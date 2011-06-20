Apple, Samsung'a karşı açtığı davanın içeriğini genişletiyor

Geçtiğimiz günlerde Nokia'nın kablosuz iletişim üzerine olan patentlerini lisanslayarak en zorlu patent ihlal davasının sonuçlandıran Apple, geçtiğimiz Nisan ayında Samsung'a açtığı patent ihlal davasının kapsamını genişletiyor.

Açtığı patent ihlal davasında ilk olarak Samsung'u aralarında " Galaxy S, Nexus S, Epic 4G, ve Galaxy Tab"'in de bulunduğu 15 mobil cihazında patent ve marka ihlali ile suçlayan Apple, ilk başvurusundaki bu cihazlara ek olarak dava dosyasını Droid Charge, Exhibit 4G, Galaxy Ace, Galaxy Prevail, Galaxy S (i9000), Gravity, Infuse 4G, Nexus S 4G, Replenish, Sidekick, Galaxy Tab 10.1, ve Galaxy S II'i de ekleyerek patent ihlal davasının kapsamını genişletti.

Apple, son dava dilekçesinde ayrıca şu satırlara da yer verdi;

"1.Nesil iPhone tanıtılmadan önce, hiçbir firma iPhone'un özelliklerinde telefon satışa sunmamıştı. Dönemin önde gelen mobil telefonları, kaba fiziksel tuş takımlarına sahip idi. Bazılarında navigasyon, nümerik tuş takımı ve arama işlemi için atanmış fiziksel tuşlar yer alırken; diğerlerinin ön panellerinde kısmi ya da tam QWERTY klavye bulunuyordu. Hiç birisi iPhone gibi, kusursuz hatlara sahip değildi."

Apple'ın dava açmasıyla başlayan süreçte, hatırlanacağı gibi, mahkeme Apple'ın avukatlarına Samsung'un satışa sunmadığı cihazlara erişim hakkı vermiş ve bunun için Samsung'a 30 günlük bir süre tanımıştı. Bu gelişmenin üzerine Samsung'un avukatları da mahkemeden 3.Nesil iPad ve 5.Nesil iPhone'un son ticari sürümlerine erişim hakkı talep etmiş; ancak Apple verdiği cevapta bu durumu "taciz girişimi" olarak nitelendirmişti. Apple'ın bu nitelendirmesinin arkasından yatan temel sebep ise mahkemenin erişim hakkı verdiği cihazların Samsung tarafından duyurulmuş, tanıtılmış ancak satışa sunulmamış olmasına rağmen; Samsung'un görmeyi talep ettiği 3.Nesil iPad ve 5.Nesil iPhone'un tanıtılmamış olması.