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Apple, Samsung'a karşı açtığı davanın içeriğini genişletiyor

7 yıl
2,9b
1
23
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Nokia'nın kablosuz iletişim üzerine olan patentlerini lisanslayarak en zorlu patent ihlal davasının sonuçlandıran Apple, geçtiğimiz Nisan ayında Samsung'a açtığı patent ihlal davasının kapsamını genişletiyor.

Açtığı patent ihlal davasında ilk olarak Samsung'u aralarında " Galaxy S, Nexus S, Epic 4G, ve Galaxy Tab"'in de bulunduğu 15 mobil cihazında patent ve marka ihlali ile suçlayan Apple, ilk başvurusundaki bu cihazlara ek olarak dava dosyasını Droid Charge, Exhibit 4G, Galaxy Ace, Galaxy Prevail, Galaxy S (i9000), Gravity, Infuse 4G, Nexus S 4G, Replenish, Sidekick, Galaxy Tab 10.1, ve Galaxy S II'i de ekleyerek patent ihlal davasının kapsamını genişletti.

Apple, son dava dilekçesinde ayrıca şu satırlara da yer verdi;

"1.Nesil iPhone tanıtılmadan önce, hiçbir firma iPhone'un özelliklerinde telefon satışa sunmamıştı. Dönemin önde gelen mobil telefonları, kaba fiziksel tuş takımlarına sahip idi. Bazılarında navigasyon, nümerik tuş takımı ve arama işlemi için atanmış fiziksel tuşlar yer alırken; diğerlerinin ön panellerinde kısmi ya da tam QWERTY klavye bulunuyordu. Hiç birisi iPhone gibi, kusursuz hatlara sahip değildi."

Apple'ın dava açmasıyla başlayan süreçte, hatırlanacağı gibi, mahkeme Apple'ın avukatlarına Samsung'un satışa sunmadığı cihazlara erişim hakkı vermiş ve bunun için Samsung'a 30 günlük bir süre tanımıştı. Bu gelişmenin üzerine Samsung'un avukatları da mahkemeden 3.Nesil iPad ve 5.Nesil iPhone'un son ticari sürümlerine erişim hakkı talep etmiş; ancak Apple verdiği cevapta bu durumu "taciz girişimi" olarak nitelendirmişti. Apple'ın bu nitelendirmesinin arkasından yatan temel sebep ise mahkemenin erişim hakkı verdiği cihazların Samsung tarafından duyurulmuş, tanıtılmış ancak satışa sunulmamış olmasına rağmen; Samsung'un görmeyi talep ettiği 3.Nesil iPad ve 5.Nesil iPhone'un tanıtılmamış olması.


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Vipracing 7 yıl en beğenilen
Haklıdır haksızdır tartışması yapmıyacağım ama şurası kesin : Samsung nerede ise ikonuna kadar benzetiyor.Koskaca firma özgün tasarımlar sunamıyor (Gerçi Apple ın çızdiği kadar geniş bir çerçeveside yok bu işin 3 aşağı 5 yukarı illaki biraz benziyecek teller)

Sony i ele alalım : Ne yeni tableti ne de cep teli kendine has tasarımları yüzünden Apple'a benzemiyor.(Çok da güzel cihazlar)
Haklıdır haksızdır tartışması yapmıyacağım ama şurası kesin : Samsung nerede ise ikonuna kadar benzetiyor.Koskaca firma özgün tasarımlar sunamıyor (Gerçi Apple...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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Firaristt 7 yıl
"1.Nesil iPhone tanıtılmadan önce, hiçbir firma iPhone'un özelliklerinde telefon satışa sunmamıştı. Dönemin önde gelen mobil telefonları, kaba fiziksel tuş takımlarına sahip idi. Bazılarında navigasyon, nümerik tuş takımı ve arama işlemi için atanmış fiziksel tuşlar yer alırken; diğerlerinin ön panellerinde kısmi ya da tam QWERTY klavye bulunuyordu. Hiç birisi iPhone gibi, kusursuz hatlara sahip değildi."

