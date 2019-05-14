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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple’dan App Store tekeli iddialarına cevap

Apple’a App Store’daki hakim durumunu kötüye kullandığı yönünde dava açılmasına kapı aralandı. Bugün ise Apple’dan tekel iddialarına cevap geldi. Detaylar haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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1
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Apple’dan App Store tekeli iddialarına cevap
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ABD Yüksek Mahkemesi sürpriz bir kararla Apple’a App Store tekeli konusunda dava açılmasına kapı araladı. Firmanın App Store üzerindeki hakim durumunu, yüksek komisyon oranlarıyla kötüye kullandığı iddia ediliyor. Kararla birlikte iPhone kullanıcıları Apple’a, App Store tekeli yüzünden dava açabilecek. Tüm bu iddialara Apple’dan yanıt geldi.

“App Store kesinlikle tekel değil”

Bildiğiniz üzere App Store’daki uygulamalardan yüzde 30 komisyon alınıyor. Apple bu komisyonun müşterilerden değil, geliştiricilerden alındığının altını çizdi. Ancak dava tarafı ödenen paraların direkt olarak Apple’a gittiğini söylüyor. Yani Apple ile kullanıcılar birebir etkileşim içinde. Bu yüzden anti tekel yasalarına aykırı olarak müşterilerinden yüksek komisyon oranları alınmış oluyor.

Apple ise App Store’un müşteriler için en güvenli platform olduğunu, geliştiricilerin istediği fiyatı belirleyebildiklerini ve App Store’daki uygulamaların büyük kısmının zaten ücretsiz sunulduğunu belirtiyor. Ayrıca açıklama metninin son kısmında, geliştiriciler uygulamalarını yayınlamak için farklı platformlarda birçok seçeneğe sahip dendi.

Ayrıca Bkz. "iPad için Adobe Photohop beta kayıtları başladı"

App Store’un iOS içerisinde zorunlu olması Apple’ın durumunu kötü yönde etkiliyor. İşletim sisteminde alternatif uygulama mağazası olmadığı için tekel iddiaları daha da anlam kazanıyor. Dava şu an için erken aşamasında. Bu yüzden net bir şey söylemek mümkün değil ama Apple aleyhine sonuçlanırsa yüksek para cezaları ve komisyon oranlarının düşürülmesi gibi durumlar meydana gelebilir.


