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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Mac Pro'larda 6 çekirdekli işlemci ve DirectX 11 destekli ATi ekran kartı kullanmaya başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,6b
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36
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple, Mac Pro'larda 6 çekirdekli işlemci ve DirectX 11 destekli ATi ekran kartı kullanmaya başladı
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Apple grafik profesyoneller için hazırladığı yüksek performanslı Mac Pro sistemlerinde donanım güncellemesine gitti. Cuppertino merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre Mac Pro'ların yeni versiyonlarında, 6 çekirdekli Intel Xeon işlemcileriyle birlikte DirectX 11 destekli ekran kartlarına ve daha yüksek depolama kapasitelerine yer veriliyor. Apple'ın dünya ürün pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Philip Schiller, yeni sistemlerle ilgili açıklamasında, "Yeni Mac Pro, şimdiye kadar hazırladığımız en güçlü ve konfigüre edilebilir Mac... 12 çekirdekle birlikte yeni Mac Pro, ir önceki tepe sistemimize %50 fark atıyor ve artan konfigürasyon sayısıyla birlikte müşterilerimiz diledikleri gibi sistem oluşturabilecekler." dedi.

Apple, yeni Mac Pro sistemleri iki temel konfigürasyonla sunuluyor;

- 2.8 GHz Intel Xeon W3530 işlemci
- 3GB 1066 MHz DDR3 ECC SDRAM
- ATI Radeon HD 5770
- 2x Mini DisplayPort ve bir adet DVI port (adaptörler ayrı satılıyor)
- 1TB Serial ATA 3Gb/s (7200 devir/dakika)
- 18x SuperDrive sürücü (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
- 4x PCI Express 2.0 slotu
- 5x USB 2.0 port ve 4x FireWire 800 portu
- AirPort Extreme 802.11n, Bluetooth 2.1+EDR
- Apple Klavye ve Magic Fare

Başlangıç fiyatı: 2499$

- 2x 2.4 GHz Intel Xeon E5620 işlemci
- 6GB 1066 MHz DDR3 ECC SDRAM
- ATI Radeon HD 5770
- 2x Mini DisplayPort ve bir adet DVI port (adaptörler ayrı satılıyor)
- 1TB Serial ATA 3Gb/s (7200 devir/dakika)
- 18x SuperDrive sürücü (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
- 4x PCI Express 2.0 slotu
- 5x USB 2.0 portu ve 4x FireWire 800 portu
- AirPort Extreme 802.11n, Bluetooth 2.1+EDR
- Apple klavye ve Magic Fare

Başlangıç fiyatı: 3499$

Apple, Mac Pro'larda 6 çekirdekli işlemci ve DirectX 11 destekli ATi ekran kartı kullanmaya başladı
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Apple, Mac Pro'larda 6 çekirdekli işlemci ve DirectX 11 destekli ATi ekran kartı kullanmaya başladı
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harson 9 yıl
Mac yıllardır bunu yapıyor yeni bir şey değil, işlemci ve ram dışındaki komponentleri pek sallamıyor.
Sadece dış görüntüye çalışıyor...
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buckethead® 9 yıl

harson

Mac yıllardır bunu yapıyor yeni bir şey değil, işlemci ve ram dışındaki komponentleri pek sallamıyor.

Sadece dış görüntüye çalışıyor...

Doğru. Şu ekran kartlarına bak HD5000 serisinin üst-orta modelleri
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mehmetgirgin 9 yıl
bizim bi tanıdık kullanıyo mac pro her bize gelişinde yarım saat övüyo
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8gen 9 yıl
İşçilik malzeme kalitesine söylenecek söz yok bence. Ancak performans/fiyat oranına gelince bence parasının karşılığı olmadığını düşünüyorum...Parası olup alanlarada enayi gözüyle bakmıyorum. Sonuç olarak bilgisayar seçimi birazda estetik meselesi. Bizlerde kasa monitör v.s. seçerken birazda görüntüye bakmıyormuyuz?
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mertgraph1979 9 yıl
Makina Amerikadan alındığı için Amerika fiyatlarını zaten siteden bulabilirsiniz.
Yinede yazim.
MacPro 2x2.66 Makina 4700$
16 GB Ram farkı +500 dolar
Quadro FX kart farkı 1650 dolar
6850 dolar totalde. Vallahi ağlatır adamı bu fiyat:)
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Mickcasey 9 yıl
mertgraph1979
maliyeti nedir ogrene bilirmiyim ?
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Dreampark 9 yıl
ORTALAMA 8000$ ARKADASLAR BİZE 2 ADET GELECEK AMA 16GB RAM DEĞİLDE 8 GB MODEL GELECEK BU ARADA HD5770 ADOBE PROGRAMLARINA FAZLASI İLE YETERDE ARTAR SUAN FULL G5 İÇİNDE Ge Force 6600 GT var ve resoulation 1200 dpi'lı işlerde bile takılma yarda sorun teskil etmiyor o yüzden ekran kartı çok önemli değil
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mertgraph1979 9 yıl
Dante; MacPro görmek başka birşey, ama bilgisizlik hakikaten başka birşey.
İşyerimde, 8 çekirdekli,çift XEON işlemcili, 16 GB Ramli, Quadro FX Ekran Kartlı MacPRO kullanıyoruz.
Bu sana orta sınıf bir sistem gibi mi gözüküyor. Ağlamak mı? MacPro ağlamıyorda, sen bu makinayı kullansan eminim ağlarsın:)
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Dante 9 yıl
mertgraph1979