bu kısım bira fazla iddialı olmamış mı? iPhone gibi kusursuz hatlara sahip değildi denmesi özellikle? Bana göre iPhone o kadar güzel değil ne yapacaklar beni güzel değil dediğim için mi fava edecekler? O zaman bütün dokunmatik telefon üreticilerini dava etsin. Dokunmatik ekranı biz bulduk onlar izinsiz kullandı diye? Neden gidip iPhone'un bire bir kopyasını yapan Wento(Vento da olabilir) firmasını dava etmiyor? Acaba Nokia'a ödeyeceği paraları Samsung'tan mı çıkarmak istiyor? Bu aralar Apple akıllı telefon pazarında iyicene tekel haline geldi ve küçük yaramaz bir çocuk gibi davranmaya başladı. İstediğini yaptırmaya çalışıyor ama bu o kadar kolay değil, sonuçta en büyük rakiplerinden birisi Samsung ve işlemcilerini üretiyor.
Özellikle dikkatimi çeken bir nokta oldu; Galaxy Tab 10.1 ve Galaxy S II. Apple'ın şuanki en büyük rakibi olan aletler. SGS II'nin neyi var merak ettim? Yan taraflarındaki metal renkli plastik çerçeve mi? Yoksa piyasadaki en iyi donanımlı cihaz olması mı? Yazılım konusunda Android çok yol katetti.Stabil değil fln hurafeye oldu artık. Stabil, hızlı ve yeterli pil ömrüne sahip. Buyrun eksileyin şimdi...
"1.Nesil iPhone tanıtılmadan önce, hiçbir firma iPhone'un özelliklerinde telefon satışa sunmamıştı. Dönemin önde gelen mobil telefonları, kaba fiziksel tuş t...
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0tt0m@n 7 yıl
Nedir bu o şunu taklit ediyor, bu onu taklit ediyor muhabbeti.
iPhone üretilmeden önce dokunmatik ekranlı pocketpc ler zaten vardı.
Apple mantığı ile gidersek iphone'da dokunmatik ekran ile işlem yapma sistemi pocketpc'lerden çalınmış olmuyor mu?
Apple bu patent sistemini kötüye kullanan bir firma, pazarda tekel olabilmek için rakibi olmasın diye ürettiği her birşeyi patentliyor.
Piyasada olmayan devrim yaratacak bir teknolojiyi üretir patentini alırsın, samsung'un amoled teknolojisi gibi.
Ancak şeklini şemalini patentlemek ne demek yahu :D
Nedir bu o şunu taklit ediyor, bu onu taklit ediyor muhabbeti.iPhone üretilmeden önce dokunmatik ekranlı pocketpc ler zaten vardı.Apple mantığı ile gid...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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séquestre 7 yıl
patent,patent,patent ..
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DH Misafiri 7 yıl
telefonlar birbirine benzer bunun bi önemi yok ki. Wentto direk Apple a benziyor ama elinize aldığınızda parmaklarınız haşat oluyor kullanıcam derken çünkü o kalite yok. Gelelim Samsung'a. Adam hem kaliteli yapıyor hemde ucuza satıyor. Apple'ın karı düştü tabi Samsung'u hedef tahtasına oturtu. Samsung sizi ezer sayın Jobs. Hem fiyat hem kalite hemde orjinallik diyorsak Sony Ericsson'dur tercihim.
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1 9 0 7 7 yıl
Nedendir bilmem ama samsunga oldum olası uyuz olmusumdur.Diğer taraftada ornek aldığım kisi steve jobsun şirketi olunca ins sonuna kadar alırlar haklarını.
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kassatura 7 yıl
ya ben bu adamları anlamıyorum.bir kere ios üzerinden örnek vermek istiyorum.dedikleriyle yaptıkları çelişiyor.apple bir sunumunda "2011:year of the copycat?" demiş ve samsung hp toshiba ve motorola gibi markaların amblemlerini koymuş.aklı sıra dalga geçiyor adamlarla.adam kaç kere dava açtı ve hala açıyor.her yere dile getiriyo.başka markalara yükleniyor hep.demezler mi sen yakın zamanda ios 5 i duyurdun.elini vicdanına koy kaç tane androidde bulunan özelliği aldın kopyaladın diye.bana göre bir sakınca yok başka biryerlerde olan özelliği eklemesi.ama sen millete sataşırken bizi kopyaliyorlar derken ardından sen tutup bi ton kopya özellik koy.bi firmanın önce yaptıklarıyla dedikleri bir olacak.kısacası apple in bu hareketeni gayet saçma buluyorum.bence samsung galaxy s in başarısından sonra s2 de öyle olacak diye çekiniyor.
not:ne android ne samsung ne de apple ürünüm var.sadece objektif olarak değerlendiriyorum durumu.
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Ömer3458 7 yıl