https://www.engadget.com/2019/05/13/apple-app-store-supreme-court-monopoly/ Yorum Yaz
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alaz1903 3 hf. en beğenilen
Adamların yaptığı tüm operasyon gelirinin %30'una çöküyor. Sadece markette uygulama yayınladı diye. Ekosistem yazarak haklı bulmaya çalışanlar olmuş. Netflix, Spotify, Youtube, Amazon prime gibi içerik sağlayıcılar anlaşıp çekerse uygulamaları play mağazasından ondan sonra boş boş bakarsın ekosisteme.
Windows mağazadan indirdiğim uygulamalarla Netflix ve Spotify kullanıyorum. Microsoft'ta çöksün o zaman adamların gelirinin %30'una. Boşuna aklamaya çalışmayın yapılan şey hiç adil değil. Zaten AB cezayı kesecek yakında.
Adamların yaptığı tüm operasyon gelirinin %30'una çöküyor. Sadece markette uygulama yayınladı diye. Ekosistem yazarak haklı bulmaya çalışanlar olmuş. Netflix, S...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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EddyCue 3 hf.
farkli market filan kesinlikle olmamali. ben apple'in gizlilik ve guvenlik konularina guveniyorum ve bu yuzden apple urunlerini tercih ediyorum. apple'in app denetimi digerlerine oranla kat kat iyi calisiyor. ne oldugu belli olmayan store'lardan indirilen app'erin yarattigi aciklardan dolayi kullandigim telefonun marka guvenirligini kaybetmesini acikcasi istemem.
daha acik bir tercih yapmak isteyen insanlarin onunde android gibi bir platform var. bunu tercih edebilirler. bilgilerimin istemedigim kisilerin eline gecmemesini garanti altina aliyorsa az daha fazla odeme yapmaya acikcasi ben raziyim.
farkli market filan kesinlikle olmamali. ben apple'in gizlilik ve guvenlik konularina guveniyorum ve bu yuzden apple urunlerini tercih ediyorum. apple'in app d...
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_turbo_ 3 hf.
Android isletim sistemlerindede tek market Googleplay. Androidli telefonlara basak marketler yuklu olarak gelmiyor. ALternatif marketler her iki platform icin mevcut ancak guvenilir degiller ve bol reklamlilar. Ayni zamanda Windows 10 lu PC lerdede tek Microsoft Market vardir.
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DH Misafiri 3 hf.
AppStore, Play store her neyse bu platformların akıl babası Apple dir. Ayağımıza serilmiş nimettir. Parasını çok bulan almasın. Android alsın. Tuşlu telefon alsın.
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charger1 3 hf.
Açık konuşmak gerekirse çok boş yapmışsınız. Günümüzde bakkal bile satış yaparken %15 kar koyup satış yapıyor. Sizde kalkmış steam, app store zalimlik, sömürgecilik yapıyor diyorsunuz. Ticaret denen şeyden anlamıyorsanız boş yorum yapmayın. Amacınız sadece markaları kötülemek. Geliştiriciler karlarını arttırmak için böyle bir yola baş vuruyorlar ama birçoğu steam ve apple yerine kendi sunucu hizmeti verse bu işin altından kalkamıyıcaklarını biliyorlar. Epic games steam a muadil olarak çıktı insanları kendine çekmeyi başardı ama ileride neler yaparlar onu kimse bilemez.
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Fenomenon 3 hf.
Komisyon çok çok çok çok fazla.
Markette milyonlarca uygulama var. Sadece markette bulunuyor diye %30 komisyon almak çok zalimce. Komisyon %1 bilemedin %2 olmalı.
Play store'da da durum farklı değildir muhtemelen. Ancak android tarafında dışarıdan apk yüklenebiliyor. Apple'da bu mümkün değil.
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Mr. Jingles 3 hf.
Komisyon dediğin en fazla yüzde 10 olur. Hadi çok zorladın yüzde 20 olsun. Yüzde 30 otuz demek kârının üçte birine denk geliyor. Bu komisyon değil bildiğin haraçtır.
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porsche911gt2 3 hf.
Apple sevmem ama dükkan adamların sistem adamların işinize gelirse dese haklı bence. Geliştirici zarar ederse uygulama yapmaz, uygulama yapmazsa market boş kalır, marker boş kalırsa müşteri Apple cihaz almaz. Demek ki böyle bi durum yok markette uygulama varsa geliştirici zarar etmiyor demektir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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edo 3 hf. porsche911gt2
Zaten anti tekel yasaları dediğimiz yasalar da büyük firmaların bu şekilde "işinize gelirse" diyerek rekabetin düşük olduğu ya da hiç olmadığı ortamlarda istediği gibi at koşturamaması için var :)
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alaz1903 3 hf. en beğenilen
Adamların yaptığı tüm operasyon gelirinin %30'una çöküyor. Sadece markette uygulama yayınladı diye. Ekosistem yazarak haklı bulmaya çalışanlar olmuş. Netflix, Spotify, Youtube, Amazon prime gibi içerik sağlayıcılar anlaşıp çekerse uygulamaları play mağazasından ondan sonra boş boş bakarsın ekosisteme.
Windows mağazadan indirdiğim uygulamalarla Netflix ve Spotify kullanıyorum. Microsoft'ta çöksün o zaman adamların gelirinin %30'una. Boşuna aklamaya çalışmayın yapılan şey hiç adil değil. Zaten AB cezayı kesecek yakında.
1 Yanıt Yanıtla +14
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TearsForFears 3 hf. alaz1903
Steam'de %30 pay alıyor. Tekel firmalar sömürüyor max %15 olmalı.
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apeirons 3 hf.
Abartılacak durum yok, normal bence.
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astegon 3 hf.
Ecosystem alo. Adamlar kendilerine göre ekosistemi kurmuşlar. Her şeye vır vır.
Bu ne ya.
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EddyCue 3 hf.
farkli market filan kesinlikle olmamali. ben apple'in gizlilik ve guvenlik konularina guveniyorum ve bu yuzden apple urunlerini tercih ediyorum. apple'in app denetimi digerlerine oranla kat kat iyi calisiyor. ne oldugu belli olmayan store'lardan indirilen app'erin yarattigi aciklardan dolayi kullandigim telefonun marka guvenirligini kaybetmesini acikcasi istemem.
daha acik bir tercih yapmak isteyen insanlarin onunde android gibi bir platform var. bunu tercih edebilirler. bilgilerimin istemedigim kisilerin eline gecmemesini garanti altina aliyorsa az daha fazla odeme yapmaya acikcasi ben raziyim.
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app store, dava ve
6 etiket daha tekel komisyon geliştiriciler iOS / OS X / tvOS / watchOS Apple Onur Emre Karadağ
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