Apple, Galaxy serisi cihazların AB ülkelerinde satışlarının durdurulması için yargıya başvurdu

Alman mahkemesinin Galaxy Tab 10.1'in Avrupa Birliği ülkelerinde ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasından sonra Apple, hukuksal girişimlerine hız veriyor. Cupertino'lu adalet ile özdeşleşen Lahey, Hollanda'da yaptığı başvuruda aralarında Galaxy SII'nin de bulunduğu Galaxy serisinin bütün cihazlarının Avrupa'da satışına ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etti.
Apple hazırladığı dilekçede bahsi geçen cihazların ( Galaxy Ace, Galaxy S, Galaxy SII, Galaxy Tab 7, Galaxy Tab 10.1, Gio, Nexus, 551, Europa, Apollo ve Mini) bir veya birden fazla patenti ihlal ettiği vurgusu yaparken; Samsung'a gönderdiği mektupta kendi iş ortaklarını (distribitörleri ve satış kanalları), Galaxy ürünlerini stoklamaya/satmaya ya da sunmaya devam ettikleri sürece Apple'ın fikri haklarını ihlal suçu işlemiş olacaklarını bildirmesini ve 14 gün içerisinde buna son vermelerini talep ediyor.
15 Eylül tarihinde Lahey'de görüşülecek olan Apple'ın talebi, yargıçlar tarafından haklı bulunması halinde, 13 Ekim'den sonra kararın etkilerinin pazarda görülmesi bekleniyor.
Apple, Samsung'un Galaxy serisi cihazlarda "taklitçilik" yaptığını iddia ediyor.
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1- Akıllı telefonlar çıktığından beri, telefonların birçoğu birbirine benzer oldu. Telefondan çok anlamayan birisi, Apple ve HTC'nin telefonlarını bile ayıramaz. Bu anlamda SE daha öngün bence.
2- Dünyanın neresinde görülmüş bu tarz basit sebepler yüzünden satışı engelletmek.
3- Madem taklit ediğildiğini düşünüyorsun, onun için dava aç, satış engelletmek de nedir?
4- 17 yıldır macintosh kullanıyorum ve Apple'ın para kazanma hırsı sebebiyle özellikle de son yıllarda malzemeden ne kadar çaldığını, kaliteyi ne kadar düşürdüğünü ve dolayısıyla da bu süreci iyi biliyorum.
5- Acaba Samsung bu telefonu bu kadar iyi bir alet yapmamış olsaydı, Apple yine de dava açar mıydı? Bence açmazdı.
Olay sadece kıldan-tüyden sebeplerle rakiplerini sindirmeye çalışması ve tekel olmaya çalışmasıdır ki bu sadece bu alanda değildir. 90'lı yılların sonlarına doğru, klon macintoshlara panent vermişti Apple. Baktı ki bu firmaların ürettiği macintoshlar Apple'ın maclerinden daha fazla rağmet görmeye başladı (daha hızlı, özellikli ve ileri teknoloji sebebiyle), bir anda tek taraflı olarak feshetti sözleşmelerini, üstelik hepsinin birden. Neden, çünkü tek macintoshu kendisi satmak istemesinden. Apple yazılım olarak gerçekten eşsiz bir firma sayılabilir, ancak donanım olarak da bir o kadar kötüdür. Eski teknolojileri bize güzel tasarım ve iyi yazılımlarla fahiş fiyatlara satan kazıkçı bir firmadır Apple. Siz şu an düşünebiliyor musunuz PC'lerin tek bir firma tarafından satıldığını, ne kadar pahalı olurdu öyle değil mi? Eğer macintoshlar da farklı farklı firmalar tarafından üretilse, çok daha ucuzlayacak ve bu biz kullanıcıların lehine olacaktır.
Macintoshları macintosh yapan üzerindeki Apple logosu değil, üzerindeki Mac OS X sistemidir.
Araştırın: Power Computing, Umax ve Motorola klon macintoshlar.
HTC ve Sony Ericsson bu konuda fazlasıyla özgün
Iphone ların çıkış tarihleri
9 Haziran 2008 Iphone 3G
19 Haziran 2009 Iphone 3GS
24 Haziran 2010 Iphone 4
Görüldüğü gibi Apple klasik olarak Haziran ayında tanıtım gecesi vs yapar ve hemen telefon piyasaya sürülür.
Şimdi gelelim soruya Yıl 2011, Haziran ayından nerdeyse 3 ay geçmiş durumda, Apple yeni model Iphone unu acaba neden çıkarmadı? Bunda donanımının modele göre %30 - %60 arasındaki kısmını sağlayan Samsung un kendisine karşı bir donanım sağlamama veya geciktirme gibi bir tavrı mı etkin oldu?
Her yıl Haziran ayında tanıtır çıkarır diye övünen Fanlar buna bir bahane bulsunlar bakalım. Ama meselenin özü bu ve davalar bu nedenle hızlanmış durumda.
Kolay Gelsin