kassatura
ya ben bu adamları anlamıyorum.bir kere ios üzerinden örnek vermek istiyorum.dedikleriyle yaptıkları çelişiyor.apple bir sunumunda "2011:year of the copycat?" demiş ve samsung hp toshiba ve motorola gibi markaların amblemlerini koymuş.aklı sıra dalga geçiyor adamlarla.adam kaç kere dava açtı ve hala açıyor.her yere dile getiriyo.başka markalara yükleniyor hep.demezler mi sen yakın zamanda ios 5 i duyurdun.elini vicdanına koy kaç tane androidde bulunan özelliği aldın kopyaladın diye.bana göre bir sakınca yok başka biryerlerde olan özelliği eklemesi.ama sen millete sataşırken bizi kopyaliyorlar derken ardından sen tutup bi ton kopya özellik koy.bi firmanın önce yaptıklarıyla dedikleri bir olacak.kısacası apple in bu hareketeni gayet saçma buluyorum.bence samsung galaxy s in başarısından sonra s2 de öyle olacak diye çekiniyor.
not:ne android ne samsung ne de apple ürünüm var.sadece objektif olarak değerlendiriyorum durumu.

Android den ne kopya çekti iOS 5 ? Ben bulamadimda.
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patrain 7 yıl
apple yanlış yapıyorsun bak herkesi karşına alıyorsun. Yalnızlık iyi değildir.
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smart1978 7 yıl
Komik.... Tam net hatirlamiyorum ama yillar once Apple LG firmasinin dokunmatik telefonunu kopyaladigi icin mahkemece para cezasina captirilmisti...
Apple Nokia acisini cikarmak istiyor... Piyasada dis gorunusu ayni malzeme Androdli olsada arayuzu Ios birebirli telefonu niye dava acmiyor?.....
Apple in amaci para koparmak... Madem dava edeceksin digerlerini de dava edeceksin....
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DH Misafiri 7 yıl
EApple'ın son açmış davaları çok saldırgan buluyorum. Bana göre Apple bu davaları ya tutarsa diye açıyor. Karşısında muhattap bulduğu her yere saldırıyor. Davaya en yakın rakiplerinden birinin çıkmış bütün dokunmatik ekranlı cihazları dahil etmesi bana çok samimi gelmiyor. Hele ki dava dilekçesindeki cümleler Apple'ın kendini başka dünyada gördüğünü gösteriyor.
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TheFormul 7 yıl
Apple bu alemin öncüsü olabilir ama o kadar kibirle doldular ki anlamak mümkün değil bir olayın başlatası sen olabilirsin ama sonuçta arkadandan gelip seni yakalayamayacaklar diye bir şey yok sende çook farklı bir şeyler bul ve onların tekrar önüne geç yok telefonun tipi benziyomuş yok şu benziyomuş ulan daha geçen gün okudum apple diğer firmaları satın alabilecek kapasitede diye böyle bi firmasın hala nelerin peşindesin kimse bana hakkını aramasın mı demesin tabiki arayacak ama bu kadar da saçma bişey olur mu
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0tt0m@n 7 yıl
Nedir bu o şunu taklit ediyor, bu onu taklit ediyor muhabbeti.
iPhone üretilmeden önce dokunmatik ekranlı pocketpc ler zaten vardı.
Apple mantığı ile gidersek iphone'da dokunmatik ekran ile işlem yapma sistemi pocketpc'lerden çalınmış olmuyor mu?
Apple bu patent sistemini kötüye kullanan bir firma, pazarda tekel olabilmek için rakibi olmasın diye ürettiği her birşeyi patentliyor.
Piyasada olmayan devrim yaratacak bir teknolojiyi üretir patentini alırsın, samsung'un amoled teknolojisi gibi.
Ancak şeklini şemalini patentlemek ne demek yahu :D
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DeLiCe_DoLuCa 7 yıl
apple ın şekli şemali bir çok özelliğinden önce geliyor.. telefon dünyasına moda getirdi adamlar :) o yüzden kısmen hak veriyorum, her ne kadar çok uçuk ve teknik olarak çözülemez bir durum olsa da.. ancak iphone dan önce o hatlarda telefon yoktu diyenler i-mate e bakmalı bence ..
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Ömer3458 7 yıl

