmış yazıları okuyor gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla rahat okuyabilmek için zoom yapmak zorunda kalıyorsunuz. Zoom yapıncada kaydırma çubukları ile muhatap oluyorsunuz ve sörf çok can sıkıcı hale geliyor.

Eğer bu dediğim testi yapıp hala daha arada fark yok diyorsanız hiç vakit kaybetmeden bir göz doktoruna gidin. Şöyle söyliyeyim; aradaki fark siyah ve beyaz kadar net! İngilizlerin güzel bir lafı vardır; You don't miss it! :D


Not: Testi mobil sitelerde değilde tam sürüm sitelerde yapın. En güzel örneği Donanımhaber'in tam sürüm sitesidir.
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myfranco 7 yıl djisis
djisis

myfranco

Mümkünse bu haberler anasayfa haberleri olmasın artık. Konuyla hiç alakası olmayan insanlar mesaj yazıyorlar. Tabiki kimse bilmek zorunda değil ancak bilmeden bu kadar yüzeysel cevapların verilmesi çok kötü. Habere gelirsek, Apple herhangi bir şirkete dava açtığı zaman söylenen tekerlemeler şunlar: --Bir daha apple ürünü almayacağım-- ki Applein gerçekten çok da umrundaydı. --Apple parasız kaldı--Adamlar Ülke satın alacak kapitale sahipler --Appledan tiksiniyorum--Çok güzel --Notification da googledan çalma--Ona bakarsanız android denilen sözde özgür işletim sisteminde birçok dizayn şekli appledan çalma ancak burada mevzubahis olan dizayn değil, teknolojik buluş. Aradaki farkı bilemeyenler hiç olmadı gece okuluna gitsinler. --Apple fahiş fiyattan satıyor, android ucuz-- Evet çok doğru. Iphone 4 ile Samsung GSII arasında 50$ fark var. Iphone 5 çıkınca da aynı fark olacak zira apple yeni ürünü daha pahalı çıkartmıyor. He tutup iphone 4 ile HTC Wildfire S fiyat karşılaştırması yapıyorsanız bir zahmet yine gece okuluna gidiniz. İyi kötü bir diplomanız olur, kimbilir üniversitede ekonomi de okursunuz.


Sadece son sözüne cevap vereceğim, Mümkün olduğunca kişisel algılamayın,
Diğerlerini cevaplamaktan gereksinimi duymuyorum,
Sen cevaplamışsın sorun yok,

"--Apple fahiş fiyattan satıyor, android ucuz--" evet aynı fikirdeyiz, doğru,
Fakat diğer yorumun Samsung GSII ile IPhone 4 arasında 50$ fark olabilir fiyat araştırması yapmadım fakat teknik özelliklerinden niye bahsetmediniz?
Ekranından tutun işlemcisine kadar daha iyi bir cihaz sonuçta,
Tutup Ekranın PPI değerinden bahsetmeyin çünkü miğdem bulandı artık,
Dünyadaki en tuhaf göz yapısına sahip biri olarak ben IPhone'da ki görüntü farkını seçemedim,
Ben bu gözlerle seçemediysem birçok kişide zaten seçemiyordur,
Apple yıllardır aynı politikada gidiyor,
Klon Macintosh'ları hatırlayalım lütfen,
Apple, klonlar daha iyi özellikte daha ucuza sattığı için verdiği lisansları tek taraflı fesh ettiğini...
Apple'ın bu hareketlerine karşıyım,
Tekelcilik politikası güden her firmaya karşıyım,
Ben tüketiciyim sonuçta, işime hangisi gelirse onu alırım,
Fakat Apple bu hareketleriyde bir çok bilinçli tüketiciyi kendinden soğutuyor...

Saygılar...


Konuya bakış açınız farklı olmuş. Şimdi Samsung GSII çıkardı ve işlemcisi daha iyi diye apple fiyat mı düşürsün? Iphone 4 ve SGSI yaklaşık aynı zamanlarda çıktı. Şimdi GSII çıktı ve yakında iphone 5 çıkacak. Hayır ne istiyorsunuz anlamıyorum ben, apple 300$a mı satsın? Lütfen üşenmeyin, amazon.com'a girip telefon fiyatlarına bakın. Bugün iphone 5 daha çıkmadı diye ne yapalım yani? Reel fiyatlarla örnek veriyorum yine olmuyor, sanırım önyargılarınızı yıkamadığınızdan hep apple daha pahalı diyorsunuz. Ben söyleyeyim, apple 1000$ da olsa farketmez, her türlü kalite bakımından diğer telefonlardan üstün. Itunes+appstore+işçilik+görsellik+yaratıcılık. Bütün telefonları inceliyorum, ben halen şunu alayım dediğim telefon bulamadım. 5 sene sonra ne olur bilemem. En iyisi bu dediğim başka bir telefon olur, onu kullanırım.

