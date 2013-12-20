Apple, OS X 10.9.2 için çalışmalara başladı

Geçtiğimiz günlerde Mavericks'in ilk büyük güncellemesi olan OS X 10.9.1'i yayınlayan Apple, hız kesmeden sistemin 2.büyük güncellemesi için kollarını sıvadı.

Apple, bu doğrultuda, OS X 10.9.2'nin ilk beta derlemesini geliştiricilerin kullanımına sundu. Mac Dev Center ya da Mac App Store üzerinden indirilebilen 10.9.2'nin derleme numarası 13C32 iken, Apple geliştiricilerden Mail, Mesajlar, VPN, Grafik Sürücüleri ve Voice Over üzerine odaklanılmalarını istiyor.

Hatırlanacağı gibi OS X 10.9.1, aşağıdaki iyileştirmeleri içeriyor:

OS X Mail'de daha gelişmiş Gmail desteği

Akıllı mail kutuları ve mail içerisinde arama'da arttırılmış güvenilirlik

Mail içerisinde kişi gruplarının düzgün çalışmasına engel olan sorun giderildi

Emoji içeren cümlelerin VoiceOver ile söylenmesinde sorun yaratan hata çözümlendi

Safari Sidebar açıkken Paylaşılan Linkler'in periyodik olarak güncellenmesi

OS X 10.9.1'i bilgisayarınıza yüklemek için Mac App Store'u ziyaret etmeniz yeterli.