0tt0m@n
Nedir bu o şunu taklit ediyor, bu onu taklit ediyor muhabbeti.
iPhone üretilmeden önce dokunmatik ekranlı pocketpc ler zaten vardı.
Apple mantığı ile gidersek iphone'da dokunmatik ekran ile işlem yapma sistemi pocketpc'lerden çalınmış olmuyor mu?
Apple bu patent sistemini kötüye kullanan bir firma, pazarda tekel olabilmek için rakibi olmasın diye ürettiği her birşeyi patentliyor.
Piyasada olmayan devrim yaratacak bir teknolojiyi üretir patentini alırsın, samsung'un amoled teknolojisi gibi.
Ancak şeklini şemalini patentlemek ne demek yahu :D

Pocketpcleri iPhone a benzetiyosan yuh artık :)
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jibe 7 yıl
Firaristt
1.Nesil iPhone tanıtılmadan önce, hiçbir firma iPhoneun özelliklerinde telefon satışa sunmamıştı. Dönemin önde gelen mobil telefonları, kaba fiziksel tuş takımlarına sahip idi. Bazılarında navigasyon, nümerik tuş takımı ve arama işlemi için atanmış fiziksel tuşlar yer alırken; diğerlerinin ön panellerinde kısmi ya da tam QWERTY klavye bulunuyordu. Hiç birisi iPhone gibi, kusursuz hatlara sahip değildi.
bu kısım bira fazla iddialı olmamış mı? iPhone gibi kusursuz hatlara sahip değildi denmesi özellikle? Bana göre iPhone o kadar güzel değil ne yapacaklar beni güzel değil dediğim için mi fava edecekler? O zaman bütün dokunmatik telefon üreticilerini dava etsin. Dokunmatik ekranı biz bulduk onlar izinsiz kullandı diye? Neden gidip iPhoneun bire bir kopyasını yapan Wento(Vento da olabilir) firmasını dava etmiyor? Acaba Nokiaa ödeyeceği paraları Samsungtan mı çıkarmak istiyor? Bu aralar Apple akıllı telefon pazarında iyicene tekel haline geldi ve küçük yaramaz bir çocuk gibi davranmaya başladı. İstediğini yaptırmaya çalışıyor ama bu o kadar kolay değil, sonuçta en büyük rakiplerinden birisi Samsung ve işlemcilerini üretiyor.Özellikle dikkatimi çeken bir nokta oldu; Galaxy Tab 10.1 ve Galaxy S II. Appleın şuanki en büyük rakibi olan aletler. SGS IInin neyi var merak ettim? Yan taraflarındaki metal renkli plastik çerçeve mi? Yoksa piyasadaki en iyi donanımlı cihaz olması mı? Yazılım konusunda Android çok yol katetti.Stabil değil fln hurafeye oldu artık. Stabil, hızlı ve yeterli pil ömrüne sahip. Buyrun eksileyin şimdi...

