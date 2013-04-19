Apple, Camera Raw v4.05 güncellemesini yayınladı

Haber Editörü
Apple'ın MacOS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında, ön izleme aracı ya da Aperture v3.4, iPhoto v9.4 ve üstü programlarda farklı fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan veren Camera Raw'ın, yeni güncellemesi yayınlandı.
Apple tarafından yapılan Camera Raw v4.05 güncellemesi ile Fujifilm'in X-Trans sensör teknolojisine sahip X20, X100S, X-E1 ve X-Pro1 fotoğraf makinelerine destek verilmeye başlanmış durumda. Yayınlanan 6.02 MB boyutundaki yeni v4.05 güncellemesine, buradan ulaşabilirsiniz.
http://support.apple.com/downloads/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerci Snow Leopard almak zorunda kaldim ama neyse.
Güncelleme yalnizca osx 10.7.5 ve uzeri isletim sistemleriyle uyumlu. 10.8.3 e güncelleyip, Aperture 3.4 gectikten sonra Camera Raw güncellendi.
Xtrans raw conversion su an cok rahatladi. Ve de iyi sonuclar cikartti diyebilirim.
Dün aksam baktim güncelleme cikmis mi diye.
Haftasonu icin ilac gibi geldi. Cektiklerimi düzgünce isleyebilirim.