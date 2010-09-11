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Apple, FaceTime'lı 2.Nesil iPad'in testlerine başladı ?

8 yıl
14,1b
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19
iPad
Shady
Haber Editörü
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Yeni nesil iPhone, iPod Touch derken firmanın en güçlü silahlarından olan iPad'in yeni nesili hakkındaki güçlü bilgiler gelmeye firmaya yakın kaynaklar tarafından gelmeye başladı.

Mac dünyasının en güçlü yayın organlarınan AppleInsider'ın firmaya çok yakın kaynağına dayandırdığı son haberine göre Apple, 4.Nesil iPhone ile start verdiği ve son olarak 4.Nesil iPod Touch'la buluşturduğu FaceTime destekli 2.Nesil iPad'in testlerine bir süre önce başladı.

Geçtiğimiz sene Ocak ayında tanıtılan ve Nisan ayında kullanıcıyla buluşan iPad'in varisinin yıl sonu ya da 2011'in ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.


<a href="http://www.appleinsider.com/articles/10/09/10/apple_to_move_aggressively_on_facetime_camera_equipped_ipads.html">AppleInsider</a> Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
Retina ekran gelirse çözünürlüğü 2048x1536 olur ama daha değil.
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Batuist 8 yıl
en azından ekstra hafıza slotu yerleştirsinler.. yoksa hangi bir özelliğini geliştireceklerki.. yani 2.neslin artısı ne olcak..
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A_R_D_A 8 yıl
belki arkaya kamerada koyabilirler ama %90 facetime koyacaklar gibime geliyor
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DH Misafiri 8 yıl
Ipod u sync ediyorum yazan yazı aynen şu "Your iPod software is up to date. iTunes will automatically check for an update again on 13.09.2014" yani 2014 e kadar güncelleme yok mu :p :p Cihaz : ipod touch 2nd gen & ios 4.1
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ulwi 8 yıl
ilk versiyonu alamadik maddi durumlar nedeni ile , umarim 2. versiyonu alabiliriz. ilk versiyonu elektronik magazalarinda denedim , gercekten cok hizli ve guzel bir cihaz, belki biraz agir ama yinede cok etkilendigimden pek eksi gibi gelmedi . inceledigim ortamda isik cok oldugundan ekran parlakligi en sonda olmasina ragmen yeterince parlak gelmedi bana . umarim 2. versiyonda daha parlak bir ekran kullanirlar. retina ekranin ipad e uyarlanmis versiyonu olursa cok iyi olur mesela. ram konusundada iphone 4 deki gibi 512 degil 1 gb lik bir ram kullanmalarini isterdim . ipad de cozunurluk daha buyuk oldugundan programlarin boyutu vs daha buyuk oluyor iphone a göre o nedenle ram miktari ne kadar fazla olursa coklu uygulamalarda cihaz o kadar az kasar. islemci konusunda bir gelisme yapacaklarini pek dusunmuyorum. cunku bence yapsa yapsalar 2 cekirdekli samsung arm 9 tabanli islemciden koyabilirler ama oda gelistirip koymalari bence 2012 ye sarkar. iphone 4 kadar bir kamera koysalar yeterli olacaktir tabi flashli . ipod touch gibi flashsiz bir kamera umarim koymazlar. facetime icin ön kamerada zaten garanti olacaktir ama umarim vga cozunurlukte bir kamera olmaz . en azindan ekran cozunurlugu ile ayni derecede olsun ki on kamerayi actigimizda kalitesi yuksek gozuksun. pil konusundada bir devrim daha yaparlarsa hic fena olmaz. en azindan birde sd kart okuyucusu koyarlarsa cok iyi olur veya bir usb giriside olabilir. fotograf makinasindan fotolari aktardigimizda surekli aparat tasimak zorunda kalmayiz. son olarakda 16 32 64 gb gibi rakamlar ipad gibi bir cihaz icin cok komik rakamlar en az 160 320 500 gb lik modeller cikarilmali.bunun icin nasil bir teknoloji kullanacaklar ondan emin degilim tabi.
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canberx 8 yıl
adamlar dur durak bilmiyor :D şu apple olmasa biz ne yapardık acaba :D
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ahmetjanx 8 yıl
en basit cevap: Zengin olurduk.
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