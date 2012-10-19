Apple, Facebook'a komşu oluyor

iTunes Match, iCloud gibi bulut servislerinin yaygınlaşmasıyla birlikte hızla veri merkezlerine yatırım yapmaya başlayan Apple, Oregon bölgesine kuracağı yeni veri merkezinin yapımına başladı. Apple, veri merkezinin yapımının ilk aşamasında 68 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Apple'ın 150 milyonu bulan iCloud kullanıcılarının isteklerini rahatlıkla karşılayacak olan yeni tesis, tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Bu sayede karbon salınımı büyük ölçüde azalacak olan tesise ilk aşamada arazi yapısı uygun hale getirilerek iki veri odasına sahiplik yapacak bina inşaa edilecek. Arazi çalışmalarını sürdüren Apple, ikinci aşamada ise tesise on dört veri odası daha kazandıracak olan ikinci binayı inşaa edecek.

Apple'ın yeni veri merkezi için seçtiği Prineville, Oregon'da Facebook'un da veri merkezi bulunuyor.