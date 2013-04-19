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Apple, Camera Raw v4.05 güncellemesini yayınladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple, Camera Raw v4.05 güncellemesini yayınladı
Apple'ın MacOS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında, ön izleme aracı ya da Aperture v3.4,  iPhoto v9.4 ve üstü programlarda farklı fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan veren Camera Raw'ın, yeni güncellemesi yayınlandı.
Apple tarafından yapılan Camera Raw v4.05 güncellemesi ile Fujifilm'in X-Trans sensör teknolojisine sahip X20, X100S, X-E1 ve X-Pro1 fotoğraf makinelerine destek verilmeye başlanmış durumda. Yayınlanan 6.02 MB boyutundaki yeni v4.05 güncellemesine, buradan ulaşabilirsiniz.



http://support.apple.com/downloads/ Yorum Yaz
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145tr 6 yıl
Dün aksam güncellemeyi yaptim.
Gerci Snow Leopard almak zorunda kaldim ama neyse.

Güncelleme yalnizca osx 10.7.5 ve uzeri isletim sistemleriyle uyumlu. 10.8.3 e güncelleyip, Aperture 3.4 gectikten sonra Camera Raw güncellendi.

Xtrans raw conversion su an cok rahatladi. Ve de iyi sonuclar cikartti diyebilirim.
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Zenci Forvet 6 yıl

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mericbey 6 yıl
Hocam çok gerekli bir program mı tam olarak neye yarar bu program ?
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145tr 6 yıl
Süper bir haber Sharks.
Dün aksam baktim güncelleme cikmis mi diye.
Haftasonu icin ilac gibi geldi. Cektiklerimi düzgünce isleyebilirim.
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