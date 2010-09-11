Apple, FaceTime'lı 2.Nesil iPad'in testlerine başladı ?

Yeni nesil iPhone, iPod Touch derken firmanın en güçlü silahlarından olan iPad'in yeni nesili hakkındaki güçlü bilgiler gelmeye firmaya yakın kaynaklar tarafından gelmeye başladı.

Mac dünyasının en güçlü yayın organlarınan AppleInsider'ın firmaya çok yakın kaynağına dayandırdığı son haberine göre Apple, 4.Nesil iPhone ile start verdiği ve son olarak 4.Nesil iPod Touch'la buluşturduğu FaceTime destekli 2.Nesil iPad'in testlerine bir süre önce başladı.

Geçtiğimiz sene Ocak ayında tanıtılan ve Nisan ayında kullanıcıyla buluşan iPad'in varisinin yıl sonu ya da 2011'in ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.

<a href="http://www.appleinsider.com/articles/10/09/10/apple_to_move_aggressively_on_facetime_camera_equipped_ipads.html">AppleInsider</a>