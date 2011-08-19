Apple, Galaxy serisi cihazların AB ülkelerinde satışlarının durdurulması için yargıya başvurdu

Alman mahkemesinin Galaxy Tab 10.1'in Avrupa Birliği ülkelerinde ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasından sonra Apple, hukuksal girişimlerine hız veriyor. Cupertino'lu adalet ile özdeşleşen Lahey, Hollanda'da yaptığı başvuruda aralarında Galaxy SII'nin de bulunduğu Galaxy serisinin bütün cihazlarının Avrupa'da satışına ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etti.

Apple hazırladığı dilekçede bahsi geçen cihazların ( Galaxy Ace, Galaxy S, Galaxy SII, Galaxy Tab 7, Galaxy Tab 10.1, Gio, Nexus, 551, Europa, Apollo ve Mini) bir veya birden fazla patenti ihlal ettiği vurgusu yaparken; Samsung'a gönderdiği mektupta kendi iş ortaklarını (distribitörleri ve satış kanalları), Galaxy ürünlerini stoklamaya/satmaya ya da sunmaya devam ettikleri sürece Apple'ın fikri haklarını ihlal suçu işlemiş olacaklarını bildirmesini ve 14 gün içerisinde buna son vermelerini talep ediyor.

15 Eylül tarihinde Lahey'de görüşülecek olan Apple'ın talebi, yargıçlar tarafından haklı bulunması halinde, 13 Ekim'den sonra kararın etkilerinin pazarda görülmesi bekleniyor.

Apple, Samsung'un Galaxy serisi cihazlarda "taklitçilik" yaptığını iddia ediyor.