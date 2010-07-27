Apple, Mac Pro'larda 6 çekirdekli işlemci ve DirectX 11 destekli ATi ekran kartı kullanmaya başladı

Apple grafik profesyoneller için hazırladığı yüksek performanslı Mac Pro sistemlerinde donanım güncellemesine gitti. Cuppertino merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre Mac Pro'ların yeni versiyonlarında, 6 çekirdekli Intel Xeon işlemcileriyle birlikte DirectX 11 destekli ekran kartlarına ve daha yüksek depolama kapasitelerine yer veriliyor. Apple'ın dünya ürün pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Philip Schiller, yeni sistemlerle ilgili açıklamasında, "Yeni Mac Pro, şimdiye kadar hazırladığımız en güçlü ve konfigüre edilebilir Mac... 12 çekirdekle birlikte yeni Mac Pro, ir önceki tepe sistemimize %50 fark atıyor ve artan konfigürasyon sayısıyla birlikte müşterilerimiz diledikleri gibi sistem oluşturabilecekler." dedi.

Apple, yeni Mac Pro sistemleri iki temel konfigürasyonla sunuluyor;

- 2.8 GHz Intel Xeon W3530 işlemci

- 3GB 1066 MHz DDR3 ECC SDRAM

- ATI Radeon HD 5770

- 2x Mini DisplayPort ve bir adet DVI port (adaptörler ayrı satılıyor)

- 1TB Serial ATA 3Gb/s (7200 devir/dakika)

- 18x SuperDrive sürücü (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)

- 4x PCI Express 2.0 slotu

- 5x USB 2.0 port ve 4x FireWire 800 portu

- AirPort Extreme 802.11n, Bluetooth 2.1+EDR

- Apple Klavye ve Magic Fare

Başlangıç fiyatı: 2499$

- 2x 2.4 GHz Intel Xeon E5620 işlemci

- 6GB 1066 MHz DDR3 ECC SDRAM

- ATI Radeon HD 5770

- 2x Mini DisplayPort ve bir adet DVI port (adaptörler ayrı satılıyor)

- 1TB Serial ATA 3Gb/s (7200 devir/dakika)

- 18x SuperDrive sürücü (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)

- 4x PCI Express 2.0 slotu

- 5x USB 2.0 portu ve 4x FireWire 800 portu

- AirPort Extreme 802.11n, Bluetooth 2.1+EDR

- Apple klavye ve Magic Fare

Başlangıç fiyatı: 3499$