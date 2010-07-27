Apple, Mac Pro'larda 6 çekirdekli işlemci ve DirectX 11 destekli ATi ekran kartı kullanmaya başladı

Apple grafik profesyoneller için hazırladığı yüksek performanslı Mac Pro sistemlerinde donanım güncellemesine gitti. Cuppertino merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre Mac Pro'ların yeni versiyonlarında, 6 çekirdekli Intel Xeon işlemcileriyle birlikte DirectX 11 destekli ekran kartlarına ve daha yüksek depolama kapasitelerine yer veriliyor. Apple'ın dünya ürün pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Philip Schiller, yeni sistemlerle ilgili açıklamasında, "Yeni Mac Pro, şimdiye kadar hazırladığımız en güçlü ve konfigüre edilebilir Mac... 12 çekirdekle birlikte yeni Mac Pro, ir önceki tepe sistemimize %50 fark atıyor ve artan konfigürasyon sayısıyla birlikte müşterilerimiz diledikleri gibi sistem oluşturabilecekler." dedi.
Apple, yeni Mac Pro sistemleri iki temel konfigürasyonla sunuluyor;
- 2.8 GHz Intel Xeon W3530 işlemci
- 3GB 1066 MHz DDR3 ECC SDRAM
- ATI Radeon HD 5770
- 2x Mini DisplayPort ve bir adet DVI port (adaptörler ayrı satılıyor)
- 1TB Serial ATA 3Gb/s (7200 devir/dakika)
- 18x SuperDrive sürücü (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
- 4x PCI Express 2.0 slotu
- 5x USB 2.0 port ve 4x FireWire 800 portu
- AirPort Extreme 802.11n, Bluetooth 2.1+EDR
- Apple Klavye ve Magic Fare
Başlangıç fiyatı: 2499$
- 2x 2.4 GHz Intel Xeon E5620 işlemci
- 6GB 1066 MHz DDR3 ECC SDRAM
- ATI Radeon HD 5770
- 2x Mini DisplayPort ve bir adet DVI port (adaptörler ayrı satılıyor)
- 1TB Serial ATA 3Gb/s (7200 devir/dakika)
- 18x SuperDrive sürücü (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
- 4x PCI Express 2.0 slotu
- 5x USB 2.0 portu ve 4x FireWire 800 portu
- AirPort Extreme 802.11n, Bluetooth 2.1+EDR
- Apple klavye ve Magic Fare
Başlangıç fiyatı: 3499$
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sadece dış görüntüye çalışıyor...
Doğru. Şu ekran kartlarına bak HD5000 serisinin üst-orta modelleri
Yinede yazim.
MacPro 2x2.66 Makina 4700$
16 GB Ram farkı +500 dolar
Quadro FX kart farkı 1650 dolar
6850 dolar totalde. Vallahi ağlatır adamı bu fiyat:)
maliyeti nedir ogrene bilirmiyim ?
İşyerimde, 8 çekirdekli,çift XEON işlemcili, 16 GB Ramli, Quadro FX Ekran Kartlı MacPRO kullanıyoruz.
Bu sana orta sınıf bir sistem gibi mi gözüküyor. Ağlamak mı? MacPro ağlamıyorda, sen bu makinayı kullansan eminim ağlarsın:)
Yahu hala apple diyor maharet apple'da mı? Maharet o donanımda. Ben gider o donanımı tek tek toplarım üstüne full tower kasa çekerim para olduktan sonra. Gidip üçkağıtçı apple'a ne yedireyim yahu paramı. Tercih meselesi.
Öyle bir yazıyorsun ki sanki o makineyi kullanırken ağlama sebebim, markasının apple olması. Böyle saçma mantık mı var. O makineyi git kendin topla yine ağlarsın kullanırken. Sanki apple sihir yapıyor "kullanırken ağlayın ulen" gibisinden.
Benim işim oyundur bu arada PC'de. Ben zaten ağlıyorum her türlü oyun oynarken
Grafik tasarım ve 3D çalışırken gerçek zamanlı render kartlar gerekli Mac içine 5770 olmamış.
Macbook Pro dersin tamam, hakikaten olmuş bir cihaz. Ama bu nedir ya. Öyle bir toplamışlar ki kasayı, sanki adam gözü kapalı önündeki donanımlara elini atmış "hah tamam buna geldi elim bunu koyalım" diyerek seçmişler donanımları.