Son düşüncenize gelirsek, ben sosyalist değilim, kapitalistim. Dünya artık sosyalizm çevresinde dönmüyor. Dünyada güçlü olan tekel oluyor. "Amerika şeytan" demeye gerek yok, bütün büyük firmalar bu işi para ve güç için yapıyorlar.
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engurlu 7 yıl
Apple bu adam elindeyken bilgilerinden faydalanmamis ta adam simdi androidi gelistirince mi suclu olmus..Demek ki adamin calismalarini apple degerlendirmemis..bunu apple in basarisi gibi gostermek kadar komik bisey varmi ya :)
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myfranco 7 yıl
Whisper911 beynime yeterince oksijen gidiyor. Cevabinla kaliteni gostermis oldun. Sana basarilar
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Whisper911 7 yıl

myfranco
Whisper911 beynime yeterince oksijen gidiyor. Cevabinla kaliteni gostermis oldun. Sana basarilar

Sanada basarilar elma
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Shady 7 yıl
Merhaba arkadaşlar;
Yukarıdaki haberle bağlantılı eski bir haberimizde patentler ile ilgili açıklamalar mevcuttur;
donanimhaber.com/...
Mustafa ÇAYIRPUNAR
Donanımhaber.com
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müntekim 7 yıl
müntekim
Gerçek zamanlı sinyal işleme ; böyle bir şeyin patentinin alınması bile ilginç patent numarası verilse güzel olurdu.Dh kimi zaman haber kaynağı olabiliyor ama çoğu haberde kaynak linki olmuyor , dikkat edilmiyormu acaba , bu haberin kaynağı nerde acaba?

patent burda imiş patft.uspto.gov/...
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müntekim 7 yıl
Gerçek zamanlı sinyal işleme ; böyle bir şeyin patentinin alınması bile ilginç patent numarası verilse güzel olurdu.
Dh kimi zaman haber kaynağı olabiliyor ama çoğu haberde kaynak linki olmuyor , dikkat edilmiyormu acaba , bu haberin kaynağı nerde acaba?
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Erasmus78 7 yıl
Resmi ekleyemedim bari linkini vereyim.
pclabs.com.tr/...
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mertgraph1979 7 yıl
Mümkünse bu haberler anasayfa haberleri olmasın artık. Konuyla hiç alakası olmayan insanlar mesaj yazıyorlar. Tabiki kimse bilmek zorunda değil ancak bilmeden bu kadar yüzeysel cevapların verilmesi çok kötü.

Habere gelirsek, Apple herhangi bir şirkete dava açtığı zaman söylenen tekerlemeler şunlar:
--Bir daha apple ürünü almayacağım-- ki Apple'in gerçekten çok da umrundaydı.
--Apple parasız kaldı--Adamlar Ülke satın alacak kapitale sahipler
--Appledan tiksiniyorum--Çok güzel
--Notification da googledan çalma--Ona bakarsanız android denilen sözde özgür işletim sisteminde birçok dizayn şekli appledan çalma ancak burada mevzubahis olan dizayn değil, teknolojik buluş. Aradaki farkı bilemeyenler hiç olmadı gece okuluna gitsinler.
--Apple fahiş fiyattan satıyor, android ucuz-- Evet çok doğru. Iphone 4 ile Samsung GSII arasında 50$ fark var. Iphone 5 çıkınca da aynı fark olacak zira apple yeni ürünü daha pahalı çıkartmıyor. He tutup iphone 4 ile HTC Wildfire S fiyat karşılaştırması yapıyorsanız bir zahmet yine gece okuluna gidiniz. İyi kötü bir diplomanız olur, kimbilir üniversitede ekonomi de okursunuz.


Alkışlamak geldi içimden.
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Erasmus78 7 yıl
Bir de en ayar olduğum konulardan birisi de Android'in açık kaynak olduğunun sanılmasıdır. Ucundan azıcık gösterdi diye açık kaynak mı oldu şimdi Android?
http://cdn.pclabs.com.tr/wp-content/uploads/2011/08/vision_mobile.jpg

Alın size sözde açık kaynak kodlu Android!
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