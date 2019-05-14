iPad için Adobe Photohop beta kayıtları başladı

Teknoloji Editörü
Adobe Photoshop'un bazı versiyonları mobil cihazlarda kullanılıyor olsa da, masaüstü sürümüyle karşılaştırıldığında zayıf kaldığı bir gerçek. Ancak geçtiğimiz yıl Adobe, gerçek bir Photoshop uygulamasının iPad'e geleceğini açıklamıştı. Uygulamanın beta kayıtları başlamış durumda.
Mobil cihazlar için gelişmiş bir Photoshop
Şirket kararlı sürüm için belirli bir tarih vermese de, beta kayıtlarının başlaması bu sürenin çok da uzun olmayacağına işaret ediyor. Eğer siz de iPad için Adobe Photoshop'un beta sürümünü indirmek ve uygulamayı denemek istiyorsanız buraya tıklayıp başvuru formunu doldurarak şansınızı deneyebilirsiniz.Adobe, Photoshop'un iPad sürümü için: "Gerçek Photoshop iPad'e geliyor. Bilinen tüm masaüstü araçlarınız ve iş akışlarınıza kadar parmaklarınızın ucunda. Katmanlar? Hepsi burada. Çözünürlük? Fark yok. Masaüstünüzde veya dağın tepesinde çalışıyor olsanız da PSD'leriniz tamamen aynı." ifadelerini kullanıyor. Uygulamanın fiyatlandırması konusunda ise herhangi bir bilgi verilmiş değil.
https://9to5mac.com/2019/05/13/photoshop-for-ipad-beta/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha öncede bir çok basit versiyonu oldu aslında ama bu tam teşekküllü.
Fakat şöyle bir durum var ipad proda kalem kullanıp PS de çalışmak keyifli olabilir ama benzer en azından kech için çok daha pratik ve güzel uydulamalar var. Bunun dışında sona özellikle 2 yılda ki updateler çok kötü idi yani ctrl+z hariç transform bile saçma bir hal aldı. Tabi artık dünya dijitale döndüğü için artık bu hamlenin gelmesi de kaçınılmaz oldu hemen çizip yada bir şeyler yapıp paylaşmak için. Yenilik güzeldir ne diyelim.