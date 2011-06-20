Apple, Samsung'a karşı açtığı davanın içeriğini genişletiyor

Geçtiğimiz günlerde Nokia'nın kablosuz iletişim üzerine olan patentlerini lisanslayarak en zorlu patent ihlal davasının sonuçlandıran Apple, geçtiğimiz Nisan ayında Samsung'a açtığı patent ihlal davasının kapsamını genişletiyor.
Açtığı patent ihlal davasında ilk olarak Samsung'u aralarında " Galaxy S, Nexus S, Epic 4G, ve Galaxy Tab"'in de bulunduğu 15 mobil cihazında patent ve marka ihlali ile suçlayan Apple, ilk başvurusundaki bu cihazlara ek olarak dava dosyasını Droid Charge, Exhibit 4G, Galaxy Ace, Galaxy Prevail, Galaxy S (i9000), Gravity, Infuse 4G, Nexus S 4G, Replenish, Sidekick, Galaxy Tab 10.1, ve Galaxy S II'i de ekleyerek patent ihlal davasının kapsamını genişletti.
Apple, son dava dilekçesinde ayrıca şu satırlara da yer verdi;
"1.Nesil iPhone tanıtılmadan önce, hiçbir firma iPhone'un özelliklerinde telefon satışa sunmamıştı. Dönemin önde gelen mobil telefonları, kaba fiziksel tuş takımlarına sahip idi. Bazılarında navigasyon, nümerik tuş takımı ve arama işlemi için atanmış fiziksel tuşlar yer alırken; diğerlerinin ön panellerinde kısmi ya da tam QWERTY klavye bulunuyordu. Hiç birisi iPhone gibi, kusursuz hatlara sahip değildi."
Apple'ın dava açmasıyla başlayan süreçte, hatırlanacağı gibi, mahkeme Apple'ın avukatlarına Samsung'un satışa sunmadığı cihazlara erişim hakkı vermiş ve bunun için Samsung'a 30 günlük bir süre tanımıştı. Bu gelişmenin üzerine Samsung'un avukatları da mahkemeden 3.Nesil iPad ve 5.Nesil iPhone'un son ticari sürümlerine erişim hakkı talep etmiş; ancak Apple verdiği cevapta bu durumu "taciz girişimi" olarak nitelendirmişti. Apple'ın bu nitelendirmesinin arkasından yatan temel sebep ise mahkemenin erişim hakkı verdiği cihazların Samsung tarafından duyurulmuş, tanıtılmış ancak satışa sunulmamış olmasına rağmen; Samsung'un görmeyi talep ettiği 3.Nesil iPad ve 5.Nesil iPhone'un tanıtılmamış olması.
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Sony i ele alalım : Ne yeni tableti ne de cep teli kendine has tasarımları yüzünden Apple'a benzemiyor.(Çok da güzel cihazlar)
bu kısım bira fazla iddialı olmamış mı? iPhone gibi kusursuz hatlara sahip değildi denmesi özellikle? Bana göre iPhone o kadar güzel değil ne yapacaklar beni güzel değil dediğim için mi fava edecekler? O zaman bütün dokunmatik telefon üreticilerini dava etsin. Dokunmatik ekranı biz bulduk onlar izinsiz kullandı diye? Neden gidip iPhone'un bire bir kopyasını yapan Wento(Vento da olabilir) firmasını dava etmiyor? Acaba Nokia'a ödeyeceği paraları Samsung'tan mı çıkarmak istiyor? Bu aralar Apple akıllı telefon pazarında iyicene tekel haline geldi ve küçük yaramaz bir çocuk gibi davranmaya başladı. İstediğini yaptırmaya çalışıyor ama bu o kadar kolay değil, sonuçta en büyük rakiplerinden birisi Samsung ve işlemcilerini üretiyor.
Özellikle dikkatimi çeken bir nokta oldu; Galaxy Tab 10.1 ve Galaxy S II. Apple'ın şuanki en büyük rakibi olan aletler. SGS II'nin neyi var merak ettim? Yan taraflarındaki metal renkli plastik çerçeve mi? Yoksa piyasadaki en iyi donanımlı cihaz olması mı? Yazılım konusunda Android çok yol katetti.Stabil değil fln hurafeye oldu artık. Stabil, hızlı ve yeterli pil ömrüne sahip. Buyrun eksileyin şimdi...
iPhone üretilmeden önce dokunmatik ekranlı pocketpc ler zaten vardı.
Apple mantığı ile gidersek iphone'da dokunmatik ekran ile işlem yapma sistemi pocketpc'lerden çalınmış olmuyor mu?
Apple bu patent sistemini kötüye kullanan bir firma, pazarda tekel olabilmek için rakibi olmasın diye ürettiği her birşeyi patentliyor.
Piyasada olmayan devrim yaratacak bir teknolojiyi üretir patentini alırsın, samsung'un amoled teknolojisi gibi.
Ancak şeklini şemalini patentlemek ne demek yahu :D