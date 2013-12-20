Apple, OS X 10.9.2 için çalışmalara başladı

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde Mavericks'in ilk büyük güncellemesi olan OS X 10.9.1'i yayınlayan Apple, hız kesmeden sistemin 2.büyük güncellemesi için kollarını sıvadı.
Apple, bu doğrultuda, OS X 10.9.2'nin ilk beta derlemesini geliştiricilerin kullanımına sundu. Mac Dev Center ya da Mac App Store üzerinden indirilebilen 10.9.2'nin derleme numarası 13C32 iken, Apple geliştiricilerden Mail, Mesajlar, VPN, Grafik Sürücüleri ve Voice Over üzerine odaklanılmalarını istiyor.
Hatırlanacağı gibi OS X 10.9.1, aşağıdaki iyileştirmeleri içeriyor:
- OS X Mail'de daha gelişmiş Gmail desteği
- Akıllı mail kutuları ve mail içerisinde arama'da arttırılmış güvenilirlik
- Mail içerisinde kişi gruplarının düzgün çalışmasına engel olan sorun giderildi
- Emoji içeren cümlelerin VoiceOver ile söylenmesinde sorun yaratan hata çözümlendi
- Safari Sidebar açıkken Paylaşılan Linkler'in periyodik olarak güncellenmesi
OS X 10.9.1'i bilgisayarınıza yüklemek için Mac App Store'u ziyaret etmeniz yeterli.
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Dock u calisan uygulamalardan kapatinca duzeliyor ;)
Ayrica 9.2 de sesli face time da gelecek os x e
Bende yukledim degisen bisey yok adamlar gmaili gelistiriyo,siz bilgisayar hizlanmasindan bahsediyosunuz.
Gerçekten hızlandı.