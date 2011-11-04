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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, C3 Technologies firmasını satın aldı, iOS Maps yakında olabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,9b
1
42
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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2007'de ilk iPhone tanıtıldığından bu yana iOS cihazları Google Maps tabanlı Apple harita hizmetini kullanıyor. Apple diğer teknolojilerinde olduğu gibi harita hizmetinde de bir üst seviyeye çıkmak için çalışmalarına devam ediyor.

Apple 2009 yılında kendi harita yazılım şirketi PlaceBase'i faaliyete geçirmişti. Çalışmaları desteklemek için 3D haritalama firması Poly9'u bünyesine katan Apple, şimdi de diğer bir 3D haritalama firması C3 Technologies'i de bünyesine kattı. Bir kaç ay önce firmanın satıldığı ortaya çıkmış ancak alıcısı bulunamamıştı.

İsveç kaynaklı firmanın başkanı, teknoloji şefi ve ürün şefi Apple iOS geliştirme ekibine katıldı. C3 Technologies firması füze hedefleme sistemini temel alan 3D detaylı haritalar geliştiriyor. Gezici kameralar 3D olarak binaları, evleri ve ağaç gibi küçük objeleri haritalayabiliyor.

Firma daha önce Saab otomotiv üreticisine ait bir yan şirketti. Daha sonra ayrılarak yoluna bağımsız devam etti.

Apple ile Google arasında harita hizmetinin bir süre daha kullanılması konusunda anlaşma yapılmıştı ancak görünen o ki Apple bu ortalıktan kopmak istiyor. Apple ileride iPhone kullanıcılarına daha kesin trafik bilgileri sunmak için veriler toplamaya da devam ediyor. Muhtemel bir iOS 6 sürümünde yeni harita hizmetini görebiliriz.
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ayzer 8 yıl
HA HA HA
ayfon elma çeğirdeği mi kullanıyor??
elma konuşma diyorsun kalkıp zırt zorttan bahsediyorsun...elmacıklar başka birşey bilmez mi yahu??
çin malı dandik 100 tllik telefonlarda da 2 kamera var...ne farkı var diye soruyorum?? hiçbiriniz cevap veremiyorsunuz? sizin züppııırrr telefonunuz 3000 tl..en pahalı ilk telefon di mi ? kullanın kullanın...
bir gün bir bakmışsınız kullanıldığınız kafanıza dank edecek..."kafanıza dank edecek" deyimi elmanın değil değil mi? neme lazım patent davası açar sonra??? ha ha ha ha...demek elma çeğirdeğini kullanıyor vuuuuhahahaha..
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Guest-F8946C419 8 yıl ayzer
ayzer

HA HA HA

ayfon elma çeğirdeği mi kullanıyor??

elma konuşma diyorsun kalkıp zırt zorttan bahsediyorsun...elmacıklar başka birşey bilmez mi yahu??

çin malı dandik 100 tllik telefonlarda da 2 kamera var...ne farkı var diye soruyorum?? hiçbiriniz cevap veremiyorsunuz? sizin züppııırrr telefonunuz 3000 tl..en pahalı ilk telefon di mi ? kullanın kullanın...

bir gün bir bakmışsınız kullanıldığınız kafanıza dank edecek..."kafanıza dank edecek" deyimi elmanın değil değil mi? neme lazım patent davası açar sonra??? ha ha ha ha...demek elma çeğirdeğini kullanıyor vuuuuhahahaha..



Elma bağırsaklara iyi gelir derler ama senin ihtiyacın olan elma değil, balık yağı.
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ayzer 8 yıl
artık ata demirer
eyvah eyvahı çekmesin
eyvah eyvah 1 de ilk kez tuşsuz telefonu buldu
eyvah eyvah 2 de ilk kez video oynatan cihazı buldu
eyvah eyvah 3 te ilk kez 2 kamerası bulunan görüntüsüz görüşmeyi buldu
eyvah eyvah 4 te ilk kez sesli komuttan anlayan telefonu buldu
eyvah eyvah 5 te de tarihte ilk kez harita kullanan telefonu bulur
aman diyiyim artık çekilmez elmacıklar...
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mbsahan 8 yıl
engurlu
deniz c
engurlu YANDIK valla..Simdide haritayi biz bulduk demeye baslayacaklar...
Büyüyüp para kazanmaya başlayınca seninde bir iPhoneun olacak.
Bunlardanmi bahsediosun kardes..gel birini hediye edeyim :))
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kapak olmus :)
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nkaplan 8 yıl mbsahan
mbsahan

engurlu

deniz c
engurlu YANDIK valla..Simdide haritayi biz bulduk demeye baslayacaklar...
Büyüyüp para kazanmaya başlayınca seninde bir iPhoneun olacak.
Bunlardanmi bahsediosun kardes..gel birini hediye edeyim :))
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


kapak olmus :)

saglam kapak olmus
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OvernightSensation 8 yıl
engurlu
YANDIK valla..Simdide haritayi biz bulduk demeye baslayacaklar...

bende apple çok sevmiyorum çocukça eleştirmekten ziyade daha mantıklı ve kanıtlı bir açıklama yaparsanız daha iyi olur diye düşünüyorum.
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alpa07 8 yıl
parayla satar onu apple
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OvernightSensation 8 yıl
apple'i gerçekten sevmiyorum ama son zamanlarda çok hoşuma gidiyor yapmaya çalıştıkları her zaman farklı bir teknoloji peşinde ve ilkler peşinde.
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sahoron 8 yıl
Bugün bir telefon alacak olursam Samsung Lg Motorola HTC Sony Ericson ve Apple var ama bu ilk 5li bana herhangi bir çinli firmanın dahi yapabildigi özellikte bir tel verecek yani olacak olan işlemci fazla, ekran daha iyi hafıza fazla olması gibi. Hic birinin farkı yok apple dışında. Apple i sevmeyebilirsiniz ama en adam akıllı ve tek telefon üreticisi. Apple kalitesi kamera, batarya, vs de degildir. Yeniliklerdedir kalitesi. Htc yeni kulaklıklar ile fark yaratma peşinde umarım hemen durmazlar
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khaos 8 yıl
objektif habercilik(!)
"Apple diğer teknolojilerinde olduğu gibi harita hizmetinde de bir üst seviyeye çıkmak için çalışmalarına devam ediyor"
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Vipracing 8 yıl
Street view un hormonlusu bu
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sinuhe.s 8 yıl
mobile.donanimhaber.com/...

Kitliyin konuyu bakim

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