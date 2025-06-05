watchOS 26 ile Apple Watch'lara gelmesi beklenen yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Yılın en çok beklenen etkinliklerinden Apple WWDC25, 9 Haziran’da TSİ 20.00 itibarıyla başlayacak. Apple’ın işletim sistemlerinin yeni sürümünde büyük tasarım değişikliğine gittiği söyleniyor. iOS 19 yerine gelecek iOS 26, iOS 7’den bu yana en büyük tasarım yenilemesiyle bizleri karşılayacak. Apple’ın uyumluluk için bunu diğer cihazlarına da yansıtması bekleniyor. Bu bağlamda Apple Watch’ların bir sonraki yazılımı watchOS 26’da da yenilikler göreceğiz.

iOS 26 ile gelecek yenilikler ve güncelleme alacak telefonlar 1 gün önce eklendi

Apple, yeni nesil sürümü watchOS 12 olarak adlandırmak yerine watchOS 26 olarak adlandıracak. Bu yıl gelecek tüm yazılım güncellemeleri, Eylül 2025 ile Eylül 2026 arasındaki sürüm döngüsünü yansıtan "26" olarak numaralandırılacak. watchOS 26, iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26 ile birlikte tanıtılacak.

Tasarım güncellemesi

Apple'ın ‌iOS 26‌’daki tasarım değişikliğini Apple Watch'a da yansıtması bekleniyor ancak watchOS'teki değişiklikler iOS’teki kadar çarpıcı olmayacak.

Apple, iOS 26 ile kendi içlerinde “Solarium” olarak adlandırdıkları bir tasarım sunacak. Adından da anlaşılacağı gibi, aslında visionOS’ten esinlenen cam benzeri bir görünüme odaklanıyor. Düğmeler, arama arayüzleri, sekme çubukları ve pencereler buzlu camı anımsatan yarı saydam bir tasarımı benimseyecek.

Kayan menüler, daha yuvarlak düğmeler ve basitleştirilmiş gezinme de söylentiler arasında. watchOS zaten yuvarlak uygulama simgeleri ve düğmeleri kullanıyor. Apple, uygulama arşivi, bildirimler ve Denetim Merkezi gibi şeyler için Solarium görünümünü benimseyebilir. Apple, tasarımı platformlar arası daha uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Yeni saat kadranları

Apple’ın watchOS 26 güncellemesiyle yeni stili yansıtan birkaç yeni saat kadranı eklemesi bekleniyor.

Uyku algılama

Apple’ın iOS 26 ile AirPods’a uykuda duraklatma özelliği eklemesi bekleniyor. AirPods’da uyku algılama özelliği olmadığından bu işlev Apple Watch’a bağlı olacak. AirPods, Apple Watch verilerini kullanarak kullanıcın uykuda olduğunu algılayacak.

Yeni Sağlık özellikleri

‌iOS 26‌ ile iPhone ile yüklü gelen uygulamalar da yenilenecek. Apple’ın Sağlık uygulaması kullanıcılara kişiselleştirilmiş sağlık önerileri sağlayacak yapay zeka destekli sağlık koçu sunması bekleniyor. Bu, Apple Watch verilerine ve özelliklerine dayalı bir özellik olacak. Koçluk, sağlık koşulları, fitness ipuçları ve yaşam tarzı değişiklikleri yapma yolları hakkında uzman bilgilerini içerebilir. Apple'ın ayrıca kullanıcıların gün boyunca yediklerini kaydetmelerine olanak tanıyan yiyecek takibi özelliği geliştirdiği söyleniyor. Apple Watch günlük alım listesine yiyecek eklemenin kolay bir yolu olacak.

Apple, Apple Watch için kan basıncı takibi özelliği geliştiriyor. 2025 modelleri için kullanıma hazır olması bekleniyor ancak watchOS 26 ile yeni bir kan basıncı uygulaması tanıtılabilir. Bu özellik, hipertansiyon tespit edilirse kullanıcıyı uyaracak ancak belirli sistolik ve diyastolik okumalar sağlamayacak. Gelişimsel sorunlar nedeniyle kan basıncı izleme özelliğinin kullanıma hazır olup olmadığı henüz belli değil.

Apple genellikle yeni watchOS sürümüyle yeni egzersiz türleri ve özellikler ekliyor. Örneğin; şu anda güç antrenmanı yok, Apple Watch kullanıcılarının tekrarları saymak için üçüncü parti uygulamaları indirmeleri gerekiyor.

Yapay zeka destekli pil yönetimi

Apple Watch, Apple Intelligence'ı cihazda çalıştırmak için gereken işlem gücüne sahip değil ancak iPhone ile bağlantısı sayesinde Apple Intelligence‌ ile desteklenen özellikler alabilir. Apple'ın ‌iOS 26‌ yüklü iPhone'lara yapay zeka destekli pil yönetimi özelliği ekleyeceğine dair söylentiler var. Benzer özelliği Apple Watch’da da görebiliriz. ‌iOS 26 ile iPhone, cihaz kullanımını analiz edecek ve pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için optimizasyonlar yapacak.

Şu anda, ChatGPT Siri entegrasyonu ve Yazma Araçları gibi özellikler Apple Watch'a kadar uzanmıyor, ancak bunlar Apple'ın ekleyebileceği seçenekler. Apple Watch ayrıca bildirim özetlerini veya genel olarak içerik özetlerini desteklemiyor.

watchOS 26 ne zaman gelecek?

Apple’ın 9 Haziran’da WWDC25 etkinliği sonrasında iOS 26 ile birlikte watchOS 26 geliştirici beta sürümünü sunması bekleniyor. watchOS 26 developer betanın ardından muhtemelen Temmuz’da watchOS 26 public beta (herkese açık beta) yayınlanacak. watchOS 26 final sürümü, iPhone 17 serisiyle birlikte tanıtılması beklenen Apple Watch 11 ve Apple Watch Series 3 ile tüm kullanıcılara açılacak.

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