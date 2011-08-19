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Apple, Galaxy serisi cihazların AB ülkelerinde satışlarının durdurulması için yargıya başvurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,9b
1
69
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, Galaxy serisi cihazların AB ülkelerinde satışlarının durdurulması için yargıya başvurdu
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Alman mahkemesinin Galaxy Tab 10.1'in Avrupa Birliği ülkelerinde ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasından sonra Apple, hukuksal girişimlerine hız veriyor. Cupertino'lu adalet ile özdeşleşen Lahey, Hollanda'da yaptığı başvuruda aralarında Galaxy SII'nin de bulunduğu Galaxy serisinin bütün cihazlarının Avrupa'da satışına ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etti.

Apple hazırladığı dilekçede bahsi geçen cihazların ( Galaxy Ace, Galaxy S, Galaxy SII, Galaxy Tab 7, Galaxy Tab 10.1, Gio, Nexus, 551, Europa, Apollo ve Mini) bir veya birden fazla patenti ihlal ettiği vurgusu yaparken; Samsung'a gönderdiği mektupta kendi iş ortaklarını (distribitörleri ve satış kanalları), Galaxy ürünlerini stoklamaya/satmaya ya da sunmaya devam ettikleri sürece Apple'ın fikri haklarını ihlal suçu işlemiş olacaklarını bildirmesini ve 14 gün içerisinde buna son vermelerini talep ediyor.

15 Eylül tarihinde Lahey'de görüşülecek olan Apple'ın talebi, yargıçlar tarafından haklı bulunması halinde, 13 Ekim'den sonra kararın etkilerinin pazarda görülmesi bekleniyor.

Apple, Galaxy serisi cihazların AB ülkelerinde satışlarının durdurulması için yargıya başvurdu
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Apple, Samsung'un Galaxy serisi cihazlarda "taklitçilik" yaptığını iddia ediyor.


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bocekgrafik 8 yıl en beğenilen
Şundan dolayı haksız oluyor:

1- Akıllı telefonlar çıktığından beri, telefonların birçoğu birbirine benzer oldu. Telefondan çok anlamayan birisi, Apple ve HTC'nin telefonlarını bile ayıramaz. Bu anlamda SE daha öngün bence.
2- Dünyanın neresinde görülmüş bu tarz basit sebepler yüzünden satışı engelletmek.
3- Madem taklit ediğildiğini düşünüyorsun, onun için dava aç, satış engelletmek de nedir?
4- 17 yıldır macintosh kullanıyorum ve Apple'ın para kazanma hırsı sebebiyle özellikle de son yıllarda malzemeden ne kadar çaldığını, kaliteyi ne kadar düşürdüğünü ve dolayısıyla da bu süreci iyi biliyorum.
5- Acaba Samsung bu telefonu bu kadar iyi bir alet yapmamış olsaydı, Apple yine de dava açar mıydı? Bence açmazdı.

Olay sadece kıldan-tüyden sebeplerle rakiplerini sindirmeye çalışması ve tekel olmaya çalışmasıdır ki bu sadece bu alanda değildir. 90'lı yılların sonlarına doğru, klon macintoshlara panent vermişti Apple. Baktı ki bu firmaların ürettiği macintoshlar Apple'ın maclerinden daha fazla rağmet görmeye başladı (daha hızlı, özellikli ve ileri teknoloji sebebiyle), bir anda tek taraflı olarak feshetti sözleşmelerini, üstelik hepsinin birden. Neden, çünkü tek macintoshu kendisi satmak istemesinden. Apple yazılım olarak gerçekten eşsiz bir firma sayılabilir, ancak donanım olarak da bir o kadar kötüdür. Eski teknolojileri bize güzel tasarım ve iyi yazılımlarla fahiş fiyatlara satan kazıkçı bir firmadır Apple. Siz şu an düşünebiliyor musunuz PC'lerin tek bir firma tarafından satıldığını, ne kadar pahalı olurdu öyle değil mi? Eğer macintoshlar da farklı farklı firmalar tarafından üretilse, çok daha ucuzlayacak ve bu biz kullanıcıların lehine olacaktır.

Macintoshları macintosh yapan üzerindeki Apple logosu değil, üzerindeki Mac OS X sistemidir.

Araştırın: Power Computing, Umax ve Motorola klon macintoshlar.
Şundan dolayı haksız oluyor:1- Akıllı telefonlar çıktığından beri, telefonların birçoğu birbirine benzer oldu. Telefondan çok anlamayan birisi, Apple...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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JohanCruyff14 8 yıl Bl00dyHell
Bl00dyHell

Apple Samsung'la baş edemeyince böyle bir yola başvurdu sanırım. Sırf tasarım benziyor diye dava açılır mı, telefon işte ne kadar farklı olabilir ki?


HTC ve Sony Ericsson bu konuda fazlasıyla özgün
Bl00dyHellApple Samsung'la baş edemeyince böyle bir yola başvurdu sanırım. Sırf tasarım benziyor diye dava açılır mı, telefon işte ne ka...
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aydink_1903 8 yıl
Bu davaların arkasında şu an bilinmeyen başka şeyler var. Birkaç örnek vereyim.

