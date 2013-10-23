Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, OS X Server 3.0'ı yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
592
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple, OS X Server 3.0'ı yayınladı
Tam Boyutta Gör

Dünkü etkinlikle birlikte OS X Mavericks'i son kullanıcının kullanımına sunan Apple, sunucu tarafındaki çözümü olan OS X Server 3.0'ı yani Mavericks'lerde çalışan OS X Server'i Mac App Store üzerinden yayınladı.

35,99 TL'den Mac App Store Türkiye'deki yerini alan OS X Server 3.0, hem ağ kullanıcılarına hem de ağ yöneticilerine yönelik birçok yeni özelliği beraberinde getiriyor. Xcode Server'da bulunan yeni özellikler, sürekli entegrasyon, testler ve veri havuzu barındırma hizmetleri ile Mac veya iOS, geliştirici ekiplerinin daha güçlü ve güvenilir yazılımlar geliştirmelerine imkan verirken; Caching Server 2 özelliği ise App Store, Mac App Store ve iTunes Store üzerinden içerik yükleme sürecini büyük ölçüde hızlandırıyor ve iOS 7 yüklü cihazların indirme hızını artırmak için sunucu önbelleğinin kullanılmasını sağlıyor. Yönetici tarafında ise iOS 7 ve OS X Mavericks'te uygulama ve kitap yayınlanmasını kolaylaştıran birçok yeni yönetim özelliği bünyesinde barındıran Profil Yöneticisi; OS X Server 3.0'da öne çıkan bir diğer özellik olarak dikkat çekiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan OS X Server 3.0'ın Mac App Store'daki sayfasına ulaşabilirsiniz:

OS X Server - Apple
Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Sony DSC-QX10 Akıllı Lens video inceleme 6 yıl iPad Air, iPad Mini 2 Retina ve fazlası canlı yayın tekrarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Alın size 15binlik hortum
DH Forum
MİLLENİCOM’DA TAAHHÜTSÜZ, KOTASIZ,
DH Forum
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim