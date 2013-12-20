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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, OS X 10.9.2 için çalışmalara başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, OS X 10.9.2 için çalışmalara başladı
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Geçtiğimiz günlerde Mavericks'in ilk büyük güncellemesi olan OS X 10.9.1'i yayınlayan Apple, hız kesmeden sistemin 2.büyük güncellemesi için kollarını sıvadı.

Apple, bu doğrultuda, OS X 10.9.2'nin ilk beta derlemesini geliştiricilerin kullanımına sundu. Mac Dev Center ya da Mac App Store üzerinden indirilebilen 10.9.2'nin derleme numarası 13C32 iken, Apple geliştiricilerden Mail, Mesajlar, VPN, Grafik Sürücüleri ve Voice Over üzerine odaklanılmalarını istiyor.

Hatırlanacağı gibi OS X 10.9.1, aşağıdaki iyileştirmeleri içeriyor:

  • OS X Mail'de daha gelişmiş Gmail desteği
  • Akıllı mail kutuları ve mail içerisinde arama'da arttırılmış güvenilirlik
  • Mail içerisinde kişi gruplarının düzgün çalışmasına engel olan sorun giderildi
  • Emoji içeren cümlelerin VoiceOver ile söylenmesinde sorun yaratan hata çözümlendi
  • Safari Sidebar açıkken Paylaşılan Linkler'in periyodik olarak güncellenmesi

OS X 10.9.1'i bilgisayarınıza yüklemek için Mac App Store'u ziyaret etmeniz yeterli.


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Lazeran 6 yıl
OSX 10.9.1 de devam eden şöyle bir hata var farklı çözünürlükte bir işlem yaparsanız oyun vb. masaüstü notification center bir süre bozuluyor
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ufuk777 5 yıl Lazeran
Lazeran
OSX 10.9.1 de devam eden şöyle bir hata var farklı çözünürlükte bir işlem yaparsanız oyun vb. masaüstü notification center bir süre bozuluyor

Dock u calisan uygulamalardan kapatinca duzeliyor ;)

Ayrica 9.2 de sesli face time da gelecek os x e
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worldunya 6 yıl
darkbluestaz güncelleme açıklamasına app storedan bak burada eksik yazmışlar güncelleme işletim sisteminin kararlılığını ve uyumluluğunu da artırıyor.Gerçektende performans farkediliyor.
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darkbluestaz 6 yıl
O kadar abartiyosunuz ki artik pes dogrusu

Bende yukledim degisen bisey yok adamlar gmaili gelistiriyo,siz bilgisayar hizlanmasindan bahsediyosunuz.
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Kara Kitap 5 yıl darkbluestaz
valla katılmak zorundayım mac mini kullanıyorum 16 gb. önce üzerine kurdum sonra usb disk oluşturup sıfırını kurdum en ufak bir hızlanma, işe yarar düzenleme görmedim. belki profesyonel uygulamalarda vardır onu da ben kullanmıyorum. apple ne yapsa baştacı ediliyor bu memlekette ona üzülüyorum. az yer kaplaması ve sessizliği bence en büyük ve hatta tek artısı pcden.
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Krayon 6 yıl
Henüz mac'ime yükledim.2012 Mac Mini.
Gerçekten hızlandı.
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DSGNRY 6 yıl
iMac 2011 imde gözle görülür bir performans artışı var, OSX in böyle devam etmesini dilerim...
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