Iphone ların çıkış tarihleri

9 Haziran 2008 Iphone 3G
19 Haziran 2009 Iphone 3GS
24 Haziran 2010 Iphone 4

Görüldüğü gibi Apple klasik olarak Haziran ayında tanıtım gecesi vs yapar ve hemen telefon piyasaya sürülür.

Şimdi gelelim soruya Yıl 2011, Haziran ayından nerdeyse 3 ay geçmiş durumda, Apple yeni model Iphone unu acaba neden çıkarmadı? Bunda donanımının modele göre %30 - %60 arasındaki kısmını sağlayan Samsung un kendisine karşı bir donanım sağlamama veya geciktirme gibi bir tavrı mı etkin oldu?

Her yıl Haziran ayında tanıtır çıkarır diye övünen Fanlar buna bir bahane bulsunlar bakalım. Ama meselenin özü bu ve davalar bu nedenle hızlanmış durumda.

Kolay Gelsin
Bu davaların arkasında şu an bilinmeyen başka şeyler var. Birkaç örnek vereyim.Iphone ların çıkış tarihleri9 Haziran 2008 Iphone 3G...
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DH Misafiri 8 yıl
Apple samsung dan saglam tirsti hele galaxy s2 ile koptu adamin ekrani bile farkli ve apple i ezer bunu sap ile gosterdi .. Bence samsung un tek problemi ios gibi stabil bir isletim sisteminin olmamasi android iyi hosta.market falan cok daginik ya :( isletim sistemi de oyle gercekten guzel ama hicbiri ios. gibi degil o da bir gercek .. se nin tasarimladi her zman en iyisi bence :) iyi aksamlar herkese :)
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india_ipekyolu 8 yıl
Ben bu ay içerisinde AB den Gio alıcaktım. İyiki 13 Ekim miş. Konunun başını görünce bayağı korktum
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levis_mk 8 yıl
apple bunu yapiyorsa o zaman otomobil ureticileri birbirlerine girmesi lazim
cunku gunumuzdeki otomobillerin hepsi hemen hemen birbirine benziyor kendi siniflarina gore...
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Eric Cartman. 8 yıl
Apple'in gozunu resmen, "tekelcilik" hirsi burumus. Eskiden cok saygin firmaydilar, son zamanlarda da, cirkeflik yapmadan duramiyorlar.
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bogaban 8 yıl
Elma'nın bu konuda haksız olduğunu düşünüyorum. Çünkü Samsung yıllardan beri kendine özgü tasarım ve içerikle icatlar yapıyor. Elma burda gerçekten aç gözlülüğünü ortaya çıkarmış ve bencillik yapmış. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynayamaz...
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Pardus Linux 8 yıl
Apple'cılar yazmış, çizmiş yine yok SE ve HTC farklıymış Samsung direk taklit ediyormuş hatılatırım bu illet firma HTC ile de davalık...
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burosilin 8 yıl
apple her konuda haksız 551 konusunda haklı bende 551 kullanıcıyım klavyeli bir telefon ee tabi apple de yılda 50 tane klavyeli telefon üretiyor ya çok hatta çoooooooook haklı
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1 HiT u DowN 8 yıl
iphone farklı bir deneyim, sg2 nin çift çekirdekli falan filan olması bir şey ifade etmiyor.Bmw ile bir sürü donanımla doldurulmuş düşük sınıf araçları karşılaştırmak gibi geliyor bana.Burdan bana saydığın özelliklerin çoğu pratik kullanımda bir işe yaramıyor ki.

Patent kısmına gelince, cidden benziyor bazı şeyleri samsungun, ama dava açılmasının amacı bence daha çok tekelleşme amaçlı, samsung da çok benzer şey yapmasın yani çok mu zor farklı bir tasarım yapmak...Tasarım konusunda en çok takdir ettiğim firma sony ericson, her modelinin tasarımı ayrı bir güzel.
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khaos 8 yıl
Tasarım vesaire hepsi hikaye en ciddi satışları olan,en geniş ürün gurubu olan hangi firma ise Apple ona havlıyor! Merak etmeyin Apple eğer samsungu durdurursa sıra SE ve HTC de!
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glos7777 8 yıl
apple yine galaxy serisinin dava dosyasına galaxy s in boyutlarını apple 3g ile aynı olarak vermıs.. oysakı 7 milim fark var aralarında.. yanı yıne mahkeme heyetını kandırmaya calısıyor gecen haftabı tablet resimleri gibi.. kabul edılmeyecktır emın olabılırsınız.
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Max payne 35 8 yıl
SAMSUNG GALAXY S II
http://i52.tinypic.com/255p8pj.jpg

IPHONE 4
http://i56.tinypic.com/s6qepv.jpg
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Sast 8 yıl
apple ne yaparsan yap donanım üretemiyorsun eninde sonunda kaybeden sen olacaksın [>:]
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Max payne 35 8 yıl
Benim kızdığım nokta Samsung GALAXY SII'nin Iphone 4'e benzetilmesidir GALAXY S ile 3GS arasında bir benzerlik var ama aradaki farka bir bakın ne tasarım nede menü ve arayüz bakımından benziyor.
SAMSUNG GALAXY SII
[IMG]http://i52.tinypic.com/255p8pj.jpg[/IMG]

IPHONE 4
[IMG]http://i56.tinypic.com/s6qepv.jpg[/IMG]

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