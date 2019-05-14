iPad için Adobe Photohop beta kayıtları başladı

Adobe Photoshop'un bazı versiyonları mobil cihazlarda kullanılıyor olsa da, masaüstü sürümüyle karşılaştırıldığında zayıf kaldığı bir gerçek. Ancak geçtiğimiz yıl Adobe, gerçek bir Photoshop uygulamasının iPad'e geleceğini açıklamıştı. Uygulamanın beta kayıtları başlamış durumda.

Mobil cihazlar için gelişmiş bir Photoshop

beta kayıtlarının başlaması bu sürenin çok da uzun olmayacağına işaret ediyor. Eğer siz de iPad için Adobe Photoshop'un beta sürümünü indirmek ve uygulamayı denemek istiyorsanız buraya tıklayıp başvuru formunu doldurarak şansınızı deneyebilirsiniz. Şirket kararlı sürüm için belirli bir tarih vermese de,başlaması bu sürenin çok da uzun olmayacağına işaret ediyor. Eğer siz de iPad için'un beta sürümünü indirmek ve uygulamayı denemek istiyorsanızbaşvuru formunu doldurarak şansınızı deneyebilirsiniz.

https://9to5mac.com/2019/05/13/photoshop-for-ipad-beta/

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Adobe, Photoshop'uniçin: "Gerçek Photoshop iPad'e geliyor. Bilinen tüm masaüstü araçlarınız ve iş akışlarınıza kadar parmaklarınızın ucunda. Katmanlar? Hepsi burada. Çözünürlük? Fark yok. Masaüstünüzde veya dağın tepesinde çalışıyor olsanız da PSD'leriniz tamamen aynı." ifadelerini kullanıyor. Uygulamanınkonusunda ise herhangi bir bilgi verilmiş değil.