Dante; MacPro görmek başka birşey, ama bilgisizlik hakikaten başka birşey.

İşyerimde, 8 çekirdekli,çift XEON işlemcili, 16 GB Ramli, Quadro FX Ekran Kartlı MacPRO kullanıyoruz.

Bu sana orta sınıf bir sistem gibi mi gözüküyor. Ağlamak mı? MacPro ağlamıyorda, sen bu makinayı kullansan eminim ağlarsın:)


Yahu hala apple diyor maharet apple'da mı? Maharet o donanımda. Ben gider o donanımı tek tek toplarım üstüne full tower kasa çekerim para olduktan sonra. Gidip üçkağıtçı apple'a ne yedireyim yahu paramı. Tercih meselesi.

Öyle bir yazıyorsun ki sanki o makineyi kullanırken ağlama sebebim, markasının apple olması. Böyle saçma mantık mı var. O makineyi git kendin topla yine ağlarsın kullanırken. Sanki apple sihir yapıyor "kullanırken ağlayın ulen" gibisinden.


Benim işim oyundur bu arada PC'de. Ben zaten ağlıyorum her türlü oyun oynarken
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Jaimine_RAJA 9 yıl
şirkette kullanan arkadaş verdiginiz fiyat nedir?:D yada açıklamayın en iyisi gözyaşlarıma hakim olamıyabilirim

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BekirHan 9 yıl
Bir CAD tasarımcısı olarak "CAD/CAM için" diyen arkadaşın konuya ne kadar uzak olduğu ortada. FireGL ve Quadro. Sen bu iki kelimeyi bi Gogıl da arat bakalım ;)
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t3 9 yıl
Bir Mac bilgisayarda en çok kullanılan programlar adobe ürünleridir ve adobe CS5 ile CUDA desteği kazandı. Stream desteği bilgiğim kadarıyla henüz yok. MAC alan adamında oyunla falan işi olmayacağına göre ne isi var o 5700'un orda?
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kilic295 9 yıl
islemcilerin fiyati binlik alimlarda tanesi 380 dolar asusun iki islemcili server anakarti newegg de 350 dolar kingston 4 gb server kiti 110 dolar


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artenis 9 yıl
İlginç olan Xeon işlemci ve 5770 !
Grafik tasarım ve 3D çalışırken gerçek zamanlı render kartlar gerekli Mac içine 5770 olmamış.
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grafiker 9 yıl
yahuu bunlar iş için zaten al evine kullan demiyolarki ağır işlemler için geliştirilmiş makinalar oyun bilgisayarı olsaydı zaten bunu klasmanı HP Voodoo Dell Alienware felan olurdu bu kadar basit. Zaten onların fiyatlarını da biliyorsunuz :) hee Türkiyede pahalı satılıyor apple o ayrı
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Dante 9 yıl
Mac Pro kadar gerizekalıca birşey görmedim ben. Adamlar Apple'ın adı var diye böyle donanımlara 5770 gibi komik bir ekran kartı koyup 3500 dolar diyorlar. Intel Xeon'un yanına 5770'mi konur?

Macbook Pro dersin tamam, hakikaten olmuş bir cihaz. Ama bu nedir ya. Öyle bir toplamışlar ki kasayı, sanki adam gözü kapalı önündeki donanımlara elini atmış "hah tamam buna geldi elim bunu koyalım" diyerek seçmişler donanımları.
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