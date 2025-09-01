Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI’dan Hindistan’a dev veri merkezi hamlesi

    OpenAI, Hindistan’da en az 1 gigavat kapasiteli dev bir veri merkezi kurmayı planlıyor. Proje, ülke içi veri işleme ve yapay zeka altyapısında yeni bir dönemin habercisi olacak.

    OpenAI’dan Hindistan’a dev veri merkezi hamlesi Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanındaki yatırımlarını hızla büyüten OpenAI, Hindistan’da en az 1 gigavat (GW) kapasiteye sahip dev bir veri merkezi kurmayı hedefliyor. Bu adımın, şirketin Asya’daki en büyük hamlelerinden birisi olacağı belirtiliyor.

    Şirketin planına yakın kaynaklara göre OpenAI, veri merkezi için yerel ortaklarla görüşüyor. Gerçekleşmesi halinde bu tesis, Hindistan’daki en büyük veri merkezlerinden biri olacak. Microsoft ve Google gibi teknoloji devlerinin yanı sıra Asya’nın en zengin iş insanlarından bazıları da ülkede benzer yatırımlar yapmış durumda.

    OpenAI’ın Hindistan ilgisi artıyor

    Veri merkezinin tam yeri ve açılış takvimi henüz netleşmiş değil. Ancak CEO Sam Altman’ın bu ay yapacağı Hindistan ziyareti sırasında projeyi duyurabileceği konuşuluyor. Hatta Altman, geçtiğimiz ay Hindistan'daki ilk ofislerini de açacaklarını açıklamış ve “Hindistan'da yapay zekanın benimsenmesi inanılmaz bir şekilde gerçekleşti. ChatGPT kullanıcıları geçtiğimiz yıl 4 kat arttı. Hindistan'a daha fazla yatırım yapmaktan heyecan duyuyoruz demişti. Ayrıca daha fazla kullanıcı çekmek için ülkede aylık 5 dolarlık özel bir abonelik planı başlatılmıştı.

    Öte yandan OpenAI, son dönemde küresel ölçekte Stargate markası altında büyük bir altyapı atağı başlatmış durumda. Şirket ayrıca, demokratik değerlere dayalı yapay zeka altyapısı kurmayı hedefleyen “OpenAI for Countries” girişimi kapsamında 30’dan fazla ülke ile temas halinde. Dolayısıyla Hindistan’da kurulacak tesis, kullanıcıların verilerinin yurt dışına aktarılmasına yönelik kaygıları da girecek. OpenAI ayrıca, Hindistan hükümetinin 1,2 milyar dolarlık IndiaAI Misyonu kapsamında yerel dil modelleri geliştirmeyi de taahhüt ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 1 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    15 yaşındaki erkek çocuğa ne hediye alınır en iyi kaçak maç siteleri en hafif viski honda accord yorum eve yusufçuk girmesi ne anlama gelir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15-FC0000NT
    HP 15-FC0000NT
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum