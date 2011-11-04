Apple, C3 Technologies firmasını satın aldı, iOS Maps yakında olabilir

Haber Editörü
2007'de ilk iPhone tanıtıldığından bu yana iOS cihazları Google Maps tabanlı Apple harita hizmetini kullanıyor. Apple diğer teknolojilerinde olduğu gibi harita hizmetinde de bir üst seviyeye çıkmak için çalışmalarına devam ediyor.
Apple 2009 yılında kendi harita yazılım şirketi PlaceBase'i faaliyete geçirmişti. Çalışmaları desteklemek için 3D haritalama firması Poly9'u bünyesine katan Apple, şimdi de diğer bir 3D haritalama firması C3 Technologies'i de bünyesine kattı. Bir kaç ay önce firmanın satıldığı ortaya çıkmış ancak alıcısı bulunamamıştı.
İsveç kaynaklı firmanın başkanı, teknoloji şefi ve ürün şefi Apple iOS geliştirme ekibine katıldı. C3 Technologies firması füze hedefleme sistemini temel alan 3D detaylı haritalar geliştiriyor. Gezici kameralar 3D olarak binaları, evleri ve ağaç gibi küçük objeleri haritalayabiliyor.
Firma daha önce Saab otomotiv üreticisine ait bir yan şirketti. Daha sonra ayrılarak yoluna bağımsız devam etti.
Apple ile Google arasında harita hizmetinin bir süre daha kullanılması konusunda anlaşma yapılmıştı ancak görünen o ki Apple bu ortalıktan kopmak istiyor. Apple ileride iPhone kullanıcılarına daha kesin trafik bilgileri sunmak için veriler toplamaya da devam ediyor. Muhtemel bir iOS 6 sürümünde yeni harita hizmetini görebiliriz.
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ayfon elma çeğirdeği mi kullanıyor??
elma konuşma diyorsun kalkıp zırt zorttan bahsediyorsun...elmacıklar başka birşey bilmez mi yahu??
çin malı dandik 100 tllik telefonlarda da 2 kamera var...ne farkı var diye soruyorum?? hiçbiriniz cevap veremiyorsunuz? sizin züppııırrr telefonunuz 3000 tl..en pahalı ilk telefon di mi ? kullanın kullanın...
bir gün bir bakmışsınız kullanıldığınız kafanıza dank edecek..."kafanıza dank edecek" deyimi elmanın değil değil mi? neme lazım patent davası açar sonra??? ha ha ha ha...demek elma çeğirdeğini kullanıyor vuuuuhahahaha..
Elma bağırsaklara iyi gelir derler ama senin ihtiyacın olan elma değil, balık yağı.
eyvah eyvahı çekmesin
eyvah eyvah 1 de ilk kez tuşsuz telefonu buldu
eyvah eyvah 2 de ilk kez video oynatan cihazı buldu
eyvah eyvah 3 te ilk kez 2 kamerası bulunan görüntüsüz görüşmeyi buldu
eyvah eyvah 4 te ilk kez sesli komuttan anlayan telefonu buldu
eyvah eyvah 5 te de tarihte ilk kez harita kullanan telefonu bulur
aman diyiyim artık çekilmez elmacıklar...
kapak olmus :)
saglam kapak olmus
bende apple çok sevmiyorum çocukça eleştirmekten ziyade daha mantıklı ve kanıtlı bir açıklama yaparsanız daha iyi olur diye düşünüyorum.
"Apple diğer teknolojilerinde olduğu gibi harita hizmetinde de bir üst seviyeye çıkmak için çalışmalarına devam ediyor"
Kitliyin konuyu bakim