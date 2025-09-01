OpenAI’dan Hindistan’a dev veri merkezi hamlesi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanındaki yatırımlarını hızla büyüten OpenAI, Hindistan’da en az 1 gigavat (GW) kapasiteye sahip dev bir veri merkezi kurmayı hedefliyor. Bu adımın, şirketin Asya’daki en büyük hamlelerinden birisi olacağı belirtiliyor.

Şirketin planına yakın kaynaklara göre OpenAI, veri merkezi için yerel ortaklarla görüşüyor. Gerçekleşmesi halinde bu tesis, Hindistan’daki en büyük veri merkezlerinden biri olacak. Microsoft ve Google gibi teknoloji devlerinin yanı sıra Asya’nın en zengin iş insanlarından bazıları da ülkede benzer yatırımlar yapmış durumda.

OpenAI’ın Hindistan ilgisi artıyor

Veri merkezinin tam yeri ve açılış takvimi henüz netleşmiş değil. Ancak CEO Sam Altman’ın bu ay yapacağı Hindistan ziyareti sırasında projeyi duyurabileceği konuşuluyor. Hatta Altman, geçtiğimiz ay Hindistan'daki ilk ofislerini de açacaklarını açıklamış ve “Hindistan'da yapay zekanın benimsenmesi inanılmaz bir şekilde gerçekleşti. ChatGPT kullanıcıları geçtiğimiz yıl 4 kat arttı. Hindistan'a daha fazla yatırım yapmaktan heyecan duyuyoruz” demişti. Ayrıca daha fazla kullanıcı çekmek için ülkede aylık 5 dolarlık özel bir abonelik planı başlatılmıştı.

Öte yandan OpenAI, son dönemde küresel ölçekte Stargate markası altında büyük bir altyapı atağı başlatmış durumda. Şirket ayrıca, demokratik değerlere dayalı yapay zeka altyapısı kurmayı hedefleyen “OpenAI for Countries” girişimi kapsamında 30’dan fazla ülke ile temas halinde. Dolayısıyla Hindistan’da kurulacak tesis, kullanıcıların verilerinin yurt dışına aktarılmasına yönelik kaygıları da girecek. OpenAI ayrıca, Hindistan hükümetinin 1,2 milyar dolarlık IndiaAI Misyonu kapsamında yerel dil modelleri geliştirmeyi de taahhüt ediyor.

