Apple’dan App Store tekeli iddialarına cevap

ABD Yüksek Mahkemesi sürpriz bir kararla Apple’a App Store tekeli konusunda dava açılmasına kapı araladı. Firmanın App Store üzerindeki hakim durumunu, yüksek komisyon oranlarıyla kötüye kullandığı iddia ediliyor. Kararla birlikte iPhone kullanıcıları Apple’a, App Store tekeli yüzünden dava açabilecek. Tüm bu iddialara Apple’dan yanıt geldi.

“App Store kesinlikle tekel değil”

Bildiğiniz üzere App Store’daki uygulamalardan yüzde 30 komisyon alınıyor. Apple bu komisyonun müşterilerden değil, geliştiricilerden alındığının altını çizdi. Ancak dava tarafı ödenen paraların direkt olarak Apple’a gittiğini söylüyor. Yani Apple ile kullanıcılar birebir etkileşim içinde. Bu yüzden anti tekel yasalarına aykırı olarak müşterilerinden yüksek komisyon oranları alınmış oluyor.

Apple ise App Store’un müşteriler için en güvenli platform olduğunu, geliştiricilerin istediği fiyatı belirleyebildiklerini ve App Store’daki uygulamaların büyük kısmının zaten ücretsiz sunulduğunu belirtiyor. Ayrıca açıklama metninin son kısmında, geliştiriciler uygulamalarını yayınlamak için farklı platformlarda birçok seçeneğe sahip dendi.

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App Store’un iOS içerisinde zorunlu olması Apple’ın durumunu kötü yönde etkiliyor. İşletim sisteminde alternatif uygulama mağazası olmadığı için tekel iddiaları daha da anlam kazanıyor. Dava şu an için erken aşamasında. Bu yüzden net bir şey söylemek mümkün değil ama Apple aleyhine sonuçlanırsa yüksek para cezaları ve komisyon oranlarının düşürülmesi gibi durumlar meydana gelebilir.

https://www.engadget.com/2019/05/13/apple-app-store-supreme-court-monopoly/