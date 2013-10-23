Apple, OS X Server 3.0'ı yayınladı

Dünkü etkinlikle birlikte OS X Mavericks'i son kullanıcının kullanımına sunan Apple, sunucu tarafındaki çözümü olan OS X Server 3.0'ı yani Mavericks'lerde çalışan OS X Server'i Mac App Store üzerinden yayınladı.

35,99 TL'den Mac App Store Türkiye'deki yerini alan OS X Server 3.0, hem ağ kullanıcılarına hem de ağ yöneticilerine yönelik birçok yeni özelliği beraberinde getiriyor. Xcode Server'da bulunan yeni özellikler, sürekli entegrasyon, testler ve veri havuzu barındırma hizmetleri ile Mac veya iOS, geliştirici ekiplerinin daha güçlü ve güvenilir yazılımlar geliştirmelerine imkan verirken; Caching Server 2 özelliği ise App Store, Mac App Store ve iTunes Store üzerinden içerik yükleme sürecini büyük ölçüde hızlandırıyor ve iOS 7 yüklü cihazların indirme hızını artırmak için sunucu önbelleğinin kullanılmasını sağlıyor. Yönetici tarafında ise iOS 7 ve OS X Mavericks'te uygulama ve kitap yayınlanmasını kolaylaştıran birçok yeni yönetim özelliği bünyesinde barındıran Profil Yöneticisi; OS X Server 3.0'da öne çıkan bir diğer özellik olarak dikkat çekiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan OS X Server 3.0'ın Mac App Store'daki sayfasına ulaşabilirsiniz: