Apple, C3 Technologies firmasını satın aldı, iOS Maps yakında olabilir

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2007'de ilk iPhone tanıtıldığından bu yana iOS cihazları Google Maps tabanlı Apple harita hizmetini kullanıyor. Apple diğer teknolojilerinde olduğu gibi harita hizmetinde de bir üst seviyeye çıkmak için çalışmalarına devam ediyor.Apple 2009 yılında kendi harita yazılım şirketi PlaceBase'i faaliyete geçirmişti. Çalışmaları desteklemek için 3D haritalama firması Poly9'u bünyesine katan Apple, şimdi de diğer bir 3D haritalama firması C3 Technologies'i de bünyesine kattı. Bir kaç ay önce firmanın satıldığı ortaya çıkmış ancak alıcısı bulunamamıştı.İsveç kaynaklı firmanın başkanı, teknoloji şefi ve ürün şefi Apple iOS geliştirme ekibine katıldı. C3 Technologies firması füze hedefleme sistemini temel alan 3D detaylı haritalar geliştiriyor. Gezici kameralar 3D olarak binaları, evleri ve ağaç gibi küçük objeleri haritalayabiliyor.Firma daha önce Saab otomotiv üreticisine ait bir yan şirketti. Daha sonra ayrılarak yoluna bağımsız devam etti.Apple ile Google arasında harita hizmetinin bir süre daha kullanılması konusunda anlaşma yapılmıştı ancak görünen o ki Apple bu ortalıktan kopmak istiyor. Apple ileride iPhone kullanıcılarına daha kesin trafik bilgileri sunmak için veriler toplamaya da devam ediyor. Muhtemel bir iOS 6 sürümünde yeni harita hizmetini görebiliriz.