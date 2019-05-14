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iPad için Adobe Photohop beta kayıtları başladı

Dünyanın en iyi grafik yazılımlarından biri olarak gösterilern Photoshop, mobil cihazlarda kısıtlı imkanlar sunuyordu. Ancak uygulamanın iPad versiyonu bu durumu değiştirebilir.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
2,1b
1
7
iPad
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Adobe Photoshop'un bazı versiyonları mobil cihazlarda kullanılıyor olsa da, masaüstü sürümüyle karşılaştırıldığında zayıf kaldığı bir gerçek. Ancak geçtiğimiz yıl Adobe, gerçek bir Photoshop uygulamasının iPad'e geleceğini açıklamıştı. Uygulamanın beta kayıtları başlamış durumda.

Mobil cihazlar için gelişmiş bir Photoshop

Şirket kararlı sürüm için belirli bir tarih vermese de, beta kayıtlarının başlaması bu sürenin çok da uzun olmayacağına işaret ediyor. Eğer siz de iPad için Adobe Photoshop'un beta sürümünü indirmek ve uygulamayı denemek istiyorsanız buraya tıklayıp başvuru formunu doldurarak şansınızı deneyebilirsiniz.
Adobe, Photoshop'un iPad sürümü için: "Gerçek Photoshop iPad'e geliyor. Bilinen tüm masaüstü araçlarınız ve iş akışlarınıza kadar parmaklarınızın ucunda. Katmanlar? Hepsi burada. Çözünürlük? Fark yok. Masaüstünüzde veya dağın tepesinde çalışıyor olsanız da PSD'leriniz tamamen aynı." ifadelerini kullanıyor. Uygulamanın fiyatlandırması konusunda ise herhangi bir bilgi verilmiş değil.

https://9to5mac.com/2019/05/13/photoshop-for-ipad-beta/ Yorum Yaz
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MustafaC53 3 hf.
Aylık ödeme sistemine geçtikleri için, uzun vadede adobe müşteri kaybedecek. Alternatif programlar umarım daha çok kullanıcıya erişir ve adobenin bu kullanıcıları zorlayan fiyat politikasını vazgeçmesine neden olur.
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Pizza Steve 3 hf. MustafaC53
Photoshop alanında tekel oldu. Başka adobe programlarında alternatif var ama photoshopta kullanıcı kaybetmezler. Çünkü alternatifi yok.
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mementopolis 3 hf. MustafaC53
Bundan dolayi Affinity isimli harika bir Photoshop Alternatifi ortaya ciki.
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Escapetolife 3 hf.
İllüstratörler, pc-mac + photoshop ikisilisini bırakıp ipad pro + procreate'e geçmeye başladı son 1-2 yıldır. Ciddi bir geçiş var adobe'nin bu adımı çok önceden atması gerekirdi. Tabi yine de tek sefer procrete almak mı yoksa her ay adobeye para vermek mi durumu var bu açıdan procreate yine avantajlı photoshop'u bırakmayı göze alanlar için.
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grafiker 3 hf.
Başlıkta yanlışlık var diyip yazıma başlıyayım.
Daha öncede bir çok basit versiyonu oldu aslında ama bu tam teşekküllü.
Fakat şöyle bir durum var ipad proda kalem kullanıp PS de çalışmak keyifli olabilir ama benzer en azından kech için çok daha pratik ve güzel uydulamalar var. Bunun dışında sona özellikle 2 yılda ki updateler çok kötü idi yani ctrl+z hariç transform bile saçma bir hal aldı. Tabi artık dünya dijitale döndüğü için artık bu hamlenin gelmesi de kaçınılmaz oldu hemen çizip yada bir şeyler yapıp paylaşmak için. Yenilik güzeldir ne diyelim.
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