Dostum sen neden bahsediyorsun haberle alakalı bir yorum yapmamışsın olay şu apple diyorki ben iphone 1.nesili çıkardığımda ortada benzer cihaz yoktu şimdi piyasa iphone klonlarıyla doldu patent için bana danışan bile olmadı diye mahkemeye veriyor mahkemede apple a samsungun tanıtımı yapılmış ama satışa sunulmamış ürünlerini inceleme hakkı veriyor. Samsungda misilleme olarak apple in daha duyurusu bile yapılmayan ürünlerini inceleme hakkını istiyor. olay bundan ibaret bu haberdede fanboyluk yapacaksanız vayy halinize bırakında bu işleri mahkemeler çözsün.
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Vipracing 7 yıl en beğenilen
Haklıdır haksızdır tartışması yapmıyacağım ama şurası kesin : Samsung nerede ise ikonuna kadar benzetiyor.Koskaca firma özgün tasarımlar sunamıyor (Gerçi Apple ın çızdiği kadar geniş bir çerçeveside yok bu işin 3 aşağı 5 yukarı illaki biraz benziyecek teller)

Sony i ele alalım : Ne yeni tableti ne de cep teli kendine has tasarımları yüzünden Apple'a benzemiyor.(Çok da güzel cihazlar)
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.WondercrafteR. 7 yıl

Vipracing

Haklıdır haksızdır tartışması yapmıyacağım ama şurası kesin : Samsung nerede ise ikonuna kadar benzetiyor.Koskaca firma özgün tasarımlar sunamıyor (Gerçi Apple ın çızdiği kadar geniş bir çerçeveside yok bu işin 3 aşağı 5 yukarı illaki biraz benziyecek teller)

Sony i ele alalım : Ne yeni tableti ne de cep teli kendine has tasarımları yüzünden Apple'a benzemiyor.(Çok da güzel cihazlar)


Kesinlikle katılıyorum.
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yunuss.10 7 yıl

Vipracing

Haklıdır haksızdır tartışması yapmıyacağım ama şurası kesin : Samsung nerede ise ikonuna kadar benzetiyor.Koskaca firma özgün tasarımlar sunamıyor (Gerçi Apple ın çızdiği kadar geniş bir çerçeveside yok bu işin 3 aşağı 5 yukarı illaki biraz benziyecek teller)

Sony i ele alalım : Ne yeni tableti ne de cep teli kendine has tasarımları yüzünden Apple'a benzemiyor.(Çok da güzel cihazlar)


Kesinlikle katılıyom bu yoruma , Samsung Sürekli yeni modeller üretiyor ama hepsi tasarımda birbirinin kopyası, kopyanın alındığı ana hat ise tamamen Apple ürünleri üzerine , 3GS ve Ace neredeyse aynı , Sony ise tamamen rakiplerinden farklı bir tasarıma sahip vede çok başarılı. Örnek : Xperia ARC
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Ömer3458 7 yıl

Vipracing
Haklıdır haksızdır tartışması yapmıyacağım ama şurası kesin : Samsung nerede ise ikonuna kadar benzetiyor.Koskaca firma özgün tasarımlar sunamıyor (Gerçi Apple ın çızdiği kadar geniş bir çerçeveside yok bu işin 3 aşağı 5 yukarı illaki biraz benziyecek teller)

Sony i ele alalım : Ne yeni tableti ne de cep teli kendine has tasarımları yüzünden Apple'a benzemiyor.(Çok da güzel cihazlar)

Kesinlikle katılıyorum sana android falan umrumda değil onun tartismasına hiç girmicem simdi. Ama samsungda gercekten iPhone nun kopyasını üretiyor görünüş olarak galaxy tab a bisey diyemem ben pek benzetemedim :)
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